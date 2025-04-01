Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ 31/12/2025 – 4/1/2026): Một số khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ 31/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ 31/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ đầu đường Làng Giáo Viên vô tới cổng chào Phú Hòa), một phần Phường Bình Đức (khu vực 6 Lã) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 06:30:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ cầu Mương Điểm đến đầu đường Làng Giáo Viên), một phần Phường Bình Đức (khu vực Xã Mỹ Khánh cũ) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 06:30:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ đầu đường Làng Giáo Viên vô tới cổng chào Phú Hòa), một phần Phường Bình Đức (khu vực 6 Lã) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ cầu Mương Điểm đến đầu đường Làng Giáo Viên), một phần Phường Bình Đức (khu vực Xã Mỹ Khánh cũ) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Châu
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: Một phần khu vực xã Chợ Mới - tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:22:00 ngày 31/12/2025 đến 06:26:00 ngày 31/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Đốc
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Châu
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Thoại Sơn
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Châu Phú
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Phú Tân
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
KHU VỰC: - Khóm Sơn Đông, Sơn Tây, Thới Thuận (khu vực cặp kênh Trà Sư), phường Thới Sơn tỉnh An Giang. - Ấp Văn Trà (khu vực cặp kênh Trà Sư), xã An Cư tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu hành chính phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 14:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Sơn Tây phường Thới Sơn, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/01/2026 đến 17:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện An Phú
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.
Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.
Một loại cam Việt vào mùa giá rẻ chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương nhập hàng tạ mỗi ngày phục vụ khách quýSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được trồng nhiều tại Việt Nam và được người tiêu dùng ưa chuộng vì vừa ngon, bổ lại có mức giá phải chăng.
Tân Phú là lựa chọn đáng tin cậy cung cấp nắp hố ga chất lượngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất nắp hố ga, Công ty Tân Phú đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp đáng tin cậy và là lựa chọn hàng đầu cho hàng trăm công trình giao thông trọng điểm trên cả nước.
Rio Tattoo Studio và hành trình định hình một không gian xăm hình nghiêm túcSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Trong bối cảnh nghệ thuật xăm hình tại Việt Nam ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, câu chuyện không còn dừng lại ở việc xăm đẹp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 31/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 31/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kỳ Anh phân phối thiết bị điện Schneider chính hãng với chiết khấu tốt trên thị trườngSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Thiết Bị Điện Kỳ Anh là đơn vị cung cấp thiết bị điện Schneider Electric chính hãng với mức chiết khấu cạnh tranh, phù hợp cho công trình dân dụng và dự án lớn. Đơn vị cam kết chất lượng, bảo chứng nguồn gốc và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ.
Giải bài toán chi phí vận tải 2026: Dongfeng X9 trở thành đáp án từ thực tiễnSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Trong bối cảnh ngành vận tải đang đứng trước những biến động khó lường về chi phí và áp lực xanh hóa, Workshop về giải pháp vận tải tối ưu và sự kiện ra mắt Dongfeng X9 vào ngày 20/12 vừa qua đã mở ra một hướng đi mới.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.
Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.
Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.