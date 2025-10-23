Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại khi nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng tăng cao trong những tháng cuối năm.

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, và HDBank. Trong đó, Bac A Bank đã 2 lần tăng lãi suất trong tháng này.

Bên cạnh chính thức tăng lãi suất niêm yết, hàng loạt ngân hàng đã áp dụng chính sách tặng thêm lãi suất cho khách hàng.

Mới đây, GPBank đã công bố chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cộng thêm lên đến 0,8%/năm, áp dụng từ 13.10.2025 đến 13.11.2025 với tất cả các khách hàng (cá nhân, tổ chức) có giao dịch gửi tiết kiệm (gửi mới, tái tục) tại quầy và trên kênh online (GP.IB, App Mobile GP.Digiplus).

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/10/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,2 4,55 5,6 5,65 5,8 6,1 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 4,05 4,15 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,45 6 6 6,2 6,2 VPBANK 4 4,1 5 5 5,2 5,2

Lãi suất được cộng thêm tối đa 0,8%/năm so với lãi suất huy động tại quầy do GPBank niêm yết, áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ.

Mức lãi suất huy động cao nhất sau khi cộng thêm 0,8%/năm có thể lên đến 6,45%/năm với tiền gửi từ 1 tỉ đồng kỳ hạn 12 - 13 tháng. Trước đó, một loạt nhà băng công bố tặng thêm lãi suất hoặc quà tặng khác cho người gửi tiền, gồm Vietcombank, VietinBank, Vikki Bank, MB, Techcombank, VietBank…

Ngân hàng trả tới 6,7%/năm qua phát hành chứng chỉ tiền gửi

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), ngân hàng sẽ phát hành chứng chỉ tiền gửi VND đợt hai năm 2025.

Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, mỗi chứng chỉ có mệnh giá 10 triệu đồng. Khách hàng mua tối thiểu từ 100 triệu đồng trở lên, với các mức lớn hơn phải là bội số của 10 triệu đồng. Chứng chỉ tiền gửi phát hành tối thiểu 100 triệu đồng/khách hàng.

Thời gian phát hành từ ngày 20/10/2025 đến ngày 20/01/2026, hoặc khi phát hành đủ mệnh giá phát hành trước thời hạn. Đối tượng mua chứng chỉ tiền gửi là các tổ chức, cá nhân trên cả nước.

Kỳ hạn của chứng chỉ tiền gửi là 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng và 18 tháng với các mức lãi suất ngân hàng được áp dụng dành cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng 6%/năm (lãi hàng tháng 5,92%/năm); kỳ hạn 9 tháng là 6,3%/năm (lãi hàng tháng 6,17%/năm); kỳ hạn 12 tháng là 6,4%/năm (lãi hàng tháng 6,21%/năm); kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm (lãi hàng tháng 6,26%/năm).

Lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi cao nhất Nam A Bank niêm yết lên đến 6,7%/năm đối với kỳ hạn 18 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, trong khi mức lãi suất dành cho khách hàng lĩnh lãi hàng tháng cũng đã lên đến 6,4%/năm.

Mức lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi đợt 2 của Nam A Bank vẫn thấp hơn so với mức lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi cho nhà băng này công bố đợt 1 vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, kỳ hạn của chứng chỉ tiền gửi đợt 1 lên tới 6 năm và chỉ có duy nhất một kỳ hạn này.

Trước đó, Nam A Bank phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn (kỳ hạn 6 năm) đợt 1 năm 2025 nhằm bổ sung vốn cấp 2 và cơ cấu nguồn vốn huy động. Thời gian phát hành từ 13/9-13/12/2025, hoặc khi phát hành đủ mệnh giá.

Đáng chú ý, Nam A Bank công bố phương thức tính lãi suất chứng chỉ tiền gửi = (bằng) lãi suất huy động niêm yết tiền gửi tiết kiệm thông thường áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 24 tháng, phương thức trả lãi cuối kỳ đang còn hiệu lực tại ngày đầu tiên của kỳ áp dụng lãi suất + (cộng) biên độ 1%/năm.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 24 tháng đang được Nam A Bank niêm yết cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lãi suất áp dụng là 6%/năm.

Như vậy, lãi suất chứng chỉ tiền gửi của Nam A Bank đạt 7%/năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm thông thường các ngân hàng đang niêm yết.

Theo thông báo của Nam A Bank, khách hàng cá nhân phải duy trì tài khoản tiền gửi không kỳ hạn với số dư tối thiểu bằng 50% mệnh giá chứng chỉ dự kiến mua, và cam kết giữ mức số dư này trong 6 tháng kể từ ngày phát hành. Mỗi chứng chỉ tiền gửi gắn với một tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn.

Khách hàng tổ chức cần duy trì số dư bình quân tiền gửi không kỳ hạn trong 6 tháng liền kề tối thiểu bằng 20% mệnh giá chứng chỉ dự kiến mua.

Gửi tiết kiệm 10 triệu đồng 18 tháng có bao nhiêu tiền lãi?

Bạn đọc có thể tính nhanh mức lãi suất tiết kiệm truyền thống qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 10 triệu đồng tại ngân hàng A kỳ hạn 18 tháng, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân trả lãi sau):

10 triệu đồng x 6,7%/12 x 18 = 1,005 triệu đồng

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.



