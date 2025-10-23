Giá bạc hôm nay ngày 23/10: Thị trường trong nước hồi phục nhẹ ở mốc 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự hồi phục nhẹ khi Phú Quý mở phiên ở ngưỡng 50,799 triệu đồng/kg lên mức 51,093 triệu đồng/kg, tương đương 1,916 triệu đồng/lượng.

Tương tự, thương hiệu Ancarat cũng ghi nhận đà tăng khi giá bán ra nhích từ 49,980 triệu đồng/kg lên 50,166 triệu đồng/kg, tương đương 1,912 triệu đồng/lượng. Mở phiên sáng nay, Ancarat niêm yết ở mức 50,194 triệu đồng/kg, cho thấy biên độ điều chỉnh tương đối ổn định.

Ngược lại, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ khi giá niêm yết từ 1,902 – 1,950 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) hạ xuống còn 1,893 – 1,941 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của bạc trong nước những ngày gần đây tiếp tục chịu tác động từ xu hướng tăng nhẹ của kim loại quý trên thị trường quốc tế, khi giá giao ngay bạc quốc tế tiếp tục ghi nhận quanh vùng trên 48 USD/oz.

Mức giá này tương đương mức giá mở phiên ngày hôm qua (theo giờ Việt Nam), cho thấy diễn biến tương đối ổn định sau các phiên tăng nhẹ đầu tuần.

Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo duy trì xu hướng tăng nhẹ hoặc đi ngang, dao động quanh vùng 50,5 – 51,2 triệu đồng/kg, tùy diễn biến giá bạc thế giới và sức mua trong nước.

Giá bạc Phú Quý tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

Giá bạc Ancarat tại các phiên điều chỉnh sáng nay.

