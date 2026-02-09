Mới nhất
Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết Nguyên đán

Thứ hai, 13:45 09/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trầm hương ở Hà Tĩnh lại hối hả, nhộn nhịp, tất bật để sản xuất phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 1.

Từ lâu, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mệnh danh là 'thủ phủ' của cây dó trầm. Đây là một trong những loại cây kinh tế chính, góp phần rất lớn trong việc tăng thu nhập cho người dân địa phương. Các sản phẩm từ trầm có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 2.

Theo người dân địa phương, sau khi thu mua cây dó trầm, những người thợ sẽ đục lấy phần trầm có chứa tinh dầu đạt chất lượng.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Chí Thành (SN 1987, chủ cơ sở sản xuất hương trầm Đinh Gianh) cho biết, dịp gần Tết, nhu cầu sử dụng các loại hương sạch làm từ nguyên liệu tự nhiên tăng cao. Hiện nay, các sản phẩm chính của cơ sở gồm đồ thủ công mỹ nghệ, hương trầm và nụ trầm hương. Để đáp ứng đủ hàng cho dịp Tết, các công đoạn sản xuất đã được triển khai từ nhiều tháng trước, đảm bảo cuối năm kịp thời đóng gói và chuyển hàng đi tiêu thụ.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 4.

Cơ sở của anh Thành hiện có 4 công nhân làm việc chính, nhưng vào mùa giáp Tết, anh phải tuyển thêm người để đáp ứng nhu cầu. Dù bận rộn làm việc từ sáng đến tối, cơ sở vẫn không kịp hoàn thành các đơn hàng cho khách.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 5.

Nhờ đôi bàn tay khéo léo của thợ xoi, cây dó bầu được biến hóa thành những sản phẩm mang giá trị kinh tế và văn hóa cao. Hiện sản phẩm trầm hương rất đa dạng, đi từ các mặt hàng thô đến đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 6.

Đáng chú ý, toàn bộ phần xác cây sau khi xoi lấy trầm đều được tận dụng triệt để làm nhang hảo hạng, minh chứng cho mô hình kinh tế tuần hoàn, giúp bảo vệ môi trường làng nghề.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 7.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm hương trầm, người dân Hương Khê đã mạnh dạn sáng tạo và ứng dụng nhiều công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm từ cây dó trầm. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao và nhận được sự ưa chuộng từ thị trường.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 8.

Hiện nay, tại Phúc Trạch, nhiều hộ gia đình trồng cây dó trầm quy mô lớn đã thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến các sản phẩm như trầm hương, trầm nụ, trầm miếng và đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, nhiều sản phẩm chế biến từ cây dó trầm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 9.

Ông Phan Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết địa phương là "thủ phủ" trầm hương chất lượng cao với diện tích trồng cây dó trầm của toàn xã hơn 780 héc-ta. Cây dó trầm mang lại nguồn thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và làm giàu.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 10.

"Hiện nay, các cơ sở sản xuất, chế tác trầm hương trên địa bàn đang bước vào mùa cao điểm sản xuất các sản phẩm trầm hương để phục vụ thị trường Tết. Vì vậy, cùng với việc hỗ trợ các cơ sở thực hiện đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xã Phúc Trạch đang kêu gọi các nhà đầu tư để chế biến sâu sản phẩm từ cây dó trầm, rút ngắn khoảng cách, thời gian chế tác nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ loài cây này", lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho hay.

Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết - Ảnh 11.Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Khắp các vườn, bà con tất bật cắt tỉa, chăm cây, chỉnh dáng, chuẩn bị cho vụ bán Tết Bính Ngọ 2026.

 

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 7,3%/năm.

2 khoản tiền phải nộp lại khi chuyển nhượng quyền sử dụng với đất đã được ưu đãi

2 khoản tiền phải nộp lại khi chuyển nhượng quyền sử dụng với đất đã được ưu đãi

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, tổ chức khi chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất trước đó, sẽ bắt buộc phải nộp lại 2 khoản phí sau.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thực phẩm Tết đắt khách từ mâm cỗ đến quà biếu

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thực phẩm Tết đắt khách từ mâm cỗ đến quà biếu

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.

EVNHANOI trực 24/24h, bảo đảm điện xuyên Tết 2026

EVNHANOI trực 24/24h, bảo đảm điện xuyên Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ người dân Thủ đô đón tết Nguyên đán 2026, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chủ động phát triển khai trực vận hành 24/24h trên toàn hệ thống, tăng cường kiểm tra mạng điện và chuẩn bị đầy đủ nguồn, nhóm, nhân lực phục vụ, vật tư dự phòng.

Chuyển Nhà Thành Hưng – Giải pháp chuyển nhà an toàn, nhẹ gánh cho sức khỏe gia đình

Chuyển Nhà Thành Hưng – Giải pháp chuyển nhà an toàn, nhẹ gánh cho sức khỏe gia đình

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu thay đổi nơi ở của các gia đình tại các thành phố lớn ngày càng trở nên phổ biến.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 2/2026, có thể sẽ ‘làm mưa làm gió’ trong phân khúc sedan cỡ B, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 9/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới sở hữu thiết kế đẹp át vía Honda Vision và LEAD, xe được mở bán với mức giá 36 triệu đồng.

Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?

Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Tết Nguyên đán 2026 sắp đến gần, tiếp đó kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng gần tới, nhiều người có thắc mắc tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi từ công đoàn có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Tòa soạn Quảng cáo
Top