Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 1 - 4/1/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 1 - 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 1 - 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 1 - 4/1/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyễn Công Trứ, 1 đoạn đường Nguyễn Trãi, 1 đoạn đường Quang Trung,1 đoạn đường Trần Phú, Nhà Chung.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 đoạn đường Mê Linh, 1 đoạn đường Khu Lâm Viên, 1 đoạn đường Phù Đổng Thiên Vương.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 15:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xuân Thọ, Đa Thọ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Túy Sơn, UB Đa Thọ (cũ), Xuân Thành, Lộc Qúy, Đa Qúy.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: Nhánh 369/60/8 và phía công ty vạn kim, chanh bảo lộc, Lộc quảng Bảo Lâm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Lộc châu về phía Đại lào, Blaosere
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ siêu thị coopmart về phía Lộc tiến, Lộc Tân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực thiện phương đường 1/5, khu vực bệnh viện mới và các mỏ đá Đại Lào đến đèo Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực khu công nghiệp Lộc Sơn, Khu vực Lộc Thành, Lộc Nam, ngã 3 Đại Bình đến cầu minh rồng
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Bưu điện củ về phía đường lý thường kiệt , UBND xã đamri
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 04/01/2026 đến 18:30:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Di Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Đức Trọng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 1 - 4/1/2026.
