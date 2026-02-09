Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?

Hiện nay, căn cứ theo Điều 26, Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội quy định Tài chính Công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn;

- Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Căn cứ quy định nêu trên thì: Các khoản tiền người lao động nhận được từ Công đoàn Công ty, được chi từ Quỹ Công đoàn theo đúng quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 và khoản tiền người lao động nhận được do Công ty chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của Công ty và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.