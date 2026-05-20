SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.
Dự chi hơn 5.838 tỷ đồng trả cổ tức bằng cổ phiếu
Việc chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn của SeABank trong bối cảnh các ngân hàng đang đẩy mạnh yêu cầu về an toàn vốn và mở rộng đầu tư cho chuyển đổi số. Kế hoạch này đã được cổ đông của Ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và vừa được Ngân hàng Nhà nước cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20,5 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 29/05/2026. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 5.838 tỷ đồng.
Lên kế hoạch phát hành 40 triệu cổ phiếu ESOP, tiếp tục tăng vốn và đẩy mạnh chuyển đổi số
Bên cạnh kế hoạch trả cổ tức, trong năm 2026, SeABank dự kiến phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu dành cho cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn cũng như mức độ gắn bó. Chương trình nhằm ghi nhận đóng góp của nhân sự chủ chốt, đồng thời tăng gắn kết và tạo động lực phát triển dài hạn cho Ngân hàng.
Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng thêm 6.238 tỷ đồng, từ 28.450 tỷ đồng lên mức 34.688 tỷ đồng. Đây tiếp tục là một trong những bước đi nằm trong lộ trình nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.
Trong những năm gần đây, SeABank liên tục đẩy mạnh tăng vốn điều lệ nhằm củng cố nền tảng tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng. Việc tăng vốn cũng tạo điều kiện để Ngân hàng đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng công nghệ, số hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ.
Theo đại diện SeABank, nguồn vốn bổ sung sau các đợt phát hành sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ. Ngân hàng cũng định hướng tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cổ đông trong dài hạn.
SeABank
Ngân hàng tung lãi suất tới 8,9% khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 thángGiá cả thị trường - 36 phút trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.
Giá iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mới nhất rẻ hiếm thấy, cực dễ mua dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 hiện đã chạm đến mức đáy với cả máy mới là iPhone 13 thường và máy cũ gồm iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Mini.
Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà NộiGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025.
Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A của BYD vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 với hàng loạt nâng cấp công nghệ đáng chú ý, giá bán dễ tiếp cận cùng phạm vi hoạt động lên tới 405 km.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm hàng loạt khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giảm liên tiếp tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 20/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Royal Boulevard: 'Chuẩn sống thương phố châu Âu' giữa thủ phủ thượng lưu mới Hải PhòngSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Giữa tâm điểm giao thương sôi động bậc nhất Vinhomes Royal Island, Royal Boulevard mang đến chuẩn sống "thương phố" kiểu châu Âu. Với số lượng giới hạn và bắt đầu bàn giao ngay từ ngày 15/5/2026, quỹ sản phẩm này đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thành đạt Hải Phòng và các nhà đầu tư phía Bắc.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng BGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia như Soluto, Sonet, Seltos, Sportage, K3, K5, Carens, Sorento và Carnival, phủ từ hatchback, sedan đến SUV và MPV gia đình đang ưu đãi lớn lên tới 70 triệu đồng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.