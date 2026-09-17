Tiểu thương chỉ cách phân biệt sầu riêng Ri6, Thái Monthong, Musang King và Black Thorn

Sầu riêng không chỉ là loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền Việt Nam. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng có thể bắt gặp rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, từ bản địa đến nhập khẩu, mỗi loại lại có hương vị và đặc điểm riêng. Tùy vào từng thời điểm, mỗi loại sầu riêng sẽ có giá bán khác nhau, dao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng. Vì vậy, việc hiểu rõ từng loại sầu sẽ giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được trái sầu riêng phù hợp với khẩu vị cũng như nhu cầu sử dụng.

Theo các tiểu thương, sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" ở Đông Nam Á nhờ mùi hương đặc trưng, vị béo ngậy và ngọt đậm. Loại trái cây này được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Nam Việt Nam như: Tiền Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Vĩnh Long… Sầu riêng có thể ăn tươi, làm bánh, kem, chè, hoặc xuất khẩu dưới dạng cấp đông.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng

Các loại sầu riêng phổ biến tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam có nhiều giống sầu riêng khác nhau, mỗi loại có hương vị và đặc điểm riêng. Dưới đây là 5 loại sầu riêng phổ biến và được ưa chuộng nhất:

Tên giống Đặc điểm nổi bật Sầu riêng Ri6 Cơm vàng óng, hạt lép, vị béo bùi, ngọt vừa, thơm nhẹ – là giống sầu riêng nội địa ngon nhất hiện nay. Sầu riêng Monthong (Thái Lan) Cơm dày, ít mùi, vị ngọt đậm, phù hợp xuất khẩu sang các nước không quen mùi sầu riêng. Sầu riêng Musang King (Malaysia) Mùi thơm mạnh, béo ngậy, hậu vị đắng nhẹ – thuộc loại cao cấp, giá thành cao. Sầu riêng Chuồng Bò Cơm vàng đậm, mềm dẻo, mùi nồng, vị ngọt sắc. Sầu riêng Khổ Qua Xanh Cơm vàng nhạt, béo nhẹ, hương dịu, trái nhỏ – thích hợp ăn tươi.

So sánh sầu riêng Ri6, Thái Monthong, Black Thorn và Musang King

Sầu riêng Ri 6

Đây là một trong những giống sầu riêng nổi tiếng nhất tại Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Sầu riêng Ri 6 dễ nhận biết nhờ mùi thơm đậm, không quá nồng nhưng rất hấp dẫn.

Quả sầu riêng Ri 6 thường có dạng bầu dục, phần đáy hơi hẹp. Vỏ mỏng, màu vàng xanh, gai đều và không quá sắc. Khi bổ ra, phần cơm có màu vàng óng, dày và mịn, hạt thường lép hoặc rất nhỏ. Vị sầu riêng Ri 6 ngọt rõ, béo vừa phải, không gây ngấy, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người mới ăn sầu riêng.

Giá sầu riêng Ri6 trên thị trường hiện dao động từ 25.000 - 100.000 đồng/kg tùy theo khu vực và chất lượng quả.

Sầu riêng Ri 6 dễ nhận biết nhờ mùi thơm đậm, không quá nồng nhưng rất hấp dẫn.

Sầu riêng Thái (sầu riêng Dona, Monthong)

Sầu riêng Dona, còn gọi là Monthong, có nguồn gốc từ Thái Lan và hiện được trồng khá nhiều tại Việt Nam. Đây là giống sầu riêng có năng suất cao và dễ bảo quản.

Quả Dona thường to, vỏ dày, gai lớn. Phần cơm màu vàng nhạt, vị ngọt nhẹ, béo vừa, mùi không quá nồng. Nhờ đặc điểm này, sầu riêng Dona rất phù hợp để xuất khẩu và cũng dễ ăn với người chưa quen mùi sầu riêng.

Giá sầu riêng Thái Monthong đang bán trên thị trường dao động từ 75.000 đến 130.000 đồng/kg tùy theo khu vực và chất lượng.

Sầu riêng Dona, còn gọi là Monthong, có nguồn gốc từ Thái Lan và hiện được trồng khá nhiều tại Việt Nam.

Sầu riêng Musang King

Giống sầu riêng Musang King (có tên gọi khác là Raja Kunyit hay Mau Shan Wang hay Cat Mountain King). Giống này có nguồn gốc từ Malaysia và được chọn lọc từ vùng Kelantan, Tây Malaysia. Người phát hiện ra giống sầu riêng Musang King là Wee Chong Beng. Giống Musang King được đăng ký công nhận vào năm 1993, theo luật Bảo vệ cây giống của Malaysia thì giống này có mã là D197.

