Giá vàng hôm nay 23/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng đang biến động mạnh. Hình minh họa

Tính đến 9h00 ngày 23/10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với kết phiên chiều qua.. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với kết phiên chiều qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h20 ngày 23/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Giá vàng hôm nay thế giới

Ghi nhận lúc 22h55 ngày 22.10, giá vàng thế giới giao ngay niêm yết ở ngưỡng 4.031,2 USD/ounce, giảm 92,6 USD.

Trên thế giới, tới 20h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.072 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.092 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/10 cao hơn khoảng 55,1% (tương đương tăng 1.447 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 22/10 (giờ Việt Nam) giảm sâu phiên thứ 2 liên tiếp, mất thêm 53 USD xuống 4.072 USD/ounce sau khi đã mất khoảng 200 USD trong phiên liền trước.

So với đỉnh 4.380 USD/ounce ghi nhận trước đó, giá vàng đã giảm hơn 300 USD.