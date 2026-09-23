Hàng chục ngàn con gia cầm bị chết do mưa lũ, một chủ trang trại thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Mới đây, nước lũ tràn vào trang trại Hồ Mơ Xanh ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) khiến hệ thống điện, thông gió và làm mát ngừng hoạt động, khoảng 60.000 con gà, vịt chết. Chủ trang trại ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 7-10 tỷ đồng.

Hiện tại, hàng chục công nhân vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ. Người thu gom xác gia cầm, người dọn bùn đất, vệ sinh chuồng trại, trong khi số gà, vịt còn sống được đưa đến những khu vực cao ráo hơn.

Chị Phan Thanh Huyền, chủ trang trại Hồ Mơ Xanh cho biết, đêm 16/9, nước lũ dâng nhanh và tràn vào khu vực chăn nuôi. Trang trại sau đó mất điện, khiến hệ thống thông gió và làm mát không thể tiếp tục vận hành.

Trong điều kiện chuồng nuôi không được thông gió, nhiệt độ tăng cao, đàn gia cầm bị sốc nhiệt và chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn.

Hàng chục ngàn con gia cầm bị chết do mưa lũ. Ảnh: ĐT

Theo chị Huyền, khi nước dâng, gia đình đã cố gắng tìm mọi cách để cứu đàn vật nuôi. Họ phá tường, đưa các ô nuôi lên vị trí cao hơn với hy vọng giảm thiệt hại. Tuy nhiên, số lượng gia cầm chết vẫn rất lớn do bị ngạt khí.

Trước thời điểm xảy ra lũ, trang trại có khoảng 140.000 con gà, vịt. Sau trận mưa lũ, ít nhất 60.000 con chết, trọng lượng trung bình khoảng 1,5-2 kg/con, tương đương hơn 40% tổng đàn.

Đáng chú ý, số gia cầm sống sót cũng tiếp tục chết do ảnh hưởng của tình trạng ngạt khí và bị ngâm nước trước đó.

Gia đình chị Huyền bắt đầu chăn nuôi với quy mô nhỏ từ nhiều năm trước. Trong hơn 2 năm gần đây, gia đình đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển đàn gia cầm với số vốn lên tới hàng chục tỷ đồng.

Chị Huyền ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 7-10 tỷ đồng. Khoản thiệt hại này không chỉ nằm ở số gia cầm bị chết mà còn bao gồm máy móc, hệ thống điện, chuồng trại và các chi phí phát sinh trong quá trình khắc phục hậu quả.

Chủ trang trại ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 7-10 tỷ đồng. Ảnh:ĐT

Đến ngày 21/9, nước lũ cơ bản đã rút khỏi trang trại nhưng công việc dọn dẹp vẫn còn rất nặng nề. Xác gà, vịt liên tục được thu gom, trong khi nền chuồng vẫn ẩm ướt, nhiều khu vực phủ đầy bùn và nước bẩn.

Để đẩy nhanh tiến độ, gia đình phải thuê thêm nhân công thời vụ với mức tiền công khoảng 500.000-1 triệu đồng/người/ngày.

Hiện, gia đình đang thu gom, tập kết và xử lý số gia cầm chết theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm hạn chế ô nhiễm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Sau thiệt hại lớn, việc khôi phục hoạt động chăn nuôi cũng trở thành bài toán khó đối với gia đình. Chị Huyền cho biết gia đình đang có khoản vay ngân hàng và dự kiến phải xin giãn nợ để có thêm thời gian phục hồi sản xuất.

Đại diện UBND xã Nông Cống cho biết, địa phương đang hướng dẫn các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng thực hiện vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng và xử lý gia cầm chết, qua đó hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Việc tái đàn được yêu cầu thực hiện từng bước, chỉ tiến hành khi bảo đảm các điều kiện an toàn dịch bệnh.

Đối với trang trại Hồ Mơ Xanh, do số lượng gia cầm chết quá lớn, chính quyền địa phương tiếp tục giám sát và hỗ trợ gia đình trong quá trình thu gom, xử lý xác gia cầm, vệ sinh chuồng trại. Các bên cũng phối hợp tìm giải pháp cứu chữa đàn gia cầm còn lại, từng bước khắc phục thiệt hại và ổn định lại sản xuất.