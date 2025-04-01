Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 30/12/2025 – 4/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026
Lịch cúp điện Long Châu
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Đường Chừa 2, tổ 5, 6, 7, phường Tân Hạnh.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/12/2025 đến 16:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Khu làm việc của Cầu Mỹ Thuận, tổ 9, Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/12/2025 đến 12:00:00 ngày 31/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của BVĐK Triều An Loan Trâm, tổ 13, Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/12/2025 đến 12:00:00 ngày 31/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
KHU VỰC: Ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 30/12/2025 đến 09:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/12/2025 đến 10:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/12/2025 đến 11:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/12/2025 đến 16:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 30/12/2025 đến 09:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 30/12/2025 đến 10:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/12/2025 đến 13:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Mòn, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Mòn, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/12/2025 đến 15:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/12/2025 đến 16:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/12/2025 đến 11:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
KHU VỰC: Các ấp: 2,3,Thạnh Trí - xã Hòa Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Vồn
KHU VỰC: Trạm Đèn đường Thuận Tiến B tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 09:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Công ty TNHH Hoàng Bỉ tại Tổ 14, Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thành.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/12/2025 đến 09:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Đèn đường Phú Hoà Yên tại ấp Phú Hòa Yên, Xã Song Phú.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/12/2025 đến 09:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Công ty TNHH MTV Hữu Tấn tại tổ 16, Ấp Thuận Tiến A, phường Bình Minh.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/12/2025 đến 10:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Viễn Thông Vĩnh Long và Bưu điện huyện Tam Bình-Bưu điện tỉnh Vĩnh Long tại ấp Phú Trường, xã Song Phú
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/12/2025 đến 11:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô Tô Trường Xuân; Công ty TNHH MTV Xe Cơ Giới Việt Nhật Tổ 20 và Văn phòng Hộ kinh doanh Ngô Thị Mỹ Phượng tại Quốc lộ 1A, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Đèn đường Thuận Tiến A tại ấp Thuận Tiến A, phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/12/2025 đến 11:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cấp nước Thuận An tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/12/2025 đến 12:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ Sở Mộc Văn Tiên tại ấp Phú Lợi, xã Song Phú.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/12/2025 đến 12:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Công ty TNHH MTV Vận Tải Hồng Cúc Vĩnh Long thuộc khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phòng giao dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội thị xã Bình Minh Số 193, đường Nguyễn Văn Thảnh, Khóm 2, Phường Cái Vồn.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/12/2025 đến 14:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu tư Dầu Khí Nam Sông Hậu tại tổ 14, ấp Phú An, xã Song Phú.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/12/2025 đến 14:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Công ty TNHH Oxy Bình Minh tổ 22, Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thành.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/12/2025 đến 15:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Mầm Non Hoa Hồng tại Đường Lê Văn Vị, Khóm 2, Phường Cái Vồn.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/12/2025 đến 15:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Công Ty TNHH Gas Vĩnh Long tại ấp Phú Hưng, xã Song Phú.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/12/2025 đến 15:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Công ty TNHH Lợi Hưng Cần Thơ thuộc Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thành.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/12/2025 đến 16:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Bưu điện Đông Hưng của Trung tâm Viễn Thông Vĩnh Long tại ấp Đông Hưng 1, Phường Đông Thành.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/12/2025 đến 16:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trung Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 30/12/2025 đến 4/1/2026.
Lịch cúp điện Long Hồ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 30/12/2025 đến 4/1/2026.
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 30/12/2025 đến 4/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Quới
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 30/12/2025 đến 4/1/2026.