Một số đặc điểm của giống Musang King: Hình dạng quả có hình bầu dục đến elip và có vỏ màu xanh nhạt, có chiều dài từ 20 -30 cm và thường được phân từ 5 – 6 múi rất rõ ràng. Quả ở dưới đáy có hình ngôi sao 5 cánh rõ rệt. Cây 20 năm tuổi có thể để trên 100 quả/vụ. Trọng lượng trung bình 2,0 – 2,5 kg/quả, cơm có màu vàng tươi. Cơm dày, mịn, ít xơ, ngọt, mùi thơm đặc trưng, vị hơi đắng. Cơm dày, tỷ lệ hạt lép cao trên 90%. Giống này được ghi nhận chống chịu bệnh do Phytophthora và chất lượng không ảnh hưởng bởi mưa.

Năm 2016 và năm 2017, sầu riêng Musang King là một trong những giống sầu riêng được du nhập về Việt Nam và được cho là ngon nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Sầu riêng Musang King được trồng tại một số khu vực của các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên từ năm 2016-2017 đến nay cho thấy khả năng sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng Musang King tương tự với các loại sầu riêng khác như Monthong, Ri6... Vào tháng 5 năm 2020, tại huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) và huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã cho thu hoạch những trái sầu riêng Musang King đầu tiên trồng tại Việt Nam được ghép cải tạo trên gốc sầu riêng lớn. Tại Việt Nam, thời gian từ khi xổ nhị đến thu hoạch là hơn 3 tháng.

Đối với sầu Musang King sẽ có giá dao động từ 150.000 – 300.000 đồng/kg (tùy thời điểm và khu vực).

Một số đặc điểm của giống Musang King: Hình dạng quả có hình bầu dục đến elip và có vỏ màu xanh nhạt, có chiều dài từ 20 -30 cm và thường được phân từ 5 – 6 múi rất rõ ràng.

Sầu riêng Black Thorn

Giống sầu riêng Black Thorn (tên gọi khác là Duri Hitam, Ochee, Hei Tze). Giống này có nguồn gốc từ Malaysia và đến từ vùng Kampung Lima Kongsi, bang Penang phía bắc Malaysia. Người phát hiện ra giống sầu riêng Black Thorn là Bagi Kau. Giống Black Thorn được đăng ký công nhận vào năm 2015, theo luật Bảo vệ cây giống của Malaysia thì giống này có mã là D200.

Một số đặc điểm của giống Black Thorn: Quả có màu xanh xám. Trọng lượng trung bình 1,5 – 2,0 kg/quả. Quả hình tròn, cơm dày, màu đỏ cam, ít ngọt, mịn ít xơ, có vị hơi đắng, hạt lép nhiều và mùi thơm vừa phải. Thường chỉ để 10 quả cho những cây từ 5-6 năm tuổi, 50 đến 70 quả cho những cây 20 năm tuổi và tối đa 100 quả nếu cây lớn hơn 20 năm tuổi.

Loại sầu riêng này đang được nhiều nhà vườn tại Việt Nam chú ý. Đã có nhiều nhà vườn trồng kinh tế loại sầu riêng mới này nhưng số lượng ít hơn giống Musang King. Về cơ bản thì kỹ thuật trồng Black Thorn cũng tương tự với các loại sầu riêng khác như Monthong, Ri6... Cũng vào tháng 5 năm 2020, tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã cho thu hoạch những trái sầu riêng Black Thorn đầu tiên trồng tại Việt Nam được ghép cải tạo trên gốc sầu riêng lớn.

Tuy nhiên, tại Việt Nam các giống nêu trên chưa được cơ quan chuyên môn nghiên cứu đánh giá về khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng thích nghi điều kiện thời tiết, tính chống chịu sâu bệnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Black Thorn đang thuộc nhóm sầu riêng có giá bán cao nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại, quả đạt chất lượng tốt có giá khoảng 350.000-400.000 đồng/kg. Với những quả nặng 2-2,5 kg, người tiêu dùng có thể phải chi từ 700.000 đồng đến gần 1 triệu đồng.

Black Thorn có phần cơm màu vàng cam bắt mắt, đang thuộc nhóm sầu riêng có giá bán cao nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại.



Cách phân biệt sầu riêng ngon và chín cây

Theo chia sẻ của các tiểu thương, để chọn được sầu riêng ngon, chín cây thật, bạn có thể dựa vào một số đặc điểm sau:

Vỏ sầu riêng

Gai đều, to và nhọn, khi bóp nhẹ thấy cứng chắc.

Các khe gai có màu hơi ngả vàng – dấu hiệu sầu riêng đã chín tự nhiên.

Cuống sầu riêng

Cuống tươi, còn nhựa, không bị khô hoặc teo tóp.

Dùng tay bấm nhẹ thấy mềm, có mùi thơm đặc trưng.

Mùi hương

Sầu riêng chín cây có mùi thơm tự nhiên, đậm nhưng không gắt.

Sầu riêng ủ thuốc hoặc chín ép thường mùi nồng, hắc và không lan tỏa xa.

Âm thanh

Dùng cán dao gõ nhẹ vào vỏ: nếu nghe "bộp bộp" là sầu riêng đã chín, còn tiếng "cạch cạch" là còn sống.

Sầu riêng là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

