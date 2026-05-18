Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 18 - 24/5/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư sẽ bị mất điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 18 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 18 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 18 - 24/5/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Hẻm 102, đương Trần Hoàng Na, P Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Vincom Hùng Vương P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Bờ Kè Sông Hậu P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Sông Hậu P. Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Cồn Khương P. Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/05/2026 đến 11:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 – 24/5/2026.
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Tại Cty DNTN Ngọc Bích - ấp Thới Bình A, Phường Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Cty TNHH ADC - KV Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện các khu vực: KV Thới Xương 2, KV Rạch Chanh, KV Long Đinh, KV Long Thành, Phường Thới Long, TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bánh Kẹo Đại Hưng - KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 11- phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Công ty XX Tân Thành - KV Thới Mỹ, Phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 5- phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Trung, Phường Phước Thới, một phần Ấp Trường Đông, Xã Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Hưng, KV Trường Hòa , Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Hưng - Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Trường Đông, Xã Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Trung, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/05/2026 đến 13:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/05/2026 đến 14:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt,Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt,Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 – 24/5/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Hưng_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui lân 2, Qui Lân 3_xã Thạnh Quới, ấp Qui Lân 4_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/05/2026 đến 10:10:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 19/05/2026 đến 11:20:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Tân Hưng_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:25:00 ngày 19/05/2026 đến 15:25:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui lân 6, Qui Lân 7_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Phú A – xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Phú 1; Trường Thọ B – xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc; Khu dân cư Mỹ Khánh– Phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc - Phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A-xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A-xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Phú 2; Trường Phú B -xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Lộc 2A-xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thành; Nhơn Khánh A-xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Trường Phú; Trường Phú 1; Trường Phú A; Trường Thọ B; Trường Phú B; Trường Phú B1 - xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các khu vực: Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – Phường An Bình; một phần ấp Nhơn Lộc 1– xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 15:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng chiếu sáng Định Môn 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 08:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Chiếu sáng Định Môn 2
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/05/2026 đến 09:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Chiếu sáng Định Môn 3
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/05/2026 đến 10:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Chiếu Sáng Lộ Trường Thành 1
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hành Chiếu Sáng Lộ Trường Thành 2
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 13:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Chiếu Sáng Lộ Trường Thành 3
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/05/2026 đến 14:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Tiểu Học Trường Thành 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 08:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trung Hóa, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chiếu Sáng Thới Lai Tân Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/05/2026 đến 10:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Tiểu Học Thới Tân 1
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 13:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Mầm Non Tuổi Hồng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 15:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhà Máy XX Nguyễn Hữu Trung
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Ngọc Bảo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 09:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chiếu Sáng Đông Thuận 2
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 10:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Mầm Non Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Hòa
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 20/05/2026 đến 14:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lò Sấy Lúa Nguyễn Văn Nghệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 14:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lò Sấy Nguyễn Văn Tiên
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hiển A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Thành Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Ngọc Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hiển A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Đông Hòa B, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hòa, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 14:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Xã Thới Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thới Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thới hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã CỜ ĐỎ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thới hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/05/2026 đến 10:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
