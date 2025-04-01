Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ 31/12/2025 – 4/1/2026): Một số khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ 31/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ 31/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ đầu đường Làng Giáo Viên vô tới cổng chào Phú Hòa), một phần Phường Bình Đức (khu vực 6 Lã) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 06:30:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ cầu Mương Điểm đến đầu đường Làng Giáo Viên), một phần Phường Bình Đức (khu vực Xã Mỹ Khánh cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 06:30:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ đầu đường Làng Giáo Viên vô tới cổng chào Phú Hòa), một phần Phường Bình Đức (khu vực 6 Lã) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Long xuyên (đoạn từ cầu Mương Điểm đến đầu đường Làng Giáo Viên), một phần Phường Bình Đức (khu vực Xã Mỹ Khánh cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 04/01/2026 đến 18:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần khu vực xã Chợ Mới - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:22:00 ngày 31/12/2025 đến 06:26:00 ngày 31/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - Khóm Sơn Đông, Sơn Tây, Thới Thuận (khu vực cặp kênh Trà Sư), phường Thới Sơn tỉnh An Giang. - Ấp Văn Trà (khu vực cặp kênh Trà Sư), xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu hành chính phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 14:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Sơn Tây phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/01/2026 đến 17:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.