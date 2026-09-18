Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 20/9/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 18 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 18 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 18 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường Ngô Quyền - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hai Bà Trưng (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Phú đến ngã tư Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu), Điện Biên Phủ (từ ngã ba Trần Phú - Điện Biên Phủ đến ngã ba Võ Thị Sáu - Điện Biên Phủ), Mai Thanh Thế, Phan Ngọc Hiển (từ ngã tư Phan Ngọc Hiển - Trần Phú đến ngã ba Phan Ngọc Hiển - Mai Thanh Thế), Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú - Hai Bà Trưng đến ngã tư Trần Phú - 30/4) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Bà Huyện Thanh Quan, Phan Bội Châu - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/09/2026 đến 16:00:00 ngày 21/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Ấp Phong Thạnh Tây - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Muồng - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai; Ấp Tân Phong - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khúc Tréo, Công Điền, Thạnh Bình, Tân Phong, Cây Gừa - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 12:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1, Láng Giài, Láng Giài A - xã Hòa Bình; Ấp 33, 37, 38, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Thới Chiến - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hưng 1, Đông Hưng, Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Thới Chiến, Tràm 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 15:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Hà Đức – xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 15:30:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Kos Thum, Cai Giảng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh - xã Ninh Quới; Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Châu Thới; Ấp Vĩnh Phú, Phước Mỹ, Vĩnh Lộc - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Thạnh, Bình Tốt, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 13:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Điền - xã Ninh Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Châu Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, Hiệp Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Thìn, Long Phú - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Giang - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh 2, Hòa Thạnh - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 12:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu Đông - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/09/2026 đến 14:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Văn Đức, Thành Thường - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Phong, Lung Lá - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 12:30:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 09:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





HU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Láng Giài - xã Hòa Bình; Ấp 33, 37, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình;

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 16:30:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp