Quýt sim cuối vụ ngọt lịm, vỏ mỏng dính, giá rẻ, tiểu thương nhập hàng liên tục bán không nghỉ tay

Thứ tư, 19:12 22/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Theo các tiểu thương, quýt sim vào cuối vụ vị càng thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, giá lại phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Cuối tháng 4 là thời điểm quýt sim bước vào cuối vụ, dù trên thị trường có rất nhiều loại quả được bày bán nhưng mặt hàng này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Nhiều loại hoa quả được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương, càng vào cuối vụ hương vị của quýt sim càng thơm ngon, vỏ mỏng rám, ngọt đậm, mọng nước, giá lại rẻ nên nhiều khách hàng thi nhau đặt số lượng lớn về ăn dần. Hiện tại, trên thị trường quýt sim đang được rao bán quanh mức từ 20.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại).

Quýt sim là một trong những loại quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Anh Quang (tiểu thương tại chợ Mễ Trì, Hà Nội) cho biết: "Quýt sim cuối vụ có tăng vài giá so với thời điểm giữa mùa nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng, hàng về tới đâu bán hết tới đó, nhiều hôm khách hỏi mà không còn hàng. Vì sắp hết mùa nên lượng hàng đưa ra thị trường cũng bắt đầu giảm dần, dù giá loại quả này có chút tăng cao so với những tháng trước nhưng vì hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, mỏng vỏ nên vẫn là một trong những loại trái cây 'hot' và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Dù trên thị trường có rất nhiều loại quả nhưng mặt hàng quýt sim vẫn là một trong những loại trái cây 'hot' và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Vì quýt sim đang vào cuối vụ nên tăng giá từng ngày, vào giai đoạn này quả chín già, hương vị xuất sắc nên nhiều người mua rất ưng ý. Tùy vào chất lượng quả sẽ được bán với mức giá khác nhau, quả to, đều đẹp giá sẽ cao hơn so với quả nhỏ, héo".

Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' giá quýt sim đang được rao bán từ 20.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại).

Quýt sim đang vào độ ngon, ngọt nhất, giá lại phải chăng nên được khách hàng rất ưa chuộng. Nhiều người đặt số lượng lớn về dùng dần. Chị Huyền (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Cả nhà tôi ai cũng thích quýt sim, vị ngọt thơm của quả không lẫn với trái cây nào. Quýt sim để ăn trực tiếp hoặc vắt nước đều rất ngon. Tôi thấy người bán hàng nói sắt hết mùa quýt sim nên cứ gặp hàng ngon là tôi mua nhiều để về cất tủ ăn dần. So với những loại quả khác, tôi thấy quýt sim vừa ngon, bổ lại rẻ. Mùa hè nóng bức mà được thưởng thức một quả quýt thì giải tỏa ngay cơn khát".

Quýt sim vỏ rám nhưng có hương vị thơm ngon, ngọt lịm nên nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

GĐXH - Loại quả này có hương vị thơm ngon, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giá cả phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Mua VF 3 trong tháng 4: Chi phí lăn bánh thấp hơn giá niêm yết nhờ loạt ưu đãi khủng

Mua VF 3 trong tháng 4: Chi phí lăn bánh thấp hơn giá niêm yết nhờ loạt ưu đãi khủng

Nhờ loạt ưu đãi về giá lên đến 9%, phương án "mua xe 0 đồng" với lãi suất cố định, cùng chính sách miễn phí sạc 3 năm, VinFast VF 3 đang là mẫu xe "dễ mua – dễ nuôi" bậc nhất trên thị trường ô tô Việt.

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ năm 2026

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ năm 2026

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, những trường hợp này sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/4/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 22/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Meyhomes Voyage – hành trình đa sắc trải nghiệm Meyhomes Capital Phú Quốc

Meyhomes Voyage – hành trình đa sắc trải nghiệm Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 21/04 vừa qua, tại Phú Quốc, sự kiện "Meyhomes Voyage" – Lễ khai trương Văn phòng bán hàng & trải nghiệm Meyhomes Capital Phú Quốc do MEYGROUP tổ chức đã diễn ra thành công. Chương trình mang đến hành trình trải nghiệm hấp dẫn dành cho các đại lý chiến lược cùng đội ngũ chuyên viên kinh doanh xuất sắc.

Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?

Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?

GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

Giá USD hôm nay (22/4): USD giảm về sát 26.600 đồng, có nên mua tích trữ lúc này?

Giá USD hôm nay (22/4): USD giảm về sát 26.600 đồng, có nên mua tích trữ lúc này?

GĐXH – Giá USD hôm nay 22/4 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ cả trong ngân hàng lẫn thị trường tự do, kéo tỷ giá về sát mốc 26.600 đồng/USD. Diễn biến này khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây có phải “điểm mua” hợp lý hay nên tiếp tục chờ đợi?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cập nhật mới nhất danh sách khu dân cư sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cập nhật mới nhất danh sách khu dân cư sẽ bị mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm, giá bán ra quay trở lại quanh vùng 80 triệu đồng/kg.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/4/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 22/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi: HP Việt Nam phản ứng vì sao Phong Vũ yêu cầu người mua chi 20 triệu đồng để sửa máy mới 100%?

Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi: HP Việt Nam phản ứng vì sao Phong Vũ yêu cầu người mua chi 20 triệu đồng để sửa máy mới 100%?

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

