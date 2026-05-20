Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025.
Giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long thiết lập mặt bằng giá mới
Trục đường Đại Lộ Thăng Long là tuyến đường huyết mạch phía tây thủ đô, tuyến đường rộng, hạ tầng quy hoạch đồng bộ. Trên trục đường này một loạt các dự án bất động sản lớn được xây dựng, đặc biệt là những khu đô thị lớn, có giá trị cao.
Hiện nay, theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội (báo Sức khỏe và Đời sống) trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà đất trên tuyến đường Đại Lộ Thăng Long cũng trở nên sôi động hẳn. Không chỉ các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà mặt phố hay chung cư, ngay cả nhà riêng trên trục đường này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Đơn cử có thể kể đến, căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 60m2 nằm tại đường Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm (tức phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ), hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,9 tỷ đồng, tương đương 265 triệu đồng/m2.
Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 40m2 tại đường Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,6 tỷ đồng, tương đương 115 triệu đồng/m2.
Căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 45m2 tại đường Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh (tức xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được rao bán với giá 4,49 tỷ đồng, tương đương 99,78 triệu đồng/m2.
Hiện nay, trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, không chỉ các khu vực các phường Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, xã An Khánh, Hoài Đức mà cả các xã xa hơn như Quốc Oai, Thạch Thất, Hòa Lạc... giá nhà cũng đã tăng cao.
Giá nhà tăng khi dự án đường sắt đô thị số 5 khởi động
Theo thông tin PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật, dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025 đang khiến cho hệ sinh thái bất động sản nơi mà tuyến đường này đi qua trở nên sôi động hơn hẳn.
Theo quy hoạch, dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.
Dự kiến tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) sẽ đi vào vận hành trước 2030. Khi đó, khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, tuyến đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khi tuyến đường sắt đô thị số 5 đi vào vận hành, tiện ích càng được nâng cấp, giá trị bất động sản tại trục đường sắt đô thị số 5 nói chung và tuyến đường Đại Lộ Thăng Long nói riêng cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.
