Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 31/12/2025 – 4/1/2026): Khu vực dân cư bị mất điện có sự thay đổi bất ngờ

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: - Đường Đồng Khởi từ Khu dân cư Điệp Thạch đến cửa hiệu quảng cáo Thiên Phú và các hẻm, Phường Trà Vinh - Đường Nguyễn Đáng từ Điện Biên Phủ đến Cầu Long Bình 2, Phường Trà Vinh Trạm biến áp chuyên dùng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ, Phường Trà Vinh - Đường Nguyễn Thiện Thành từ Cầu Long Bình 2 đến cầu Hòa Thuận 2 và các hẻm, Phường Trà Vinh - Đường D5, Phường Hòa Thuận - Một phần đường Dương Quang Đông, Phường Hòa Thuận - Trạm biến áp chuyên dùng Cơ sở gỗ Thanh Thế, Khoa Y Trường Đại Học Trà Vinh, Trường Đại Học Trà Vinh khu 1, Trường Cao Đẳng Y tế, Ký túc xá Đại học Trà Vinh, Hộ kinh doanh Quốc Thanh, Cơ sở Nguyễn Tú Uyên, Khu chung cư giáo viên, Phòng cảnh sát bảo vệ và hổ trợ tư pháp, Doanh nghiệp tư nhân Hưng Phong, Khu dân cư Chung Thị Gia Phúc, Bệnh viện Thiên Ân, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/01/2026 đến 15:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 21 phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/01/2026 đến 17:00:00 ngày 04/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.