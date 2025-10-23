Giá bạc hôm nay ngày 23/10: Thị trường trong nước hồi phục nhẹ ở mốc 51 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 23/10 ghi nhận tại thị trường bạc trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi nhẹ, với giá bán ra đã vượt mốc 51 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự hồi phục nhẹ khi Phú Quý mở phiên ở ngưỡng 50,799 triệu đồng/kg lên mức 51,093 triệu đồng/kg, tương đương 1,916 triệu đồng/lượng.
Tương tự, thương hiệu Ancarat cũng ghi nhận đà tăng khi giá bán ra nhích từ 49,980 triệu đồng/kg lên 50,166 triệu đồng/kg, tương đương 1,912 triệu đồng/lượng. Mở phiên sáng nay, Ancarat niêm yết ở mức 50,194 triệu đồng/kg, cho thấy biên độ điều chỉnh tương đối ổn định.
Ngược lại, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ khi giá niêm yết từ 1,902 – 1,950 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) hạ xuống còn 1,893 – 1,941 triệu đồng/lượng.
Đà phục hồi của bạc trong nước những ngày gần đây tiếp tục chịu tác động từ xu hướng tăng nhẹ của kim loại quý trên thị trường quốc tế, khi giá giao ngay bạc quốc tế tiếp tục ghi nhận quanh vùng trên 48 USD/oz.
Mức giá này tương đương mức giá mở phiên ngày hôm qua (theo giờ Việt Nam), cho thấy diễn biến tương đối ổn định sau các phiên tăng nhẹ đầu tuần.
Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo duy trì xu hướng tăng nhẹ hoặc đi ngang, dao động quanh vùng 50,5 – 51,2 triệu đồng/kg, tùy diễn biến giá bạc thế giới và sức mua trong nước.
Xe ô tô 7 chỗ giá 168 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, nội thất tiện nghi, siêu tiết kiệm xăng, giá rẻ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô MPV 7 chỗ của Pháp vừa ra mắt tại Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ khoảng 167 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, trang bị an toàn nâng cấp và khả năng chở đủ 7 người.
Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc trang bị khá ấn tượng, giá rẻ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có giá bán hấp dẫn, cùng với thiết kế đẹp mắt khiến ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải lu mờ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".
Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng có biến động.
Xe ô tô của Trung Quốc bán tại Việt Nam ồ ạt giảm giá sốc tới 214 triệu đồng, xe rẻ ngang xe bình dânGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng loạt xe ô tô đến từ các thương hiệu đình đám của Trung Quốc đồng loạt tung ưu đãi sâu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tửGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.
Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâuGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh sốGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.
Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ấm nóng.