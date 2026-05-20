Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng B

Thứ tư, 11:21 20/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá xe ô tô Kia như Soluto, Sonet, Seltos, Sportage, K3, K5, Carens, Sorento và Carnival, phủ từ hatchback, sedan đến SUV và MPV gia đình đang ưu đãi lớn lên tới 70 triệu đồng.

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV bán chạy nhất rẻ ngang sedan hạng B - Ảnh 1.Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

GĐXH - Giá xe Mazda duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026 nhờ dải sản phẩm đa dạng từ sedan, hatchback cho tới SUV đô thị và nhiều ưu đãi lớn.

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh nhờ ưu đãi

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV bán chạy nhất rẻ ngang sedan hạng B - Ảnh 2.

Kia Sonet 2026 ưu đãi có giá từ 475 triệu đồng.


Trong tháng 5, Kia Việt Nam áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn cao nhất đến 70 triệu đồng, áp dụng cho các mẫu xe SUV được nhiều khách hàng ưa chuộng như New Carnival Hybrid, New Sorento, Sportage, New Sonet, New Seltos, Carens. Đây đều là những mẫu SUV đang có sức hút lớn trên thị trường, với giá bán tốt nhất trong các phân khúc. Sau khi áp dụng các ưu đãi, nhiều mẫu xe SUV hiện đại có giá thực tế chỉ từ 475 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu xe, nhất là trong bối cảnh người dùng đang quan tâm nhiều đến các yếu tố chi phí sử dụng.

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV bán chạy nhất rẻ ngang sedan hạng B - Ảnh 3.

Kia Sportage 2026 tại Việt Nam chỉ dao động từ 769 – 979 triệu đồng sau ưu đãi


Đặc biệt lần đầu tiên mẫu SUV cao cấp Kia Sportage có giá bán bản Premium chỉ 799 triệu đồng, mức tốt nhất từ trước đến nay. Với lợi thế thiết kế thể thao, cá tính, cảm giác lái vượt trội cùng công nghệ hiện đại và không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, Sportage đang là lựa chọn hấp dẫn hơn bao giờ hết trong nhóm SUV cao cấp.

Các mẫu xe Kia vẫn được áp dụng chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, bảo hành pin Hybrid đến 7 năm hoặc 150.000 km. Cùng với hệ thống hơn 100 showroom và đại lý trên toàn quốc, đi kèm dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng sở hữu các mẫu xe Kia hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Bảng giá xe Kia 

Xe Kia đang được niêm yết với giá như sau:

KIA Morning: từ 325.000.000 VND

KIA Soluto: từ 386.000.000 VND

KIA K3: từ 584.000.000 VND

KIA K5: từ 849.000.000 VND

KIA Sonet: từ 499.000.000 VND

KIA Seltos: từ 599.000.000 VND

KIA Sorento: từ 954.000.000 VND

KIA Carnival: từ 1.299.000.000 VND

KIA Sportage: từ 819.000.000 VND

KIA Carens: từ 634.000.000 VND

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.

Các mức giá trên là giá niêm yết tham khảo tại thời điểm tháng 5/2026 và có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng của từng đại lý.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thích

Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thích

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

Cùng chuyên mục

Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 38 phút trước

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 20/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 20/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ âm thầm đi theo chiều xuống bậc thang

Giá bạc hôm nay 20/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ âm thầm đi theo chiều xuống bậc thang

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/5, sau nhịp phục hồi ngày hôm qua, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm mạnh vùng 76 triệu đồng/kg.

Xe ga 125cc của Honda giá 46 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế khỏe khoắn ấn tượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc của Honda giá 46 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế khỏe khoắn ấn tượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức về Việt Nam với thiết kế thể thao hơn cả Air Blade, giá bán hấp dẫn chỉ 46 triệu đồng.

Trài nghiệm xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam mạnh như xe xăng, sạc siêu tốc, pin rời, đi hơn 130 km/lần sạc khiến người dùng bất ngờ

Trài nghiệm xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam mạnh như xe xăng, sạc siêu tốc, pin rời, đi hơn 130 km/lần sạc khiến người dùng bất ngờ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây bất ngờ với cảm giác lái mạnh mẽ như xe xăng, pin Lithium đi hơn 130 km/lần sạc cùng khả năng tăng tốc rất "bốc" trong đô thị.

Những loại cá đắt đỏ nhất thế giới, có tiền cũng không dễ mua được

Những loại cá đắt đỏ nhất thế giới, có tiền cũng không dễ mua được

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH – Không phải cá hồi, đây là loại cá được mệnh danh là một trong những loại hải sản đắt đỏ nhất thế giới.

Trải nghiệm xe máy điện giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn, rẻ chỉ ngang Vision

Trải nghiệm xe máy điện giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với quãng đường 200 km/lần sạc, động cơ 6.000W mạnh mẽ, nhiều công nghệ thông minh.

Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Đồng Đô la Mỹ bất ngờ giảm, chỉ số DXY giảm về mức 99,09

Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Đồng Đô la Mỹ bất ngờ giảm, chỉ số DXY giảm về mức 99,09

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 19/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trong nước giao dịch ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt Nam

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt Nam

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc giá khoảng 36 triệu đồng, thiết kế trẻ trung, và nhiều tiện ích hiện đại.

Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Honda City 2026 nâng cấp với thiết kế đẹp long lanh, có cả bản hybrid tiết kiệm xăng, giá bán hấp dẫn chỉ từ 360 triệu đồng.

Xem nhiều

Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thích

Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thích

Giá cả thị trường

GĐXH - Sedan điện mức giá khởi điểm chỉ khoảng 210 triệu đồng, đi kèm tùy chọn công nghệ đổi pin nhanh thay vì sạc truyền thống.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt Nam

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?

Giá cả thị trường
Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường
SUV hạng C giá 375 triệu đồng cùng đẳng cấp Mazda CX-5, động cơ 1.5L tăng áp, rẻ ngang Kia Morning hợp sử dụng cho cả gia đình

SUV hạng C giá 375 triệu đồng cùng đẳng cấp Mazda CX-5, động cơ 1.5L tăng áp, rẻ ngang Kia Morning hợp sử dụng cho cả gia đình

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top