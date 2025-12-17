Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 17 – 21/12/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 17 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 17 – 21/12/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Đường Dương Công Nữ, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Đường Đồng Khởi Từ Nhà máy xay xát Út Kiến (giửa khoảng trụ 473TV/47-48) đến Lê Văn Tám, Phường Trà Vinh - Lê Văn Tám: Từ Đồng Khởi đến Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực hẻm số 01 đường Nguyễn Thiện Thành: Khu dân cư đối diện sân bóng Duy Khổng, Phường Hòa Thuận - Khu vực hẻm số 01 đường Nguyễn Thiện Thành: Khu dân cư đối diện sân bóng Duy Khổng, Phường Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Thiện Thành: Từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và Khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh, Phường Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Sơn Thông: từ Trường mẩu giáo Vàng Anh đến hẻm khóm văn hóa khóm 10 Phường 9, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Võ Nguyên Giáp: Từ cà phê Hoa Kiểng đến Siêu thị Go Trà Vinh và các hẻm, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc QL 60: Từ quán ca phê Hương Cau đến cửa hàng thức ăn gia súc Anh Thư Dọc QL 60: Từ quán ca phê Hương Cau đến Điện máy xanh, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thạch Thị Thanh: Từ Ngã ba giếng đến trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai và các hẻm, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lê Hồng Phong: Từ Đại lý xe mô tô Bảy Chi đến Sơn Thông và các hẻm, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Đáng: từ đường Kiên Thị Nhẫn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch, một phần ấp Lồ Ồ, một phần ấp Sơn Lang, một phần ấp La Bang, ấp Cái Già, ấp Cái Già Bến, ấp Cái Già Trên, ấp Khúc Ngay, ấp Đồng Cò xã Hiệp Mỹ, một phần ấp Nhứt A, một phần ấp Nhứt B, , một phần ấp Ba một phần ấp Tư, một phần ấp Năm xã Mỹ Long, , một phần ấp Hòa Thịnh xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Vũ Văn Doanh 3
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Là Ca A, ấp Là Ca B, một phần ấp Nô Lựa A, Nô Lựa B xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Trạm Sóc Kha 5 thuộc một phần ấp Bà My xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 08:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm VinFast Bà My thuộc một phần ấp Bà My xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Đỗ Trọng Phương thuộc một phần Ấp Bà My, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Bưng Lớn 3 thuộc một phần ấp Bưng Lớn B xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cây Xanh 2 thuộc một phần ấp Ngọc Hồ xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Văn, Rạch Đùi, Bà Bảy, Đồng Điền, Xẻo Cạn và một phần ấp Vàm Đình, ấp 4 xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Ấp 4 Phong Phú thuộc một phần ấp 4 xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cơ Sở Kim Khang thuộc một phần ấp 3 xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Bãy Sào Dơi 1.1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 08:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trần Văn Tuấn
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm trạm sạt điện Vinfast
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/12/2025 đến 10:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thị Phượng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mé Láng Trà Cú 2
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NMNĐ Lê Minh Ngọc
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Công ty Định An
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/12/2025 đến 15:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Chợ Long Hiệp 1.1
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C, Con Lọp, Long Trường, Chông Bát, Bến Nố- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Vàm Ray 2
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cà Hom 2.1
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Vàm An Quảng Hữu 1
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm cấp nước TT Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trà Kha
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bến Cá Định An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 08:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Đồ Thanh Hải 3
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cà Săng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trương Thị Hồng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cà Hom 2
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nhuệ Tứ A
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trần Văn Vinh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 08:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mé Láng Trà Cú 1
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Dương Thành Văn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Tăng Thị Phượng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Tăng Văn Trừ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Diệp Thị Mỹ Tiên
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Hà Văn Hiệp 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 08:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Tăng Thị Nhị
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Lưu Cừ 2
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Văn Nheo
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Văn chiêu
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Lê Quang Bằng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm ấp nước Đôn Chụm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 08:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Tô Văn Nguyên
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 09:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Anh Phong
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/12/2025 đến 10:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cao Kiên Hồng Gấm
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Kho Bạc Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bệnh Viện Đa Khoa Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chùa kosla
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 08:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Vàm Ray 3
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 09:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Thạch Thị Sa Huỳnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/12/2025 đến 10:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Huỳnh Văn Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trầm Văn Cường
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trà Tro A1.1
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cà Hom 3.1
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần Khóm 1 - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngã Tư 1 - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Ổi - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Thành - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Tre - xã Tân Hòa (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ô Ét - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành Đông - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khóm 5 - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Dương Văn Em 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Huỳnh Ngọc Em
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ xã Long Hữu (bán tổng ĐNT)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Mai Khắc Vũ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải (bán tổng ĐNT)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Mù U phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Cồn Ông phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng xã Ngũ Lạc; Một phần ấp Long Điền, một phần khóm Thống Nhất, một phần ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Da xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấp Tất Vinh xã Bình Phú.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Khánh Lộc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:34:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Khánh Lộc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khánh Lộc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng KNT Phan Văn Đệ thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng KNT Phan Văn Đệ 1 thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Trần Vũ Phương thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Huỳnh Văn Nam thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Sơn Quân thuộc ấp Cái Cối - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cối - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Định An, ấp Hồ Tàu, một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Bàng - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Bàng - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Thị Bé thuộc ấp Xẻo Bọng - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Trầm Văn Bùi, ấp Cái Cối - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
