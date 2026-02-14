Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.

Đó là gian hàng nông sản của Hội người Dao sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nơi quy tụ những sinh viên dân tộc Dao có hoàn cảnh khó khăn đang nỗ lực kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học.

Khi gian hàng nhỏ chắp cánh ước mơ giảng đường

Gian hàng của Hội người Dao sinh sống và làm việc tại Hà Nội nằm trong Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, tại đoạn trước số nhà 9 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trên các kệ hàng giản dị là những sản vật quen thuộc của vùng núi Tây Bắc như mắc khén, hạt dổi, miến dong, mật ong rừng, thịt lợn treo gác bếp, lạp sườn, các loại chè và dược liệu truyền thống của đồng bào dân tộc Dao…

Mỗi sản phẩm không chỉ mang hương vị núi rừng mà còn chứa đựng câu chuyện mưu sinh đầy nghị lực của những sinh viên trẻ rời bản làng xa xôi xuống Hà Nội học tập.

Đó là em Đặng Thị Phương (sinh năm 2006, quê xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ; nay là xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang).

Với cơ thể không lành lặn, Em Đặng Thị Phương (sinh năm 2006, quê xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) vẫn cần mẫn giới thiệu từng sản vật địa phương đến với người tiêu dùng. Ảnh: Bảo Loan

Phương hiện đang là sinh viên năm 2, ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Đông Đô. Những ngày cận Tết Nguyên đán, khách hàng tấp tập ra - vào gian hàng, cứ hễ có người ghé vào, Phương lại cần mẫn giới thiệu từng mặt hàng cho người dân và du khách.

Sinh ra với khiếm khuyết bẩm sinh, không có bàn tay trái, lại thường xuyên ốm đau, tuổi thơ của Phương gắn liền với những thiếu thốn nơi vùng sâu vùng xa.

Phương kể, năm 8 tuổi, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ ly hôn, em sống cùng mẹ. Ở vùng núi cao Hoàng Su Phì, bữa ăn thường ngày của gia đình nhiều khi chỉ là mèn mén hay cơm độn ngô, sắn vào những ngày giáp hạt.

Trên các kệ hàng giản dị của Hội người đồng bào dân tộc Dao tại Hà Nội là những sản vật quen thuộc của vùng núi Tây Bắc như mắc khén, hạt dổi, miến dong, mật ong rừng, thịt lợn treo gác bếp, lạp sườn, các loại chè và dược liệu truyền thống của đồng bào dân tộc Dao… Ảnh: Bảo Loan

"Ngay từ nhỏ em đã quen sinh hoạt bằng một tay nên cuộc sống hàng ngày không quá trở ngại. Điều khó nhất là con đường để được tiếp tục đi học", Phương chia sẻ.

Gia đình từng không đủ điều kiện cho em theo học đại học, nhưng với sự hỗ trợ của Hội người Dao sinh sống và làm việc tại Hà Nội cùng các mạnh thường quân, Phương đã quyết tâm rời quê, tự bươn chải để theo đuổi con chữ.

Thu nhập từ việc bán nông sản tại hội chợ được tính theo hình thức hoa hồng, có bao nhiêu Phương đều chắt chiu dành để trang trải sinh hoạt và học tập tại Hà Nội.

Bởi vậy, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, dù sinh ra với cơ thể không lành lặn, Phương vẫn kiên cường tập cho mình thói quen sinh hoạt bằng một tay ngay từ những năm tháng đầu đời, coi đó là cách để tự lập và bước tiếp trên con đường học tập.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trở thành điểm tựa cho sinh viên vùng cao

Cùng chung tay bán nông sản với Phương là em Phàn Lở Mẩy (18 tuổi, quê xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu). Hiện, Mẩy là sinh viên năm nhất Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Là thành viên của Hội người đồng bào dân tộc Dao tại Hà Nội, Mẩy cùng Phương tham gia bán hàng tại điểm Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 với mong muốn có thêm thu nhập dịp cuối năm.

