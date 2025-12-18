Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 18 - 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 18 - 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 18 - 21/12/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ cafe Ngọc Trang đến Cơ sở nhôm - Inox Phát Đạt) - phường Bạc Liêu; Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ Cơ sở Nhôm - Inox Phát Đạt đến Nước đá Hiệp Lợi) - Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A; Đường Bạch Đằng (từ cầu Trường Sơn đến ngã tư Bạch Đằng - Hoàng Sa) - Khóm Nhà Mát, Chòm Xoài - phường Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, khóm Trà Khứa, Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 14:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Ấp Nhàn Dân A - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:05:00 ngày 18/12/2025 đến 08:12:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi, Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/12/2025 đến 10:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Trung Hưng 2, Đông Hưng, Trần Nghĩa, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Trung Hưng 3, Trung Hưng, B2, Giồng Bướm B - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mỹ 2, Mỹ 2A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Hòa - xã Phước Long; Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, Bà Gồng, Nội Ô, xã Hồng Dân; Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Bình - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Bình - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sơn Trắng - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tà Ben, Bà Gồng, Nội Ô - xã Hồng Dân
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, Bình Dân, Bà Hiên, Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước, Tà Óc, Tà Ben, Ninh An, Vĩnh An, Ninh Định, Bà Gồng, xã Hồng Dân; Ấp Ninh Thạnh, Ninh Phước, Ninh Chài, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ninh Chài, Ninh Lợi, Ninh Thuận, Ninh Hòa, Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp 1, 2, Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Đông Hải; Ấp Đầu Lá, Thạnh An, Cây Dương - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đầu Lá - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Lung Rong, Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Doanh Điền, Diêm Điền, Huy Điền, Gò Cát, Bờ Cảng - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 14:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 16 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 13, 12, 15, 16, Vĩnh Mẫu, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
