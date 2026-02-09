Làng nghề trầm hương Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết Nguyên đán

Anh Nguyễn Chí Thành (SN 1987, chủ cơ sở sản xuất hương trầm Đinh Gianh) cho biết, dịp gần Tết, nhu cầu sử dụng các loại hương sạch làm từ nguyên liệu tự nhiên tăng cao. Hiện nay, các sản phẩm chính của cơ sở gồm đồ thủ công mỹ nghệ, hương trầm và nụ trầm hương. Để đáp ứng đủ hàng cho dịp Tết, các công đoạn sản xuất đã được triển khai từ nhiều tháng trước, đảm bảo cuối năm kịp thời đóng gói và chuyển hàng đi tiêu thụ.