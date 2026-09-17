Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok?
GĐXH - Hộ kinh doanh Huỳnh Anh Tú (TP.HCM) hoạt động tiếp thị liên kết trên TikTok, với doanh thu đã vượt 1 tỷ đồng/năm, gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn về việc có phải xuất hóa đơn điện tử hay không, xuất cho ai và thời điểm lập hóa đơn.
Suzuki XL7 Hybrid giá 403 triệu đồng sở hữu 2 phiên bản, tốn ít xăng, màn nâng cấp sắp vào Việt Nam sẽ có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Suzuki XL7 Hybrid có thể sắp được bổ sung phiên bản mới tại Việt Nam khi hồ sơ dán nhãn năng lượng xuất hiện hai cấu hình GL AT và GLX+ AT.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 17/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 17/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Đồng Đô la Mỹ phục hồi mạnhGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 17/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xuất hiện xe máy điện được ví như SH tại Việt Nam có phanh ABS, khóa NFC, pin Li-ion, giá nhỉnh 30 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện SH này đang được trưng bày ở Hà Nội sở hữu phanh ABS, khóa NFC, pin Li-ion
Ngang cỡ Hyundai Santa Fe, SUV 7 chỗ giá 480 triệu đồng, công suất 254 mã lựcGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 7 chỗ Jetour X90 2027 sở hữu diện mạo mới với lưới tản nhiệt kích thước lớn kết hợp các thanh trang trí dọc đa chấu, tạo cảm giác mạnh mẽ và bề thế hơn.
Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá 240 triệu đồng thiết kế đẹp, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm có giá bao nhiêu khi về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Hatchback cạnh tranh với Hyundai Grand i10 với sở hữu thiết kế hiện đại, loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao với giá chỉ từ khoảng 240 triệu đồng.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 17 - 20/9/2026: Điểm danh những khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trong nước giảm 700 nghìn/lượng.
Thiếu sách giáo khoa giấy, học sinh có thể tiếp cận sách điện tử miễn phí qua 4 bước nàySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Trong bối cảnh một số địa phương vẫn còn thiếu cục bộ sách giáo khoa (SGK) giấy sau khi năm học mới bắt đầu, học sinh, phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng SGK điện tử hoàn toàn miễn phí trong thời gian chờ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục cung ứng.
Trải nghiệm xe máy điện đi tới 90km/1 lần sạc, động cơ công suất 1.400W, giá chỉ 15,5 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện sở hữu động cơ điện 1.400W, tốc độ tối đa 40-45 km/h và phạm vi hoạt động được công bố lên tới 90km/lần sạc.