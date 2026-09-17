Lịch cúp điện An Giang từ ngày 17 - 20/9/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 17 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 17 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 17 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Một phần khu ĐT Tây Sông Hậu) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (Khu vực cầu Cây Me vàm Gòi Lớn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã An Châu khu vực ấp Đông Bình Nhất tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực DC Rạch Suốt) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ Cầu Mương Út Xuân đến cổng KCN Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 18:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực QL91 từ Cầu Xếp Bà Lý đến Cầu Mương Út XUân) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 08:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực QL91 từ Cầu Xếp Bà Lý đến Cầu Mương Út Xuân) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 20/09/2026 đến 18:30:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 20/9/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Đường cộ Kênh 2, TB phường B2, khóm Châu Thới 3, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tân Lộ Kiều Lương dãy số lẻ và đường dân sinh cặp Tân lộ Kiều Lương từ Gara Thành Lợi đến đường vào Trường Dân tộc nội trú, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kênh Lẫm, khóm Châu Thới 3, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Châu Long, khóm Châu Long 6, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - Đường Phùng Văn Cung, khóm Châu Long 6, phường Châu Đốc. - Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/09/2026 đến 18:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm biến áp tự dùng thuộc TBA 220kV Châu Đốc, khóm Mỹ Hòa, phường Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 13:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thay đo đếm định kỳ TBA Vietinbank trụ 476CĐ/79/13/1B tuyến 476CĐ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/09/2026 đến 14:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Hàn tiện Phạm Văn Đương, xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm Nông trường huyện đội trụ 474TS/357/22/35/6A- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kinh Kiên Hảo 4 trụ 474TS/357/22/41- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trung Sơn 1 trụ 474TS/357/22/48- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 5 Thước trụ 474TS/357/22/67- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Đầu kênh tập đoàn 5 trụ 474TS/357/22/55/6/1

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Cống số 2 Tân Vọng trụ 474TS/437- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Dọc ĐT 943 từ sau Trung tâm Y tế Thoại Sơn thuộc ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn đến Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn thuộc ấp Sơn Lập, xã Óc Eo, tỉnh An Giang; dọc kênh Núi Chóc Năng Gù, từ cầu Vọng Đông hướng khu dưỡng lão đến kênh Thoại Giang 2.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Tiêu Ba Lợi trụ 474-475TS/184 - Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh tiêu Trường học Điểm 4 trụ 474TS/155/1 - Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 4200 trụ 474TS/154/1- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3.000 Mỹ Giang trụ 474-475TS/121 - Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh 4.800 - Bờ Nam kênh Mỹ Giang trụ 474TS/171/1- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Ngọc Hân Lê trụ 474TS/262B/4 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Lợi K3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Ba Ke ĐK4 Cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Ngọn Ông Tình).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cây Chăm BCT).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh Ngang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp TB Mương 500 K7 Hào Đề Bắc Cần Thảo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Thành Nhân trụ 472PT/267/33 ( 472PT/289/33 ) tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:10:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Mai Quốc Dư trụ 472PT/271/01 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 17/09/2026 đến 15:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ cầu Đình Phú Hưng hướng về đến cổng xã Bình Thạnh Đông), một phần xã Bình Thạnh Đông và một phần xã Hòa Lạc (từ cổng chào xã Bình Thạnh Đông hướng về cầu Bình Thạnh Đông và hướng về cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về giáp ranh xã Hòa Lạc và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 18:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 20/9/2026.