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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 26 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Bà Đệ khóm 17 Phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khóm Thạnh Điền Phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đìnhh Chiểu phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, một phần đường Phan Ngọc Hiển, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Khu dân cư Tây Nam Ngô Quyền, Khu liên hợp Thể Thao Du Lịch, Trung Tâm Hội Nghị, Quãng Trường Phan Ngọc Hiển, Khách Sạn Mường Thanh phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 13:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường đường Nguyễn Trãi (từ Ngã tư Phan Ngọc Hiển đến vòng xoay Tiến Phát), Đài Truyền Hình Cà Mau, Trường Chính Trị Cà Mau, Hẻm Thị Đội, Khu Tập Thể Trường Chính Trị, Khu Tâp Thể Ngân Hàng, Hẻm Chùa Từ Quang phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 13:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Dân Cư Minh Thắng Phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hồng Thám, đường Lâm Thành Mậu phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, xã Hưng Mỹ. xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/11/2026 đến 16:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nẩy xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 17 xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mai Vinh xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh xã Năm Căn, một phần xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/11/2026 đến 18:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nai xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/11/2026 đến 18:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bù Mắc và ấp Xóm Mới xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 16:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Dựa, Nhà Hội xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 13:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/11/2026 đến 11:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần ấp Đòn Dong, ấp Khánh Lộc xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đòn Dong, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khánh Lộc, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, ấp Chóng Mỹ, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Lùm A xã Khánh Hưng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Hãng A xã Khánh Hưng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Công Nghiệp A xã Khánh Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Công Nghiệp B xã Khánh Hưng.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Lung Tràm xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Trùm Thuật A xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Lăng, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Điện lực Trần Văn Thời, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phong Lạc, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phong Điền, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đất Cháy, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Tự, Cái Rắn, Phú Hưng, Rạch Mũi, xã Lương Thế Trân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phong Điền, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phong Điền, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Bích Nhỏ, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ráng B, xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ráng , xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 19/5, ấp Chóng Mỹ, xã Khánh Bình, tỉnh cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/11/2026 đến 16:00:00 ngày 30/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/11/2026 đến 16:00:00 ngày 30/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp 07, 08, 09 xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 16:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Hòa, ấp Nam Chánh, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hồng Phước, Phú Nhuận, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/11/2026 đến 16:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư, Hồng Phước, Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/11/2026 đến 16:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Lê Giáo, Hữu Thời, xã Biển Bạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Sở, ấp 2 xã Hồ Thị Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Lê Giáo, Hữu Thời, xã Biển Bạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 14:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Miểu xã Tân Lộc ấp 5, 6 xã Tân Lộc và ấp 2, ấp Đầu Nai, ấp Giao Khẩu xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một pần ấp Cái Bát, ấp kiến Vàng Xã Nguyễn Việt Khái, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Cái Đôi Vàm.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/11/2026 đến 13:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành, xã Nguyễn Việt Khái và một phần xã Phú Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 14:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi Nhỏ, ấp Tân Quảng, ấp Tân Quảng Tây, ấp Sào Lưới xã Cái Đôi Vàm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 09:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Đôi, Cống Đá, Lung Môn, xã Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành Mới, ấp Rạch Chèo xã Nguyễn Việt Khái.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/11/2026 đến 15:30:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/11/2026 đến 10:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 16:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện