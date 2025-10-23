Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay ngày 23/10: Thị trường trong nước hồi phục nhẹ ở mốc 51 triệu đồng/kg

Thứ năm, 10:39 23/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 23/10 ghi nhận tại thị trường bạc trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi nhẹ, với giá bán ra đã vượt mốc 51 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự hồi phục nhẹ khi Phú Quý mở phiên ở ngưỡng 50,799 triệu đồng/kg lên mức 51,093 triệu đồng/kg, tương đương 1,916 triệu đồng/lượng.

Tương tự, thương hiệu Ancarat cũng ghi nhận đà tăng khi giá bán ra nhích từ 49,980 triệu đồng/kg lên 50,166 triệu đồng/kg, tương đương 1,912 triệu đồng/lượng. Mở phiên sáng nay, Ancarat niêm yết ở mức 50,194 triệu đồng/kg, cho thấy biên độ điều chỉnh tương đối ổn định.

Ngược lại, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ khi giá niêm yết từ 1,902 – 1,950 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) hạ xuống còn 1,893 – 1,941 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 23 / 10: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự hồi phục nhẹ khi Phú Quý mở phiên ở ngưỡng 50,799 triệu đồng/kg lên mức 51,093 triệu đồng/kg, tương đương 1,916 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của bạc trong nước những ngày gần đây tiếp tục chịu tác động từ xu hướng tăng nhẹ của kim loại quý trên thị trường quốc tế, khi giá giao ngay bạc quốc tế tiếp tục ghi nhận quanh vùng trên 48 USD/oz. 

Mức giá này tương đương mức giá mở phiên ngày hôm qua (theo giờ Việt Nam), cho thấy diễn biến tương đối ổn định sau các phiên tăng nhẹ đầu tuần.

Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo duy trì xu hướng tăng nhẹ hoặc đi ngang, dao động quanh vùng 50,5 – 51,2 triệu đồng/kg, tùy diễn biến giá bạc thế giới và sức mua trong nước.

Giá bạc hôm nay 23 / 10: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 2.

Giá bạc Phú Quý tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Giá bạc hôm nay 23 / 10: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 3.

Giá bạc Ancarat tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Giá bạc hôm nay 23 / 10: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 4.

Đà phục hồi của bạc trong nước những ngày gần đây tiếp tục chịu tác động từ xu hướng tăng nhẹ của kim loại quý trên thị trường quốc tế, khi giá giao ngay bạc quốc tế tiếp tục ghi nhận quanh vùng trên 48 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 23 / 10: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 5.Giá bạc hôm nay ngày 22/10: Thị trường quốc tế hồi phục trong đêm, kéo theo bạc trong nước điều chỉnh theo

GĐXH - Đêm ngày 21/10 (theo giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục rõ rệt sau phiên "đỏ" kéo dài, kéo theo giá bạc hôm nay ở trong nước hồi tăng tại các phiên điều chỉnh sáng nay (22/10).

Giá bạc hôm nay 23 / 10: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ , vượt 51 triệu đồng / kg - Ảnh 6.Giá bạc hôm nay ngày 21/10: Thị trường trong nước giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá như thế nào?

GĐXH - Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc trong nước sáng nay (21/10) ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh kim loại quý.

 

KHÁNH DƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay ngày 22/10: Thị trường quốc tế hồi phục trong đêm, kéo theo bạc trong nước điều chỉnh theo

Giá bạc hôm nay ngày 22/10: Thị trường quốc tế hồi phục trong đêm, kéo theo bạc trong nước điều chỉnh theo

Giá bạc hôm nay ngày 21/10: Thị trường trong nước giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá như thế nào?

Giá bạc hôm nay ngày 21/10: Thị trường trong nước giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá như thế nào?

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Xe ô tô 7 chỗ giá 168 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, nội thất tiện nghi, siêu tiết kiệm xăng, giá rẻ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe ô tô 7 chỗ giá 168 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, nội thất tiện nghi, siêu tiết kiệm xăng, giá rẻ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô MPV 7 chỗ của Pháp vừa ra mắt tại Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ khoảng 167 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, trang bị an toàn nâng cấp và khả năng chở đủ 7 người.

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc trang bị khá ấn tượng, giá rẻ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện có giá bán hấp dẫn, cùng với thiết kế đẹp mắt khiến ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải lu mờ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".

Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng có biến động.

Xe ô tô của Trung Quốc bán tại Việt Nam ồ ạt giảm giá sốc tới 214 triệu đồng, xe rẻ ngang xe bình dân

Xe ô tô của Trung Quốc bán tại Việt Nam ồ ạt giảm giá sốc tới 214 triệu đồng, xe rẻ ngang xe bình dân

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt xe ô tô đến từ các thương hiệu đình đám của Trung Quốc đồng loạt tung ưu đãi sâu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ấm nóng.

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 27 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 27 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top