Quýt sim cuối vụ ngọt lịm, vỏ mỏng dính, giá rẻ, tiểu thương nhập hàng liên tục bán không nghỉ tay

Cuối tháng 4 là thời điểm quýt sim bước vào cuối vụ, dù trên thị trường có rất nhiều loại quả được bày bán nhưng mặt hàng này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương, càng vào cuối vụ hương vị của quýt sim càng thơm ngon, vỏ mỏng rám, ngọt đậm, mọng nước, giá lại rẻ nên nhiều khách hàng thi nhau đặt số lượng lớn về ăn dần. Hiện tại, trên thị trường quýt sim đang được rao bán quanh mức từ 20.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại).

Anh Quang (tiểu thương tại chợ Mễ Trì, Hà Nội) cho biết: "Quýt sim cuối vụ có tăng vài giá so với thời điểm giữa mùa nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng, hàng về tới đâu bán hết tới đó, nhiều hôm khách hỏi mà không còn hàng. Vì sắp hết mùa nên lượng hàng đưa ra thị trường cũng bắt đầu giảm dần, dù giá loại quả này có chút tăng cao so với những tháng trước nhưng vì hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, mỏng vỏ nên vẫn là một trong những loại trái cây 'hot' và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Vì quýt sim đang vào cuối vụ nên tăng giá từng ngày, vào giai đoạn này quả chín già, hương vị xuất sắc nên nhiều người mua rất ưng ý. Tùy vào chất lượng quả sẽ được bán với mức giá khác nhau, quả to, đều đẹp giá sẽ cao hơn so với quả nhỏ, héo".

Quýt sim đang vào độ ngon, ngọt nhất, giá lại phải chăng nên được khách hàng rất ưa chuộng. Nhiều người đặt số lượng lớn về dùng dần. Chị Huyền (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Cả nhà tôi ai cũng thích quýt sim, vị ngọt thơm của quả không lẫn với trái cây nào. Quýt sim để ăn trực tiếp hoặc vắt nước đều rất ngon. Tôi thấy người bán hàng nói sắt hết mùa quýt sim nên cứ gặp hàng ngon là tôi mua nhiều để về cất tủ ăn dần. So với những loại quả khác, tôi thấy quýt sim vừa ngon, bổ lại rẻ. Mùa hè nóng bức mà được thưởng thức một quả quýt thì giải tỏa ngay cơn khát".

