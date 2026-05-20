Giá xe máy điện thương hiệu lớn giảm cực sốc, rẻ hiếm thấy, người mua hưởng lợi chưa từng có
GĐXH - Giá xe máy điện của các thương hiệu lớn đang vô cùng hấp dẫn nhờ loạt ưu đãi, khuyến mại được tung ra để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Giá xe máy điện Honda ICON e:
Xe máy điện Honda ICON e: từ lâu đã thu hút sự chú ý của người dùng nhờ thiết kế nhỏ gọn, sang trọng cùng hàng loạt công nghệ hiện đại được tích hợp. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã tung khuyến mãi từ ngày 15/05/2026 đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng khi mua mẫu xe điện này tại hệ thống Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) sẽ được tặng ngay 5 triệu đồng tiền mặt. Mức chiết khấu trực tiếp này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu, biến chiếc xe trở thành một lựa chọn vô cùng hấp dẫn và cạnh tranh trong phân khúc.
Không dừng lại ở mức giảm giá trực tiếp, Honda Việt Nam còn mang đến đặc quyền ưu đãi kép thông qua chính sách trả góp với mức lãi suất siêu thấp chỉ từ 0,55% một tháng. Với giải pháp tài chính này, khách hàng chỉ cần thanh toán một khoản tiền rất nhỏ, ước tính từ 196.000 đồng mỗi tháng là đã có thể thoải mái trải nghiệm và vi vu cùng chiếc xe điện này.
Trước đó, Honda Việt Nam chính thức điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đối với mẫu xe máy điện Honda ICON e:, đưa mức giá khởi điểm xuống chỉ còn hơn 20 triệu đồng (chưa bao gồm pin). So với giá đề xuất trước đây (dao động quanh ngưỡng 26 - 27 triệu đồng), giá bán mới của ICON e: đã giảm khoảng 6 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Cụ thể, bản cao cấp hiện có giá 20,5 triệu đồng, bản đặc biệt từ 20,7 triệu đồng, trong khi bản thể thao giá 20,9 triệu đồng (VAT 8%).
Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:
Với ưu điểm là thiết kế trẻ trung, pin tháo rời tiện lợi để sạc tại nhà và khả năng vận hành ổn định mang thương hiệu Honda, mẫu xe này tỏ ra cực kỳ phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên.
Giá xe máy điện Yamaha NEO's
Xe máy điện Yamaha NEO's - dòng xe mang phong cách châu Âu này có mức niêm yết ban đầu hơn 49 triệu đồng. Tuy nhiên, Yamaha đã có mức giảm giá kỷ lục lên tới 15 triệu đồng cho khách hàng mua xe. Hiện tại, với mức giá khoảng 34 triệu đồng là khách hàng đã có thể sở hữu chiếc xe điện từ Yamaha.
Đánh giá xe máy điện Yamaha NEO's
Dù sở hữu chất lượng hoàn thiện tốt và cảm giác lái ổn định, mức giá sau ưu đãi của Yamaha NEO's vẫn bị đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung của các dòng xe tay ga chạy xăng phổ thông, cộng thêm nhược điểm cốp chứa đồ khá khiêm tốn.
