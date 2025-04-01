Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ 31/12/2025 – 4/1/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần kênh Rạch Chát P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần kênh ấp chiến lược, đường Huỳnh Tấn phát, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần kênh ấp chiến lược, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần kênh ấp chiến lược, đường Huỳnh Tấn Phát P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần kênh Đòn Dông P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Huỳnh Tấn Phát, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Gồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/12/2025 – 4/1/2026.