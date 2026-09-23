Nuôi cha mẹ được giảm bao nhiêu tiền thuế?

Đóng thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân khi mức thu nhập nằm trong ngưỡng phải chịu thuế. Hiện nay, nếu có con cái, cha mẹ là người phụ thuộc, người nộp thuế có thể đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh. Căn cứ Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, người nộp thuế là cá nhân cư trú được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Điều kiện đăng ký người phụ thuộc là cha mẹ

Căn cứ theo điểm d, Khoản 2 Điều 47 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi, con khuyết tật không có khả năng lao động, hoặc con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề mà không có thu nhập hoặc thu nhập dưới mức quy định.

Trường hợp là vợ hoặc chồng của người nộp thuế; cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế...theo Khoản 3 Điều 47 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, việc xác định người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 2 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Trường hợp, người không có khả năng lao động quy định tại Điều này là người có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên xác định theo quy định của pháp luật.

Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế được áp dụng giảm trừ gia cảnh theo Điều 3 Thông tư 87/2026/TT-BTC: Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điểm c Khoản 2, Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 47 của Nghị định số 253/2026/NĐ-CP không vượt quá 3 triệu đồng.

Như vậy, khi đăng ký người phụ thuộc là bố mẹ còn trong độ tuổi lao động, cần lưu ý phải đáp ứng điều kiện: Không có khả năng lao động (người có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên xác định theo quy định của pháp luật) và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 3 triệu đồng.

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