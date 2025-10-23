Mới nhất
Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?

Thứ năm, 14:24 23/10/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Theo phụ huynh có con em học tại trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội), hiện các phụ huynh mới chỉ tạm yên tâm khi nhà trường bố trí bếp ăn bán trú, đến khi có nhà thầu mới, phụ huynh mới thực sự yên tâm.

Phụ huynh tạm yên tâm khi bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê được điều hành mới - Ảnh 1.Vụ phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi ở bếp ăn trường tiểu học Hà Nội: Đã có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú mới

GĐXH - Hiện Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP. Hà Nội) đã có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú mới, sau sự việc phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn bán trú thu hút sự quan tâm dư luận những ngày qua.

Sau khoảng một tuần phụ huynh phát hiện nhiều túi  thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh), đến ngày 21/10, trường này bắt đầu tổ chức bữa ăn bán trú trở lại.

Theo đó, việc nấu ăn sẽ được thực hiện tại bếp của nhà trường, dưới sự hỗ trợ và giám sát của UBND xã Bình Minh, Trạm y tế và Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Sau khi quá trình thẩm định thầu kết thúc, đơn vị trúng thầu sẽ chính thức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Trải lòng với phóng viên về sự việc xảy ra vừa qua, chị N.T.H (phụ huynh học sinh trường Tiểu học Cự Khê) cho biết: "Sự việc may mắn là được phụ huynh cùng  nhà trường phát hiện khi thực hiện công tác giám sát, kiểm soát thực phẩm đầu vào tại bếp ăn của trường, nên tại thời điểm phát hiện ra sự việc, nhà trường và phụ huynh đã lập biên bản ghi nhận sự việc và yêu cầu phía công ty Nhật Anh xử lý".

Phụ huynh tạm yên tâm khi bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê được điều hành mới - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) - nơi xẩy ra sự việc trứng mốc, thịt ôi.

Theo chị H, đến nay, các phụ huynh mới chỉ tạm yên tâm khi có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú tạm thời, cho đến khi có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú chính thức (có kết quả đấu thầu) thì phụ huynh mới thực sự yên tâm.

"Suất ăn vẫn có định lượng như trước, không có sự thay đổi gì nhưng về cơ bản là đảm bảo cho các con học tập tại trường", chị H cho hay.

Chị H cho biết: "Hiện nhà trường đã bố trí được đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú mới nhưng là tạm thời trong 7 ngày. Chúng tôi vẫn chờ đến khi có đơn vị tổ chức bếp ăn chính thức và soi chiếu lại toàn bộ vấn đề xảy ra vừa qua để rút kinh nghiệm. Qua đó cũng sẽ có ý kiến với nhà trường, cần thay đổi những gì trong khâu kiểm soát thực phẩm để các con yên tâm sử dụng xuất ăn tại nhà trường".

Chị H cũng cho biết, với vai trò, trách nhiệm là cùng giám sát, kiểm soát, các phụ huynh vẫn tiếp tục thay phiên nhau cùng nhà trường giám sát chất lượng thực phẩm đầu vào để phụ huynh và các con yên tâm sử dụng suất ăn bán trú.

Sự việc vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi nhà thầu cung ứng thịt ôi, trứng hỏng, bốc mùi cho bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê, những ngày vừa qua.

Đáng nói, sự việc gần như đã tường minh nhưng một số phụ huynh cho rằng, nếu phụ huynh không có vai trò, trách nhiệm giám sát, kiểm soát thực phẩm đầu vào bếp ăn thì chắc chắn, không ít phụ huynh sẽ không biết thứ con mình ăn có chất lượng như thế nào. Bởi vậy, với ít nhiều phụ huynh, đây là sự cố nghiêm trọng xảy ra tại bếp ăn bán trú.

Song, trách nhiệm và chế tài xử phạt mới được áp dụng đối với đơn vị cung ứng thực phẩm là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh. Với Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan sẽ chịu trách nhiệm như thế nào và cơ quan chức năng sẽ xử phạt bằng hình thức nào? Hay sự cố nghiêm trọng này chỉ dừng lại ở lời xin lỗi?

Phụ huynh tạm yên tâm khi bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê được điều hành mới - Ảnh 4.Diễn biến mới nhất về vụ phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn trường tiểu học Cự Khê

GĐXH - Hôm nay (21/10), dù Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh – đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) đã bị xử phạt nhưng nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ bức xúc, cho rằng Ban Giám hiệu nhà trường chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm sau sự cố phát hiện trứng cút luộc bốc mùi, chảy nước tại bếp ăn bán trú.

Phụ huynh tạm yên tâm khi bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê được điều hành mới - Ảnh 5.Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%

GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.

KHÁNH DƯƠNG
Tòa soạn Quảng cáo
Top