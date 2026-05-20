Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng B

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh nhờ ưu đãi

Kia Sonet 2026 ưu đãi có giá từ 475 triệu đồng.





Trong tháng 5, Kia Việt Nam áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn cao nhất đến 70 triệu đồng, áp dụng cho các mẫu xe SUV được nhiều khách hàng ưa chuộng như New Carnival Hybrid, New Sorento, Sportage, New Sonet, New Seltos, Carens. Đây đều là những mẫu SUV đang có sức hút lớn trên thị trường, với giá bán tốt nhất trong các phân khúc. Sau khi áp dụng các ưu đãi, nhiều mẫu xe SUV hiện đại có giá thực tế chỉ từ 475 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu xe, nhất là trong bối cảnh người dùng đang quan tâm nhiều đến các yếu tố chi phí sử dụng.

Kia Sportage 2026 tại Việt Nam chỉ dao động từ 769 – 979 triệu đồng sau ưu đãi





Đặc biệt lần đầu tiên mẫu SUV cao cấp Kia Sportage có giá bán bản Premium chỉ 799 triệu đồng, mức tốt nhất từ trước đến nay. Với lợi thế thiết kế thể thao, cá tính, cảm giác lái vượt trội cùng công nghệ hiện đại và không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, Sportage đang là lựa chọn hấp dẫn hơn bao giờ hết trong nhóm SUV cao cấp.

Các mẫu xe Kia vẫn được áp dụng chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, bảo hành pin Hybrid đến 7 năm hoặc 150.000 km. Cùng với hệ thống hơn 100 showroom và đại lý trên toàn quốc, đi kèm dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, khách hàng sở hữu các mẫu xe Kia hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Bảng giá xe Kia

Xe Kia đang được niêm yết với giá như sau:

KIA Morning: từ 325.000.000 VND

KIA Soluto: từ 386.000.000 VND

KIA K3: từ 584.000.000 VND

KIA K5: từ 849.000.000 VND

KIA Sonet: từ 499.000.000 VND

KIA Seltos: từ 599.000.000 VND

KIA Sorento: từ 954.000.000 VND

KIA Carnival: từ 1.299.000.000 VND

KIA Sportage: từ 819.000.000 VND

KIA Carens: từ 634.000.000 VND

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.

Các mức giá trên là giá niêm yết tham khảo tại thời điểm tháng 5/2026 và có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng của từng đại lý.