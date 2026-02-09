Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 9 - 15/2/2026): Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 9 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 9 - 15/2/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 12:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Long Hòa, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 12:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Tạo, Phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Lộ Kho Đạn, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Lộ Kho Đạn, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huân, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Hưng, Mỹ Lương , phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm (Khu vực Chợ Vòng Nhỏ), phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tử Vân, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: - Một phần ấp Bồ Đề xã Gia Thuận; ấp kinh Dưới, Chợ Bến, Gò Me xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Phước 4 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 7 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Nghĩa Chí xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Cầu Bà Trà – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Phú – Phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 13:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Phú – Phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Bình – Phường Bình Xuân – Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A – Phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Non – Phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Gò Xoài – Phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn. Một phần ấp 6 xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú xã Vĩnh Bình. - Một phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng Sơn.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Nhựt xã Phú Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình phường Thanh Hòa và một phần ấp 7 xã Bình Phú tỉnh đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Phú, Hiệp Quới xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Chùa Kim Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, Tân Hòa, Mỹ Bình, Mỹ Hội, Mỹ Lương xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 14:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc Trung xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ninh, Bình Quới xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc, Hòa Quới xã Bình Ninh, một pần ấp Bình Đông xã Thạnh Nhựt
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc, Hòa Quới xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Thượng xã An Thạnh Thũy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Bình Khương 1 xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thọ xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp Bình Long, Bình Hưng Hạ xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp Bình xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp Vĩnh Phước xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa A xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hương; Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5 xã Tân Phước 3; Ấp 7 xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 12:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp: Phú Lợi C xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Phú Lợi B, Phú Thạnh B xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Phú Thạnh, Phú Thạnh A, Phú Thạnh B xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An A xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần: ấp Tây – xã Kim Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần: ấp Thới – xã Bình Trưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/02/2026 đến 15:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần: ấp Bình Phú – xã Bình Trưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 16:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngươn - xã Long Định.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng - xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung xã Hậu Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lợi Thuận, ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Lợi, ấp 1,2,3 xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/02/2026 đến 18:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi, Phú Hòa, An Bình Đông xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tường xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/02/2026 đến 18:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Vinh, hậu Thuận xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/02/2026 đến 18:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành xã Tân Thới- Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh xã Tân Thới- Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
