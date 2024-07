Lịch cúp điện Bình Dương tuần này (từ 22 – 28/7/2024): Có nơi cúp điện 12 tiếng/ngày

Lý do ngừng cấp điện

22/07/2024 08:00:00 22/07/2024 16:30:00 Khu vực đường Số 6, Đường Số 8, Đường L TTHC Dĩ An, phường Dĩ An, TP Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực dọc bên trái đường Thanh Niên từ đường DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An (Dĩ An). Khu vực Đường Lê Hồng Phong từ Ngã 3 Cây Điệp đến Ngã Tư Chiêu Liêu-P Tân Đông Hiệp. Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Đường Thanh Niên Phường Bình An (Dĩ An). Khu vực dọc bên phải đường Thanh Niên từ DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An ( Dĩ An). Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ ngã 4 Bình Thung đến cổng khu công nghiệp Dapark Phường Đông Hoà (Dĩ An). Khu vực khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực công ty Đông Tiến Hưng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). Khu vực từ Cổng KCN Tân Đông Hiệp A đến TT Y Tế Dĩ An (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp. Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An. Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An. Khu vực Từ Ngả 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An. Khu Vực KS Ngôi Sao-KDC Bình Nguyên -Phường Đông Hòa, một phần Phường Bình An-TP Dĩ An. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An. Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp. Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). UBND phường Bình Thắng (Dĩ An). Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An). Nhà Máy Giấy Tân Mai, phường Bình Thắng (Dĩ An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). Khu vực Khu A ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An). Khu vực từ dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn. Khu vực Ngã 3 Tân Vạn đến chợ Ngãi Thắng, cầu Tân Vạn. Khu vực Chung Cư SaCom Bình Thắng- Phường Bình Thắng (TP Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/07/2024 06:00:00 28/07/2024 18:00:00 Khu vực Công ty Thiên Nam, Thiên Hưng và nhà trọ Thiên Nam 2 khu công nghiệp Nhà Bè Phường Bình Thắng ( Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện