Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 16 - 20/9/2026: Cúp điện từ 6h đến 17h mới cấp trở lại tại một số khu vực

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Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 16 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 16 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 16 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: Khu vực 7, Phường Vị Thanh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 08:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 7, Phường Vị Thanh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tư Sáng, xã Hỏa Lựu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 13:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân; khu vực 5, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 12:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân; khu vực 5, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 14:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV8, Phường Ngã Bảy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Sơn Phú 2A, Phường Đại Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:50:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ; xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 16:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 07:45:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Long Lợi, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Thới Long, xã Đông phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Mái Dầm, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Mái Dầm, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 20/9/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 20/9/2026.