Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 29/10 – 1/11/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 29/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 29/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 29/10 – 1/11/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Lung Rong phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Công ty TNHH Thiên Bách Food đường Nguyễn Ngọc Sanh Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 10:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Đỗ Minh Đình phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Phan Quốc Việt phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/10/2026 đến 13:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Dương Quốc Cường phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Minh Thắng và Kinh Củi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm Lung Dừa phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau Công ty XLĐ Trường Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng CTY TNHH TM & cưa xẽ gỗ VĨNH YẾN phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 10:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Cty TNHH MTV TM & DV Mỹ Phượng phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng DNTN Thanh Hồng 2 phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Cơ Sở Mộc Thành Tài phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/10/2026 đến 13:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Trung Tâm Nước Sạch và VSMTNT phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 14:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền (từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Duẫn ), một phần đường Hoa Lư Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng HTX NTCN An Thành phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/10/2026 đến 10:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Phạm Thanh Khiết phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/10/2026 đến 11:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Nguyễn Kiên Cường phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/10/2026 đến 12:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đường Mậu Thân Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Nước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Chừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mai Vinh, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hố Gùi, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần ấp Lung Tràm, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Mới, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đá Bạc B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thời Hưng, ấp Kinh Tám xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Kinh Hảng C, Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ruộng, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bãi Ghe, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành Lập, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/11/2026 đến 16:30:00 ngày 01/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng trạm Vàm Ngọn Cái, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, Xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Miểu xã Tân Lộc ấp 5, 6 xã Tân Lộc và ấp 2, ấp Đầu Nai, ấp Giao Khẩu xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo