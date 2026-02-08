Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?
GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.
Tại điểm d.3 Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:
Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
Căn cứ quy định trên:
- Trường hợp trong năm tính thuế, cá nhân có thu nhập tiền lương tiền công tại một nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay mà không phải trực tiếp quyết toán thuế (kể cả trường hợp đến ngưỡng thu nhập nộp thuế hay chưa đến ngưỡng thu nhập nộp thuế).
- Trường hợp trong năm tính thuế, cá nhân có thu nhập tiền lương tiền công tại một nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay mà không phải trực tiếp quyết toán thuế (kể cả trường hợp tại nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên có thu nhập đến ngưỡng nộp thuế hay chưa đến ngưỡng nộp thuế).
- Trường hợp cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên trong năm tính thuế mà có tổng thu nhập trong năm chưa đến ngưỡng nộp thuế thì không được ủy quyền quyết toán và cũng không phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, nếu cá nhân này đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong năm (tức là cá nhân có số thuế nộp thừa) thì nếu cá nhân không có đề nghị hoàn hoặc không yêu cầu bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo thì không phải tự khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông TáoSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Đa dạng các mặt hàng cúng ông Công, ông Táo bắt đầu đổ bộ thị trường phục vụ người dân mua sắm.
Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hươngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Chỉ với những bao cát nhỏ được sàng lọc kỹ lưỡng, nhiều người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mớiSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao sang đất ở phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo mức chênh lệch giá đất, căn cứ Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết, quyết định liên quan.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 8/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..
Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du kháchBảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.
SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Toyota Urban Cruiser Ebella gây chú ý với thiết kế cứng cáp, đậm chất SUV, đi kèm loạt công nghệ hiện đại và mức giá được đánh giá là dễ tiếp cận trong phân khúc.
Giá vàng hôm nay (8/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Vàng miếng SJC đã tăng 2,8 triệu đồng/lượng trong 24 giờ qua. Hiện giá vàng miếng SJC được bán ra cao nhất ở mức 179,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới xấp xỉ 5.000 USD/ounce.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới có thiết kế đẹp lấn át Vision và LEAD, xe chuẩn bị được mở bán tại đại lý với mức giá siêu chỉ chỉ từ 23 – 23,5 triệu đồng.
Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.