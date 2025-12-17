Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 17 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 17 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 17 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 17 – 21/12/2025
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Ngọn Mương Điểm) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Tám Hồng đến cầu Y Tế) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (một phần khu vực ngọn Mương Thơm) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cầu vượt Mương Điểm đến Làng Giáo Viên), một phần phường Bình Đức (một phần xã Mỹ Khánh cũ từ cầu Y Tế đến giáp ranh Phú Hòa) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực trạm Vĩnh Phước 4)-tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:42:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Vĩnh An( khu vực từ Nhà Máy Gạo Vĩnh Bình đến số 10) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực từ cầu Bình Hòa đến Kênh Quýt) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: một phần Ấp Hòa Hạ thuộc xã Chợ Mới.
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Đốc
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - Đường Lê Lợi dãy chẵn từ Cầu Lò Heo đến Hẻm 118 và dãy lẻ từ Cầu Lò Heo đến nhà số 75.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - Đường Lê Lợi từ Cầu Lò heo đến nhà số 136 (dãy chẵn) và nhà số 13 (dãy lẽ).
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - Đường Lê Lợi từ Cầu Lò heo đến nhà số 136 (dãy chẵn) và nhà số 13 (dãy lẽ).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách sạn Song Sao, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Đốc.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phú Lâm.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phú Lâm.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: - Tại trạm Phan Minh Triết trụ 471TS/146/90/81A/2 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm bơm Nguyễn Văn Ngọc trụ 471TS/146/90/21 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại Trạm Bơm Ba Thướt - Bờ Bắc Bắc Kênh Mỹ Phú Đông trụ 478TS/103/44 tuyến 478TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại Trạm Kênh Ranh Định Mỹ - Mỹ Phú Đông trụ 475TS/246/20 tuyến 475TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại Trạm bơm kênh 3 - Bắc Núi Trọi Vọng Đông 2 trụ 475TS/244/108/8 tuyến 475TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại Trạm Kênh 400 Vọng Thê trụ 474TS/404/1 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại Trạm Kênh Năm Thướt - Ba Thê Cũ trụ 474TS/357/22/67 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Dọc theo Kênh G thuộc một phần ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Dọc theo Kênh Bông Súng thuộc ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm bơm T1 Nam Vĩnh Tây trụ 476TS/196/93A/5 tuyến 476TS.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh Bà Cả trụ 471TS/190/8/4 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Phú
Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 17 – 21/12/2025.
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Trạm TB Thọ Mỹ Hưng 13 trụ 471PT/26/01 tuyến 471PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:10:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trần Thiện Nhung (SX bánh mì) trụ 471PT/77/01 (471PT/76/01) tuyến 471PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 17/12/2025 đến 10:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm TB HTX Hòa Thạnh 4 trụ 472PT/122 tuyến 472PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:10:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm TB Cầu Đợi 2 (THT B-N Bảy Bụng) trụ 472PT/126/01 (471PT/140/01) tuyến 472PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 17/12/2025 đến 15:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm LS Nguyễn Văn Tân 2 trụ 478-480PT/73 tuyến 478PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:10:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T2A Cồn Tân Hòa trụ 474-473PT/76 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:10:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T5A Cồn trụ 474-473PT/99 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T5 Cồn Tân Hòa trụ 474-473PT/102 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:10:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T6 Cồn Tân Hòa trụ 474-473PT/114 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
KHU VỰC: Một phần xã Ba Chúc (từ ngã đèn xanh-đỏ Ba Chúc hướng về xã Lê Trì cũ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, Cô Tô (từ đường dẫn lên Cầu 13 đến cầu Sóc Triết)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Ba Chúc (từ ngã đèn xanh-đỏ Ba Chúc hướng về xã Lê Trì cũ)
THỜI GIAN: Từ 08:25:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tịnh Biên
KHU VỰC: - Trạm bơm Ba Ủ, xã An Cư tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân An, Tân Thành, Tân Định xã Núi Cấm tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Phú
KHU VỰC: ĐMT Đinh Văn Ửng thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TB Đinh Văn Sách thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Trần Thanh Việt thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã An Phú - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã An Phú - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã An Phú - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Nhơn Hội - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Hòa thuộc xã An Phú - An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 18:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
