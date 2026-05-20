Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 20 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 20 - 24/5/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: một phần khu đảo Phú Gia
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 1, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hòa phước, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
KHU VỰC: Kênh 6, ấp Tân Thạnh, ấp Thạnh Lộc và ấp Tân Hưng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 18:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kênh 8B và một phần ấp Thạnh An 2.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 18:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Âp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc và ấp Thạnh An 1.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 18:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh 10
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 18:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Đông Thạnh và một phần ấp Đông Bình (trạm Đông Bình 0).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 18:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Rivera và Kênh 19-5.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Kênh 2B, kênh Thầy Thông, kênh Tư Tỷ, kênh Ba Vàng, kênh Đập Đá, kênh Năm Vụ, kênh Huế Bá, kênh Hữu An, kênh Cống Xã, kênh Giáo Giỏi, kênh Cả Cầm, kênh Phan Chí Thành và dọc xáng Tân Hội từ kênh Thầy Thông tới kênh Cựu Chiến Binh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:30:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Kênh 2A.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:30:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hà Tiên
KHU VỰC: Ấp Ngã Tư (từ cầu Hà Giang đến Hòa Điền), Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Núi nhọn, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu đô thị Pháo đài (từ đường Nguyễn Huệ đến Hoàng Tấu, khu vực chợ đêm Hà Tiên), Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Mũi Nai, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm tổ 9, tổ 10 ấp Thuận Hòa, tổ 15 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ kinh KH9 đến Công Ty TNHH đóng tàu Trần Hiên thuộc ấp Bình Thuận xã Bình Sơn gồm từ tổ 10 đến tổ 12 ấp Sư Nam xã Hòn Đất, từ tổ 1 đến tổ 2 & từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ kinh KH9 đến Công Ty TNHH đóng tàu Trần Hiên thuộc ấp Bình Thuận xã Bình Sơn gồm từ tổ 10 đến tổ 12 ấp Sư Nam xã Hòn Đất, từ tổ 1 đến tổ 2 & từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên Quốc lộ 8 từ cầu Vàm Rầy đến cầu vượt Tám Ngàn gồm từ tổ 1 đến tồ 6 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Tám Ngàn , 2 bên lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn , lộ đan kinh Trục Giữa, kinh Ranh gồm từ tổ 14 đến tồ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, Tổ 1, tổ 2 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Mũi Tàu, từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành, từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang, từ tổ 5 đến tổ 9 ấp Cây Goòn xã Vĩnh Gia
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/05/2026 đến 14:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Tám Ngàn gồm từ tổ 23 đến tồ 24 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/05/2026 đến 14:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 24/5/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một phần khu phố 6 An Thới, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 10:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 4 An Thới, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Vòng Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 24/5/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Kênh Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Cầu Kênh Tư ấp Đập Đá 2 xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Kênh 3, Kênh Đòn Dong xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Kênh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Riềng
KHU VỰC: Kinh Cái Đuốc Nhỏ - thuộc xã Ngọc Chúc; và Dọc Sông Cái Bé, Kinh KH6, Kinh Năm Phú, Kinh Bộ Vị, Kinh Hai Hy, Kinh Hội Đồng, Kinh Xẻo Gia, Kinh Xẻo Dung, Kinh Tư Tưng, Kinh Tổng Lộc - thuộc xã Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Ngã Bát, Kinh Cây Chôm, Khu dân cư Bàn Thạch - thuộc xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ Cầu số 2 đến hết ấp cây Bàng, ấp Đường Gổ Vàm, một phần ấp Bến Nhứt - thuộc xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đoạn từ Khu dân Cư Ngọc Thành đến hết Kinh Đường lác, Kinh Hai Cùi, Kinh Xuôi, Kinh Lung 7 Điệp, Kinh KH7-14; Kinh Kh7-13; một phần Kinh Kh6 và Đoạn từ Cầu Ngọc Chúc đến Khu dân cư Ngọc Thành, Kinh Ngọc Lợi, Kinh KH5 - thuộc xã Ngọc Chúc tuyến 472GR
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Một phần ấp Thới Khương, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 2 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Trường, An Hiệp, An Bình xã Gò Quao tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 14:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Gò Quao tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiên Lương
KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 18:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 18:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Núi, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một một phần ấp Ba Hòn, phần ấp Ba Núi, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 24/5/2026.
Lịch cúp điện Giang Thành
KHU VỰC: Một phần Kinh Nông Trường xã Giang Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
