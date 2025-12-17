Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17 – 21/12/2025: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 17 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17 – 21/12/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: Một phần khu Thu Nhập Thấp P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Kênh Sáu P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lâm Quang Ky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Phước Hoà, Xã Mong Thọ B

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh An Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Một phần khu phố B (trạm Kênh Mới 4).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh Phan Chí Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: KH Cảnh Vinh phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH Vân Huyền phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH Tuynel Thông thuận phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH Kim Tuyến xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 20:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80 từ cầu 285 đến phòng khám Bác sỹ Hải thuộc ấp Bình Thuận xã Bình Sơn gồm từ tổ 9 đến tổ 11 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Ba Thê gồm tổ từ 5 đến tổ 7 ấp Số 4 xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 8 Mỹ Hiệp Sơn gồm tổ 7 ấp Hiệp Lợi xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên kinh Ông Kiểm gồm từ tổ 3 đến tổ 7 ấp Phước Hảo xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan bờ tây kinh Kiên Hảo thuộc tổ 6 ấp Phước Tân xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 và bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ NM Cán Tôn Hoa Sen đến cầu Tà Manh ấp Thành Công, ấp Sơn Thịnh, ấp Mỹ Phú xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 và bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ cầu Số 5 đến cầu Tà Manh & các kinh : kinh Tà Lúa, kinh Tà Hem, kinh Đường Trâu, kinh Quảng Thống, khu Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn, kinh Ba Thê và các kinh ngang gồm các khu vực sau: ấp Sơn Tiến, ấp Thị Tứ, ấp Tà Lúa , ấp Thành Công, ấp Sơn Thịnh, ấp Mỹ Hòa, ấp Mỹ Phú, ấp Số 4, ấp Sơn Thuận, ấp Cản Đất, ấp Nguyễn Văn Hanh, ấp Mỹ Tân, ấp Hiệp Tân, ấp Hiệp Lợi, ấp Hiệp Bình, ấp Hiệp Trung, ấp Hiệp Thành, ấp Hiệp Hòa và tổ 12 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 21/12/2025.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố 1 Dương Đông - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1 Dương Đông - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần khu phố 1 Dương Đông - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần khu phố 3 Dương Đông - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần khu phố 3 Dương Đông - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Đá, Suối Mây , Đặc khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 10:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 4 An thới, Đặc khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 21/12/2025.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 11h00: Dường Phạm Thành Lượng đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến Cầu Kinh Xáng ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Một phần ấp Xẻo Gia xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Một phần ấp Xẻo Gia xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gồng Riềng





KHU VỰC: Khu vực Ngã tư Ông Dèo - thuộc xã Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Xã Vĩnh Hoà Hưng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6, Xã Vĩnh Hoà Hưng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, Ấp An Phong, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Tân - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Rạch Đùng, một phần ấp Rẫy Mới, Song Chinh - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: một phần ấp: Cạn Ngọn A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xẻo Lùng A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp: Xẻo Kè A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp: An Thạnh – Xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp: Chống Mỹ – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp: Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp: Kênh Sáu, Minh Tiến, Minh Dũng, Minh Dũng A, Minh Tân, Chống Mỹ – Xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp: Vĩnh Thạnh – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp: Kênh Sáu, Minh Tiến, Minh Dũng, Minh Dũng A, Minh Tân, Chống Mỹ – Xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: NMXX Phạm Thị Thu Trang, NMXL Danh Gần, NMXX Trần Sỹ Biên, VLXD Phương Thịnh, HKD Dương Văn Tâm, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, KNT Lâm Văn Sơn, Công ty TNHH DV TM và SX Đức Huy Kiên Giang, NMXL Nguyễn Hoàng Giang, NMXL Trần Quách Út, NMXL Nguyễn Minh Thắng, NLMT Phù Văn Thiện.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.