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Phải nộp thuế bao nhiêu khi làm tiếp thị liên kết, livestream trên tiktok?

Nữ giám đốc công ty du lịch ở Tuyên Quang bị bắt về tội trốn thuế GĐXH - Vũ Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Explore Ha Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi không kê khai, nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

10 trạng thái mã số thuế và những điều người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý GĐXH - Người nộp thuế cần hiểu rõ các trạng thái mã số thuế mới theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC để chủ động nắm bắt tình trạng pháp lý của mình để kịp thời phòng tránh các rủi ro phát sinh.

Cảnh báo từ Cục Thuế: Không có thuế phải nộp vẫn có thể phải nộp hồ sơ khai thuế GĐXH - Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế cần phân biệt rõ “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”, đây là hai vấn đề khác nhau.



