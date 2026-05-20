Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực truy xuất nguồn gốc

Thứ tư, 16:04 20/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng do bộ này quản lý, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.

Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.

Trong đó, đáng chú ý là việc các mặt hàng dự kiến thuộc danh mục rủi ro cao sẽ bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc đồng thời khhuyến khích các sản phẩm, hàng hóa khác thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực truy xuất nguồn gốc - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.

Trên thực tế, từ cuối tháng 12/2025, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Số liệu cập nhật tính đến cuối ngày 19/5 cho thấy, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực.

Theo đại diện Công ty CP Công nghệ Checkee (đơn vị cung cấp giải pháp Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã chính thức kết nối thành công với Hệ thống truy xuất nguồn gốc Verigoods.vn của Bộ Công Thương), đơn vị đã liên thông dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hàng triệu sản phẩm của các đối tác như Gas South, Sopet Gas One, Phân bón NPK Đạm Phú Mỹ... lên hệ thống verigoods. Dự kiến trong ít ngày tới, con số này sẽ tăng cấp số nhân, khi thông tư về truy xuất nguồn gốc đang vào giai đoạn nước rút để ban hành.

Giữa bối cảnh đó, toạ đàm "Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng" do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tiếp thị & Gia đình tổ chức, diễn ra cuối tuần này (22/5) tại Hà Nội rất được cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm.

Toạ đàm không chỉ giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư mà còn là dịp để doanh nghiệp chia sẻ những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá.

Bên cạnh đó, câu chuyện thành công của những doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm, cũng sẽ phần nào góp phần giải toả những băn khoăn của doanh nghiệp, đồng thời mang tới những bài học để cả các công ty và cơ quan quản lý đúc rút, đánh giá, góp phần triển khai các quy định tới đây được sớm thực chất, đi vào đời sống, nhằm minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng lẫn chính các doanh nghiệp làm ăn tử tế.

Điều đáng chú ý nữa là, toạ đàm diễn ra giữa lúc chính Bộ Công Thương đang đề xuất cắt giảm các điều kiện kinh doanh đối với nhiều mặt hàng vốn được doanh nghiệp rất quan tâm, như khí, xăng dầu…

Một khi doanh nghiệp được giảm bớt điều kiện, trao quyền chủ động hơn, thì đồng thời, cũng đòi hỏi họ phải có trách nhiệm hơn trong quản lý chất lượng, đường đi của sản phẩm.

Khi đó, truy xuất nguồn gốc càng trở nên có ý nghĩa hơn để cơ quan quản lý hậu kiểm, giám sát, đặc biệt là khi sản phẩm hàng hoá bị phát hiện kém chất lượng, nguy hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến tính lành mạnh của thị trường.

Dự kiến vào sáng 22/5, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia đình tổ chức toạ đàm "Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng".

Toạ đàm tập trung giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư; lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp về những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá; chia sẻ câu chuyện thành công của một số doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ sớm…

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọngBộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng

GĐXH - Ngày 15/5, Bộ Công Thương chính thức công bố chuỗi các sự kiện quan trọng hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Cùng chuyên mục

Giá xe máy điện thương hiệu lớn giảm cực sốc, rẻ hiếm thấy, người mua hưởng lợi chưa từng có

Giá xe máy điện thương hiệu lớn giảm cực sốc, rẻ hiếm thấy, người mua hưởng lợi chưa từng có

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy điện của các thương hiệu lớn đang vô cùng hấp dẫn nhờ loạt ưu đãi, khuyến mại được tung ra để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 20/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,9% khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 tháng

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,9% khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 tháng

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.

Giá iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mới nhất rẻ hiếm thấy, cực dễ mua dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mới nhất rẻ hiếm thấy, cực dễ mua dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 hiện đã chạm đến mức đáy với cả máy mới là iPhone 13 thường và máy cũ gồm iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Mini.

Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025.

Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A của BYD vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 với hàng loạt nâng cấp công nghệ đáng chú ý, giá bán dễ tiếp cận cùng phạm vi hoạt động lên tới 405 km.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giảm liên tiếp tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam mạnh như xe xăng, sạc siêu tốc, pin rời, đi hơn 130 km/lần sạc khiến người dùng bất ngờ

Trải nghiệm xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam mạnh như xe xăng, sạc siêu tốc, pin rời, đi hơn 130 km/lần sạc khiến người dùng bất ngờ

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây bất ngờ với cảm giác lái mạnh mẽ như xe xăng, pin Lithium đi hơn 130 km/lần sạc cùng khả năng tăng tốc rất "bốc" trong đô thị.

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm ra sao?

Giá cả thị trường
Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng B

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng B

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc của Honda giá 46 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế khỏe khoắn ấn tượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc của Honda giá 46 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế khỏe khoắn ấn tượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top