Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 20/9/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 18 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 18 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 18 - 20/9/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Đường Ngô Quyền - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Hai Bà Trưng (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Phú đến ngã tư Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu), Điện Biên Phủ (từ ngã ba Trần Phú - Điện Biên Phủ đến ngã ba Võ Thị Sáu - Điện Biên Phủ), Mai Thanh Thế, Phan Ngọc Hiển (từ ngã tư Phan Ngọc Hiển - Trần Phú đến ngã ba Phan Ngọc Hiển - Mai Thanh Thế), Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú - Hai Bà Trưng đến ngã tư Trần Phú - 30/4) - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Bà Huyện Thanh Quan, Phan Bội Châu - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Ấp Phong Thạnh Tây - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Muồng - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai; Ấp Tân Phong - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Khúc Tréo, Công Điền, Thạnh Bình, Tân Phong, Cây Gừa - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 12:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1, Láng Giài, Láng Giài A - xã Hòa Bình; Ấp 33, 37, 38, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thới Chiến - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hưng 1, Đông Hưng, Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Thới Chiến, Tràm 1 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 15:30:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Hà Đức – xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 15:30:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Kos Thum, Cai Giảng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh - xã Ninh Quới; Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Châu Thới; Ấp Vĩnh Phú, Phước Mỹ, Vĩnh Lộc - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Thạnh, Bình Tốt, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 13:00:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh Điền - xã Ninh Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Châu Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, Hiệp Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Minh Thìn, Long Phú - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Giang - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh 2, Hòa Thạnh - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 12:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bửu Đông - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/09/2026 đến 14:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Văn Đức, Thành Thường - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Phong, Lung Lá - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 12:30:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 09:00:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
HU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Láng Giài - xã Hòa Bình; Ấp 33, 37, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình;
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 16:30:00 ngày 20/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp