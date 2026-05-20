Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng B
GĐXH - Giá xe ô tô Kia như Soluto, Sonet, Seltos, Sportage, K3, K5, Carens, Sorento và Carnival, phủ từ hatchback, sedan đến SUV và MPV gia đình đang ưu đãi lớn lên tới 70 triệu đồng.
Giá xe ô tô Kia giảm mạnh nhờ ưu đãi
Trong tháng 5, Kia Việt Nam áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn cao nhất đến 70 triệu đồng, áp dụng cho các mẫu xe SUV được nhiều khách hàng ưa chuộng như New Carnival Hybrid, New Sorento, Sportage, New Sonet, New Seltos, Carens. Đây đều là những mẫu SUV đang có sức hút lớn trên thị trường, với giá bán tốt nhất trong các phân khúc. Sau khi áp dụng các ưu đãi, nhiều mẫu xe SUV hiện đại có giá thực tế chỉ từ 475 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu xe, nhất là trong bối cảnh người dùng đang quan tâm nhiều đến các yếu tố chi phí sử dụng.
Đặc biệt lần đầu tiên mẫu SUV cao cấp Kia Sportage có giá bán bản Premium chỉ 799 triệu đồng, mức tốt nhất từ trước đến nay. Với lợi thế thiết kế thể thao, cá tính, cảm giác lái vượt trội cùng công nghệ hiện đại và không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, Sportage đang là lựa chọn hấp dẫn hơn bao giờ hết trong nhóm SUV cao cấp.
Các mẫu xe Kia vẫn được áp dụng chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, bảo hành pin Hybrid đến 7 năm hoặc 150.000 km. Cùng với hệ thống hơn 100 showroom và đại lý trên toàn quốc, đi kèm dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng sở hữu các mẫu xe Kia hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng.
Bảng giá xe Kia
Xe Kia đang được niêm yết với giá như sau:
KIA Morning: từ 325.000.000 VND
KIA Soluto: từ 386.000.000 VND
KIA K3: từ 584.000.000 VND
KIA K5: từ 849.000.000 VND
KIA Sonet: từ 499.000.000 VND
KIA Seltos: từ 599.000.000 VND
KIA Sorento: từ 954.000.000 VND
KIA Carnival: từ 1.299.000.000 VND
KIA Sportage: từ 819.000.000 VND
KIA Carens: từ 634.000.000 VND
Đánh giá xe ô tô Kia
Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.
Các mức giá trên là giá niêm yết tham khảo tại thời điểm tháng 5/2026 và có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng của từng đại lý.
Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 38 phút trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 20/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 20/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ âm thầm đi theo chiều xuống bậc thangGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/5, sau nhịp phục hồi ngày hôm qua, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm mạnh vùng 76 triệu đồng/kg.
Xe ga 125cc của Honda giá 46 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế khỏe khoắn ấn tượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức về Việt Nam với thiết kế thể thao hơn cả Air Blade, giá bán hấp dẫn chỉ 46 triệu đồng.
Trài nghiệm xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam mạnh như xe xăng, sạc siêu tốc, pin rời, đi hơn 130 km/lần sạc khiến người dùng bất ngờGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây bất ngờ với cảm giác lái mạnh mẽ như xe xăng, pin Lithium đi hơn 130 km/lần sạc cùng khả năng tăng tốc rất "bốc" trong đô thị.
Những loại cá đắt đỏ nhất thế giới, có tiền cũng không dễ mua đượcGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH – Không phải cá hồi, đây là loại cá được mệnh danh là một trong những loại hải sản đắt đỏ nhất thế giới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với quãng đường 200 km/lần sạc, động cơ 6.000W mạnh mẽ, nhiều công nghệ thông minh.
Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Đồng Đô la Mỹ bất ngờ giảm, chỉ số DXY giảm về mức 99,09Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 19/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trong nước giao dịch ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt NamGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá khoảng 36 triệu đồng, thiết kế trẻ trung, và nhiều tiện ích hiện đại.
Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Honda City 2026 nâng cấp với thiết kế đẹp long lanh, có cả bản hybrid tiết kiệm xăng, giá bán hấp dẫn chỉ từ 360 triệu đồng.
Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thíchGiá cả thị trường
GĐXH - Sedan điện mức giá khởi điểm chỉ khoảng 210 triệu đồng, đi kèm tùy chọn công nghệ đổi pin nhanh thay vì sạc truyền thống.