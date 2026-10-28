Sầu riêng của Việt Nam có gì đặc biệt mà được thị trường quốc tế liên tiếp đặt hàng?

Sầu riêng từ lâu được biết đến là một trong những loại trái cây có hương vị đặc trưng, thơm ngon, bổ dưỡng. Với nhiều người, phần cơm vàng, mềm, béo và ngọt đậm khiến đây trở thành "vua trái cây".

Sầu riêng không chỉ là loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền Việt Nam. Ngày nay, sầu riêng được nhiều quốc gia ưa chuộng và liên tục nhập khẩu mặt hàng này. Trên thị trường, người tiêu dùng có thể bắt gặp rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, từ bản địa đến nhập khẩu, mỗi loại lại có hương vị và đặc điểm riêng.

Sự khác biệt giữa các loại sầu riêng đến từ giống cây, điều kiện thổ nhưỡng và cách chăm sóc. Những yếu tố này quyết định độ béo, độ ngọt, mùi thơm cũng như kích thước hạt và múi. Hiện tại trên thị trường bày bán nhiều loại sầu riêng, nhưng phổ biến nhất vẫn là sầu riêng Ri 6, sầu Thái Monthong, sầu Black Thorn, sầu Musang King…. Tùy vào từng thời điểm, chất lượng giá sầu riêng có thể dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/kg (tùy loại và chất lượng).

Sầu riêng là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Kết quả sơ bộ tháng 10 của Cục Hải quan ghi nhận tháng thứ 4 liên tiếp xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỉ USD. Đây là một cột mốc lịch sử của ngành rau quả Việt Nam và hướng đến 10 tỉ USD trong năm 2026.

Theo Cục Hải quan, kết quả sơ bộ trong tháng 10, xuất khẩu rau quả vượt 1 tỉ USD tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng đạt gần 8,3 tỉ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, nếu như năm 2025, lần đầu tiên ghi nhận kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 9 vượt 1 tỉ USD, thì năm 2026 lại là cột mốc lịch sử mới khi ghi nhận chuỗi 4 tháng liên tiếp đều vượt 1 tỉ USD. Động lực tăng trưởng chính vẫn là mặt hàng sầu riêng khi diện tích thu hoạch mở rộng và mùa vụ kéo dài hơn những năm trước. Với đà tăng trưởng hiện tại, khả năng cả năm 2026 ngành rau quả có thể chạm đến con số 10 tỉ USD, một cột mốc lịch sử mới. Thành công đến từ trái sầu riêng khi mặt hàng này mang về khoảng 3,5 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Tùy vào từng thời điểm và từng loại sầu sẽ có giá bán khác nhau.

Việt Nam hiện có khoảng 1,2 triệu ha cây ăn trái, sản lượng khoảng 13 triệu tấn mỗi năm. Trái cây Việt Nam đã có mặt tại hơn 60 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường lớn, yêu cầu cao về chất lượng.

Riêng thị trường Trung Quốc đã tiêu thụ tới 3,3 tỷ USD sầu riêng, giúp Việt Nam nâng thị phần tại đây lên hơn 21% và giữ vững vị trí nguồn cung thứ 2 sau Thái Lan.

Hiện tại, Trung Quốc chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta.

Thời điểm này, khi vụ thu hoach sầu riêng Tây Nguyên đã kết thúc, buộc ngành hàng phải chuyển dịch trọng tâm sang các loại trái cây khác như dừa tươi, thanh long, bưởi, xoài, chanh leo. Cơ hội của ngành rau quả là rất lớn, nhưng để khai thác tối đa giá trị, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ.

Việc phát triển trái cây cấp đông, thịt quả xay nhuyễn, trái cây sấy thăng hoa hay chiết xuất tinh dầu tự nhiên từ vỏ chanh, cam quýt cho ngành đồ uống sẽ giúp kéo dài thời gian thương mại lên 1 đến 2 năm, đồng thời giảm áp lực tiêu thụ mỗi khi vào mùa thu hoạch rộ.

Cốt lõi nằm ở sự liên kết chặt chẽ với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu sạch, quản lý nghiêm ngặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật xuyên suốt từ vườn cây đến thùng container lạnh.

Minh bạch nguồn gốc là chiếc chìa khóa, giúp rau quả Việt Nam tự tin vượt mốc 10 tỷ USD và xác lập vị thế vững chắc trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Trong những năm gần đây, sầu riêng cũng nổi lên như một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Nhu cầu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường Âu - Mỹ được kỳ vọng tiếp tục gia tăng trong mùa mua sắm cuối năm.Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mục tiêu kỷ lục 10 tỷ USD không chỉ là dấu mốc về kim ngạch của ngành rau quả, mà còn là động lực thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất và xuất khẩu.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành sửa đổi lần thứ năm đối với Lệnh Kiểm dịch Thực vật liên quan đến hoạt động nhập khẩu. Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang thị trường này.

Việc được phép xuất khẩu tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường có dân số hơn 1,4 tỷ người. Tuy nhiên, khả năng khai thác thị trường trên thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng, sức mua và việc hoàn thiện các điều kiện thương mại, kiểm dịch.