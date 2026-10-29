Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 29/10 – 1/11/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 29/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 29/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 29/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Lung Rong phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Công ty TNHH Thiên Bách Food đường Nguyễn Ngọc Sanh Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Đỗ Minh Đình phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Phan Quốc Việt phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/10/2026 đến 13:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Dương Quốc Cường phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Minh Thắng và Kinh Củi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Lung Dừa phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau Công ty XLĐ Trường Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng CTY TNHH TM & cưa xẽ gỗ VĨNH YẾN phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 10:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Cty TNHH MTV TM & DV Mỹ Phượng phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng DNTN Thanh Hồng 2 phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Cơ Sở Mộc Thành Tài phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/10/2026 đến 13:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Trung Tâm Nước Sạch và VSMTNT phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 14:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền (từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Duẫn ), một phần đường Hoa Lư Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng HTX NTCN An Thành phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/10/2026 đến 10:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Phạm Thanh Khiết phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/10/2026 đến 11:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Nguyễn Kiên Cường phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/10/2026 đến 12:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đường Mậu Thân Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Chừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mai Vinh, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hố Gùi, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Tràm, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Mới, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đá Bạc B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thời Hưng, ấp Kinh Tám xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Hảng C, Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ruộng, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bãi Ghe, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành Lập, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/11/2026 đến 16:30:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Vàm Ngọn Cái, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, Xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Miểu xã Tân Lộc ấp 5, 6 xã Tân Lộc và ấp 2, ấp Đầu Nai, ấp Giao Khẩu xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện