Đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực truy xuất nguồn gốc
GĐXH - Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng do bộ này quản lý, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn tới đây.
Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.
Trong đó, đáng chú ý là việc các mặt hàng dự kiến thuộc danh mục rủi ro cao sẽ bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc đồng thời khhuyến khích các sản phẩm, hàng hóa khác thực hiện truy xuất nguồn gốc.
Trên thực tế, từ cuối tháng 12/2025, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Số liệu cập nhật tính đến cuối ngày 19/5 cho thấy, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực.
Theo đại diện Công ty CP Công nghệ Checkee (đơn vị cung cấp giải pháp Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã chính thức kết nối thành công với Hệ thống truy xuất nguồn gốc Verigoods.vn của Bộ Công Thương), đơn vị đã liên thông dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hàng triệu sản phẩm của các đối tác như Gas South, Sopet Gas One, Phân bón NPK Đạm Phú Mỹ... lên hệ thống verigoods. Dự kiến trong ít ngày tới, con số này sẽ tăng cấp số nhân, khi thông tư về truy xuất nguồn gốc đang vào giai đoạn nước rút để ban hành.
Giữa bối cảnh đó, toạ đàm "Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng" do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tiếp thị & Gia đình tổ chức, diễn ra cuối tuần này (22/5) tại Hà Nội rất được cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm.
Toạ đàm không chỉ giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư mà còn là dịp để doanh nghiệp chia sẻ những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá.
Bên cạnh đó, câu chuyện thành công của những doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm, cũng sẽ phần nào góp phần giải toả những băn khoăn của doanh nghiệp, đồng thời mang tới những bài học để cả các công ty và cơ quan quản lý đúc rút, đánh giá, góp phần triển khai các quy định tới đây được sớm thực chất, đi vào đời sống, nhằm minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng lẫn chính các doanh nghiệp làm ăn tử tế.
Điều đáng chú ý nữa là, toạ đàm diễn ra giữa lúc chính Bộ Công Thương đang đề xuất cắt giảm các điều kiện kinh doanh đối với nhiều mặt hàng vốn được doanh nghiệp rất quan tâm, như khí, xăng dầu…
Một khi doanh nghiệp được giảm bớt điều kiện, trao quyền chủ động hơn, thì đồng thời, cũng đòi hỏi họ phải có trách nhiệm hơn trong quản lý chất lượng, đường đi của sản phẩm.
Khi đó, truy xuất nguồn gốc càng trở nên có ý nghĩa hơn để cơ quan quản lý hậu kiểm, giám sát, đặc biệt là khi sản phẩm hàng hoá bị phát hiện kém chất lượng, nguy hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến tính lành mạnh của thị trường.
Dự kiến vào sáng 22/5, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia đình tổ chức toạ đàm "Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng".
Toạ đàm tập trung giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư; lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp về những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá; chia sẻ câu chuyện thành công của một số doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ sớm…
Giá xe máy điện thương hiệu lớn giảm cực sốc, rẻ hiếm thấy, người mua hưởng lợi chưa từng cóGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy điện của các thương hiệu lớn đang vô cùng hấp dẫn nhờ loạt ưu đãi, khuyến mại được tung ra để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 20/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.
Ngân hàng tung lãi suất tới 8,9% khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng 12 thángGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.
Giá iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mới nhất rẻ hiếm thấy, cực dễ mua dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 hiện đã chạm đến mức đáy với cả máy mới là iPhone 13 thường và máy cũ gồm iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Mini.
Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà NộiGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025.
Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A của BYD vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 với hàng loạt nâng cấp công nghệ đáng chú ý, giá bán dễ tiếp cận cùng phạm vi hoạt động lên tới 405 km.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm hàng loạt khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm ra sao?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giảm liên tiếp tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam mạnh như xe xăng, sạc siêu tốc, pin rời, đi hơn 130 km/lần sạc khiến người dùng bất ngờGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây bất ngờ với cảm giác lái mạnh mẽ như xe xăng, pin Lithium đi hơn 130 km/lần sạc cùng khả năng tăng tốc rất "bốc" trong đô thị.