Mẩy cho biết: "Chúng em có một team cùng làm với nhau. Hội hỗ trợ từ thuê mặt bằng đến nguồn hàng, chúng em chỉ việc bán và nhận hoa hồng để hỗ trợ việc học".

Em Phàn Lở Mẩy (18 tuổi, quê xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu) giới thiệu các mặt hàng nông sản của vùng Tây Bắc đến người dân và du khách. Ảnh: Bảo Loan

Theo kế hoạch, nhóm sinh viên bắt đầu bán hàng ngay từ ngày dựng rạp và dự kiến đến ngày 29 tháng Chạp, khi chợ hoa "đóng cửa", em mới trở về quê đón Tết cùng gia đình.

Ngoài bán trực tiếp tại gian hàng, các em còn tận dụng mạng xã hội để bán online. Những ngày cao điểm, gian hàng thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm, nhiều người sẵn sàng ủng hộ khi biết các em từ vùng cao xuống Hà Nội vừa học tập, vừa tự lo cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Xuân - đơn vị tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, cho biết, ngay từ khi có thông tin về hội chợ, đại diện Hội người Dao sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã chủ động liên hệ với ban tổ chức, mong muốn thuê một gian hàng để tạo cơ hội cho các sinh viên dân tộc Dao có hoàn cảnh khó khăn tăng thêm thu nhập thông qua hoạt động bán hàng.

Gian hàng nông sản của Hội người Dao sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nơi quy tụ những sinh viên dân tộc Dao có hoàn cảnh khó khăn đang nỗ lực kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học. Ảnh: Bảo Loan

"Giá thuê là 7 triệu đồng/gian hàng nhưng để tạo điều kiện hỗ trợ các em, chúng tôi hỗ trợ các em 2 triệu đồng chi phí thuê mặt bằng. Mong muốn lớn nhất là các em có thêm cơ hội trưng bày, giới thiệu và bán được nhiều sản phẩm nông sản, những đặc sản địa phương, từ đó có thêm hoa hồng để trang trải việc học tập và sinh hoạt tại Hà Nội," đại diện đơn vị tổ chức cho hay.

Giữa không khí nhộn nhịp của Hà Nội những ngày giáp Tết, gian hàng nhỏ của các sinh viên dân tộc Dao lặng lẽ lan tỏa câu chuyện đẹp về nghị lực, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của những người trẻ nơi miền núi xa xôi.

Với Phương, Mẩy và nhiều sinh viên dân tộc Dao khác, gian hàng nông sản không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là cầu nối đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.

"Em mong sau này ra trường có thể tìm được công việc phù hợp với ngành học để phụ giúp gia đình, đồng thời tiếp tục hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản", Phương cười rạng rỡ, bày tỏ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót). Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày từ 30/1/2026, đến 20 giờ ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chi tiết địa điểm trưng bày các ngành hàng: - Ngành hàng quất: Trưng bày tại ngã ba phố Hàng Rươi – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 18 đến số 28 và từ số nhà 45 đến số 85), có xen kẽ sành sứ, cây cảnh, chậu hoa và đồ trang trí các loại. - Ngành hàng hoa tươi và hoa đào: Toàn bộ phố Hàng Khoai; ngã ba phố Hàng Khoai – Hàng Lược; phố Hàng Lược (từ số nhà 9 đến số 41 và từ số nhà 2 đến số 16). - Ngành bán đồ giả cổ, hoa lụa: Ngã ba phố Hàng Mã – Hàng Rươi; ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Mã – Chả Cá – Thuốc Bắc; phố Hàng Rươi (từ số nhà 12 đến số 36 và từ số nhà 5 đến số 15). - Ngành hàng trang trí: Phố Hàng Mã (từ số nhà 1 đến số 79 và từ số nhà 2 đến số 80).

