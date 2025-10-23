Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ấm nóng.
Tại thời điểm đầu tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Nghĩa Đô.
Phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá nhà riêng rao bán tại đây cũng lập "đỉnh" khi dao động phổ biến từ 200 đến gần 600 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 7 tầng, rộng 65m2 nằm trên mặt ngõ thông thoáng, đi 20m ra mặt phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 29,8 tỷ đồng, tương đương 458,46 triệu đồng/m2.
Tại phường Yên Hòa cũng có số lượng rao bán nhà riêng khá rầm rộ, giá nhà riêng tại đây hiện cũng đang dao động từ 180-515 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 68m2 tại đường Trung Kính, phường Yên Hòa hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 32,8 tỷ đồng, tương đương 482,35 triệu đồng/m2. Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Có lượng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch tại phường Cầu Giấy vẫn khá nhiều. Giá nhà riêng rao bán tại phường này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 170 – 700 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, căn nhà riêng trong ngõ, rộng 34m2, thiết kế 6 tầng tại Đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được rao bán với giá 12,95 tỷ đồng, tương đương 380,88 triệu đồng/m2.
Sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 4 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô.
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
