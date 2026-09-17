Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok?

Thứ năm, 15:05 17/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Hộ kinh doanh Huỳnh Anh Tú (TP.HCM) hoạt động tiếp thị liên kết trên TikTok, với doanh thu đã vượt 1 tỷ đồng/năm, gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn về việc có phải xuất hóa đơn điện tử hay không, xuất cho ai và thời điểm lập hóa đơn.

Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok - Ảnh 1.

Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok?

Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok? - Ảnh 2.Nữ giám đốc công ty du lịch ở Tuyên Quang bị bắt về tội trốn thuế

GĐXH - Vũ Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Explore Ha Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi không kê khai, nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok? - Ảnh 3.10 trạng thái mã số thuế và những điều người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý

GĐXH - Người nộp thuế cần hiểu rõ các trạng thái mã số thuế mới theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC để chủ động nắm bắt tình trạng pháp lý của mình để kịp thời phòng tránh các rủi ro phát sinh.

Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok? - Ảnh 4.Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế

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