Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 18 - 24/5/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư sẽ bị mất điện liên tục

Lịch cúp điện Cần Thơ

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 18 - 24/5/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Hẻm 102, đương Trần Hoàng Na, P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Vincom Hùng Vương P. Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Bờ Kè Sông Hậu P. Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Sông Hậu P. Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Cồn Khương P. Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/05/2026 đến 11:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 – 24/5/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Tại Cty DNTN Ngọc Bích - ấp Thới Bình A, Phường Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Cty TNHH ADC - KV Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện các khu vực: KV Thới Xương 2, KV Rạch Chanh, KV Long Đinh, KV Long Thành, Phường Thới Long, TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bánh Kẹo Đại Hưng - KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 11- phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công ty XX Tân Thành - KV Thới Mỹ, Phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 5- phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Trung, Phường Phước Thới, một phần Ấp Trường Đông, Xã Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Hưng, KV Trường Hòa , Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Hưng - Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Trường Đông, Xã Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Trung, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/05/2026 đến 13:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/05/2026 đến 14:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 – 24/5/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Hưng_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui lân 2, Qui Lân 3_xã Thạnh Quới, ấp Qui Lân 4_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/05/2026 đến 10:10:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 19/05/2026 đến 11:20:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Tân Hưng_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:25:00 ngày 19/05/2026 đến 15:25:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui lân 6, Qui Lân 7_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Phú A – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Phú 1; Trường Thọ B – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc; Khu dân cư Mỹ Khánh– Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc - Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A-xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A-xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Phú 2; Trường Phú B -xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Lộc 2A-xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thành; Nhơn Khánh A-xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Trường Phú; Trường Phú 1; Trường Phú A; Trường Thọ B; Trường Phú B; Trường Phú B1 - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khu vực: Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – Phường An Bình; một phần ấp Nhơn Lộc 1– xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 15:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng chiếu sáng Định Môn 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 08:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chiếu sáng Định Môn 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/05/2026 đến 09:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chiếu sáng Định Môn 3

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/05/2026 đến 10:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chiếu Sáng Lộ Trường Thành 1

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hành Chiếu Sáng Lộ Trường Thành 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 13:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chiếu Sáng Lộ Trường Thành 3

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/05/2026 đến 14:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Tiểu Học Trường Thành 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 08:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trung Hóa, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chiếu Sáng Thới Lai Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/05/2026 đến 10:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Tiểu Học Thới Tân 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 13:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Mầm Non Tuổi Hồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 15:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Máy XX Nguyễn Hữu Trung

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Ngọc Bảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 09:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chiếu Sáng Đông Thuận 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 10:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Mầm Non Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Hòa

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 20/05/2026 đến 14:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lò Sấy Lúa Nguyễn Văn Nghệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 14:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lò Sấy Nguyễn Văn Tiên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hiển A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Thành Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Ngọc Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hiển A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đông Hòa B, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hòa, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 14:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã CỜ ĐỎ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/05/2026 đến 10:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp