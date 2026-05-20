Đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực truy xuất nguồn gốc

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng do bộ này quản lý, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.

Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.

Trong đó, đáng chú ý là việc các mặt hàng dự kiến thuộc danh mục rủi ro cao sẽ bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc đồng thời khhuyến khích các sản phẩm, hàng hóa khác thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.

Trên thực tế, từ cuối tháng 12/2025, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Số liệu cập nhật tính đến cuối ngày 19/5 cho thấy, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực.

Theo đại diện Công ty CP Công nghệ Checkee (đơn vị cung cấp giải pháp Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã chính thức kết nối thành công với Hệ thống truy xuất nguồn gốc Verigoods.vn của Bộ Công Thương), đơn vị đã liên thông dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hàng triệu sản phẩm của các đối tác như Gas South, Sopet Gas One, Phân bón NPK Đạm Phú Mỹ... lên hệ thống verigoods. Dự kiến trong ít ngày tới, con số này sẽ tăng cấp số nhân, khi thông tư về truy xuất nguồn gốc đang vào giai đoạn nước rút để ban hành.

Giữa bối cảnh đó, toạ đàm "Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng" do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tiếp thị & Gia đình tổ chức, diễn ra cuối tuần này (22/5) tại Hà Nội rất được cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm.

Toạ đàm không chỉ giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư mà còn là dịp để doanh nghiệp chia sẻ những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá.

Bên cạnh đó, câu chuyện thành công của những doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm, cũng sẽ phần nào góp phần giải toả những băn khoăn của doanh nghiệp, đồng thời mang tới những bài học để cả các công ty và cơ quan quản lý đúc rút, đánh giá, góp phần triển khai các quy định tới đây được sớm thực chất, đi vào đời sống, nhằm minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng lẫn chính các doanh nghiệp làm ăn tử tế.

Điều đáng chú ý nữa là, toạ đàm diễn ra giữa lúc chính Bộ Công Thương đang đề xuất cắt giảm các điều kiện kinh doanh đối với nhiều mặt hàng vốn được doanh nghiệp rất quan tâm, như khí, xăng dầu…

Một khi doanh nghiệp được giảm bớt điều kiện, trao quyền chủ động hơn, thì đồng thời, cũng đòi hỏi họ phải có trách nhiệm hơn trong quản lý chất lượng, đường đi của sản phẩm.

Khi đó, truy xuất nguồn gốc càng trở nên có ý nghĩa hơn để cơ quan quản lý hậu kiểm, giám sát, đặc biệt là khi sản phẩm hàng hoá bị phát hiện kém chất lượng, nguy hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến tính lành mạnh của thị trường.

Dự kiến vào sáng 22/5, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia đình tổ chức toạ đàm "Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng". Toạ đàm tập trung giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư; lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp về những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá; chia sẻ câu chuyện thành công của một số doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ sớm…