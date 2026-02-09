Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?

Thứ hai, 15:01 09/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tết Nguyên đán 2026 sắp đến gần, tiếp đó kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng gần tới, nhiều người có thắc mắc tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi từ công đoàn có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Hiện nay, căn cứ theo Điều 26, Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội quy định Tài chính Công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn;

- Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định thu nhập từ  tiền lương, tiền công.

Căn cứ quy định nêu trên thì: Các khoản tiền người lao động nhận được từ Công đoàn Công ty, được chi từ Quỹ Công đoàn theo đúng quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 và khoản tiền người lao động nhận được do Công ty chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của Công ty và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật  thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, tiền thưởng Tết được tính chung vào thu nhập chịu thuế của tháng chi trả và thực hiện tạm khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản liên tục, số lượng lớn?

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản liên tục, số lượng lớn?

5 khoản thu nhập mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026

5 khoản thu nhập mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026

Cùng chuyên mục

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 7,3%/năm.

2 khoản tiền phải nộp lại khi chuyển nhượng quyền sử dụng với đất đã được ưu đãi

2 khoản tiền phải nộp lại khi chuyển nhượng quyền sử dụng với đất đã được ưu đãi

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, tổ chức khi chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất trước đó, sẽ bắt buộc phải nộp lại 2 khoản phí sau.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thực phẩm Tết đắt khách từ mâm cỗ đến quà biếu

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thực phẩm Tết đắt khách từ mâm cỗ đến quà biếu

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.

EVNHANOI trực 24/24h, bảo đảm điện xuyên Tết 2026

EVNHANOI trực 24/24h, bảo đảm điện xuyên Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ người dân Thủ đô đón tết Nguyên đán 2026, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chủ động phát triển khai trực vận hành 24/24h trên toàn hệ thống, tăng cường kiểm tra mạng điện và chuẩn bị đầy đủ nguồn, nhóm, nhân lực phục vụ, vật tư dự phòng.

Chuyển Nhà Thành Hưng – Giải pháp chuyển nhà an toàn, nhẹ gánh cho sức khỏe gia đình

Chuyển Nhà Thành Hưng – Giải pháp chuyển nhà an toàn, nhẹ gánh cho sức khỏe gia đình

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu thay đổi nơi ở của các gia đình tại các thành phố lớn ngày càng trở nên phổ biến.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 2/2026, có thể sẽ ‘làm mưa làm gió’ trong phân khúc sedan cỡ B, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 9/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới sở hữu thiết kế đẹp át vía Honda Vision và LEAD, xe được mở bán với mức giá 36 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 9 - 15/2/2026): Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 9 - 15/2/2026): Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xem nhiều

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 9 - 15/2/2026): Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 9 - 15/2/2026): Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm mạnh, SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì Air Blade, SH Mode

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm mạnh, SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì Air Blade, SH Mode

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top