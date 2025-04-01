Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Ấp 12, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra, Ấp Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu; Đường Ngô Quyền, Kinh 30 Tháng 4, Kinh Bộ Đội, Kinh Số 4, Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - phường Bạc Liêu; Khóm Kinh Tế - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:30:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Thị Sáu, Khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:30:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/01/2026 đến 09:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 03/01/2026 đến 10:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 03/01/2026 đến 12:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 12:45:00 ngày 03/01/2026 đến 13:15:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 03/01/2026 đến 17:10:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Long Thành - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:48:00 ngày 31/12/2025 đến 09:30:00 ngày 31/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:49:00 ngày 31/12/2025 đến 11:55:00 ngày 31/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Bà Gồng, Nội Ô - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/01/2026 đến 12:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm - xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, Bến Bào, Bần Ổi - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/01/2026 đến 14:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh An , Đầu Lá - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/01/2026 đến 14:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm NTCN Huỳnh Thanh Tùng trụ 482/55/135/464/464K1 tuyến 482.5.6

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 10:30:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Nguyễn Văn Nghiệp trụ 476G/64/64K1 tuyến 476G

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 10:30:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm NTCN Phan Hữu Đức trụ 482/55/135/427/427K1 tuyến 482.5.6

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/01/2026 đến 13:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Công Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/01/2026 đến 12:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Nguyễn Văn Quang trụ 482/55/135/368/368K2 tuyến 482.5.6

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 02/01/2026 đến 15:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/01/2026 đến 12:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/01/2026 đến 14:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/01/2026 đến 16:00:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Cây Giá, Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, Kinh Xáng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:25:00 ngày 31/12/2025 đến 07:40:00 ngày 31/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Vĩnh Mỹ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 31/12/2025 đến 09:40:00 ngày 31/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 21, 33, 37, 38, Ninh Lợi, Cá Rô, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/12/2025 đến 10:10:00 ngày 31/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 14:30:00 ngày 03/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.