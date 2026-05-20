Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 20 - 24/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 20 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 20 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 20 - 24/5/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông đoạn từ Dốc Lầu Ông Hoàng đến đầu đường Nguyễn Đình Chiểu và một phần đường Võ Nguyên Giáp thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Thủ Khoa Huân, Trần Hưng Đạo, Tuyên Quang, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Phấn thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực Vòng xoay Đồi Cát thuộc một phần phường Mũi Néhuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực Suối Tiên thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/05/2026 đến 15:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 1, 2, 3 (Bình Thạnh) - xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hiệp Đức 1, 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Hà Thuỷ 1, Hà Thủy 2; Một phần thôn Hiệp Đức 1, Hiệp Đức 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn La Bá 1, La Bá 2 Phan Dũng) , Một phần Thôn 1 Phong Phú - xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Phúc; toàn thôn Vĩnh Hưng- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 07:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Vĩnh Sơn, Thôn Vĩnh Hải xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Phúc; toàn thôn Vĩnh Hưng- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xóm 1 thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Hà Thuỷ 1, Một phần thôn Hiệp Đức 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa; Thôn Bình Long, Bình Lễ, Bình Thủy, Bình Liêm, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 11:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phan Đình Phùng, khu vực Phòng Khám Đa Khoa; Thôn Song Thanh 1, Thôn Song Thanh 2 - xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 12:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 1, Xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 09:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2A, thôn Nam Hà - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/05/2026 đến 10:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Khu vực Tân Thắng - Xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: K. Trung Tâm Z30D - xã Tân Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 2 - Xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Đức - Xã Tân Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân Minh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Đức - Xã Tân Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Bùi Thị Xuân, đường Lê Văn Tám, đường Lý Thường Kiệt, đường Ngô Quyền, đường Phạm Hồng Thái, đường Hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Văn Trỗi và khu dân cư Nguyễn Thái Học - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Láng Đá - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Hồ Tôm - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Tân Lý 2 - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Quý Cáp - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Long Hải 1, thôn Tân Hải, Đặc Khu Phú Qúy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 09:15:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Xóm Cội 1, thôn Phú Long, Đặc Khu Phú Qúy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Khách sạn Biển Đông, thôn Triều Dương, Đặc Khu Phú Qúy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn Đaguri Xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 10:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần thôn 6 xã Hàm Thuận và các khu phố Phú Trường, Hòa, Phú Cường, Phú An, Phú Xuân, Phú Mỹ phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần thôn Bình An, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Ung Chiếm, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 13:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Xuân Điền phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, xã Đông Giang, xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 23/05/2026 đến 07:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Minh, thôn Lâm Hòa xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 13:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, xã Đông Giang, xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/05/2026 đến 13:15:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 20/05/2026 đến 07:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:15:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Hải Xuân, Hải Lạc, Hải Thủy, Tân Điền, Phú Điền, xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Long, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Lễ, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 2 , Xã Sông Lũy- Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thái Thành, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thái Thành, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Thuận, Thái Hiệp, Thái Bình, Thái Hòa, Thanh Bình, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hòa Bình , xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 20 - 24/5/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 20 - 24/5/2026.