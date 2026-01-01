Mới nhất
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 1 - 4/1/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa

Thứ năm, 11:26 01/01/2026
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 1 - 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 1 - 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 1 - 4/1/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 1 - 4/1/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyễn Công Trứ, 1 đoạn đường Nguyễn Trãi, 1 đoạn đường Quang Trung,1 đoạn đường Trần Phú, Nhà Chung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: 1 đoạn đường Mê Linh, 1 đoạn đường Khu Lâm Viên, 1 đoạn đường Phù Đổng Thiên Vương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 15:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xuân Thọ, Đa Thọ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Túy Sơn, UB Đa Thọ (cũ), Xuân Thành, Lộc Qúy, Đa Qúy.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: Nhánh 369/60/8 và phía công ty vạn kim, chanh bảo lộc, Lộc quảng Bảo Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Lộc châu về phía Đại lào, Blaosere

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ siêu thị coopmart về phía Lộc tiến, Lộc Tân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực thiện phương đường 1/5, khu vực bệnh viện mới và các mỏ đá Đại Lào đến đèo Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực khu công nghiệp Lộc Sơn, Khu vực Lộc Thành, Lộc Nam, ngã 3 Đại Bình đến cầu minh rồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Bưu điện củ về phía đường lý thường kiệt , UBND xã đamri

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:30:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: Nhánh 369/60/8 và phía công ty vạn kim, chanh bảo lộc, Lộc quảng Bảo Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Lộc châu về phía Đại lào, Blaosere

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ siêu thị coopmart về phía Lộc tiến, Lộc Tân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực thiện phương đường 1/5, khu vực bệnh viện mới và các mỏ đá Đại Lào đến đèo Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực khu công nghiệp Lộc Sơn, Khu vực Lộc Thành, Lộc Nam, ngã 3 Đại Bình đến cầu minh rồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Bưu điện củ về phía đường lý thường kiệt , UBND xã đamri

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:30:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.

Top