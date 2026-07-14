Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 - 19/7/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng bất ngờ

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 14 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 14 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 14 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần đường Ngãi Lợi phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Đảnh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Tạo, Huỳnh Việt Thanh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Tịch, đường Đỗ Văn Giàu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cắt LBS T1A Nguyễn Văn Tịch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Song Hành QL 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bảo trì sửa chữa lưới điện

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây NinhKDC Phường 5, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhà Dài, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhà Dài, ấp An Hoà 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2 (Đường Võ Hồng Cúc, Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực), xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8, ấp 9 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: ấp rừng sến, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Anh Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Thiên Ân EPS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực thuộc đường dây hạ thế trạm T5 Lộ Hủ Tiếu trên đường Bờ Lộ Hủ Tiếu, một phần ấp Trong, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Bờ Lộ Hủ Tiếu, một phần ấp Ngoài, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Cao Viên 3, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Long An, ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đầu đường Kênh 6 Mét -ĐT835( gần Cổng Chào), một phần ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhánh rẽ Kho Cont Lạnh Cầu Cảng số 7 Cty CP Cảng Long An, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Cảng Công ty Cổ Phần Cảng Long An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Bông Súng đến Cầu Ông Chuồng -ĐT826C, một phần ấp 2, ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực Cầu Cảng Công ty Cổ Phần Cảng Long An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực gần Cổng Chào Ấp Văn Hóa Ấp Nam, một phần ấp Nam, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Đặng Thị Thu Thủy, ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Phạm Thành Thi, ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường Lộ Katy, một phần ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Trường Tiểu Học Phước Vĩnh Tây-ĐT826C, một phần ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Hoàng Tử đến Ngã 3 Quốc Tế ( đường Nguyễn Thị Bảy), một phần ấp 2, ấp 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Bến Phà Cần Giuộc Mới (đường Nguyễn Thị Bẹ) đến Ngã 3 đường Nguyễn An Ninh và đường Nguyễn Thị Bảy, một phần Ấp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 13:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Bến Phà Cần Giuộc Mới đến Trường THPT Nguyễn Thị Một, một phần ấp Lũy, Tân Thanh A, toàn bộ ấp Tân Thanh B, xã Cần Giuộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Cần Giuộc Mới đến Bến Phà Cần Giuộc Mới, một phần ấp Lũy, toàn bộ ấp Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, xã Cần Giuộc; toàn bộ ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 09:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Huyện Đội Cần Giuộc cũ đến Cầu Cần Giuộc cũ, đến Bến Phà Cần Giuộc cũ, một phần ấp 2, ấp 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/07/2026 đến 13:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Huyện Đội Cần Giuộc cũ đến Cầu Cần Giuộc cũ, đến Bến Phà Cần Giuộc cũ, một phần ấp 2, ấp 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Bến Phà Cần Giuộc Mới (đường Nguyễn Thị Bẹ) đến Ngã 3 đường Nguyễn An Ninh và đường Nguyễn Thị Bảy, một phần Ấp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Một phần Ấp Sây Giăng, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 10:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1 và Ấp Sây Giăng, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TBĐ Phan Thanh Cường, Ẩp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Nguyễn Phước, Ẩp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Lê Văn Bé Sáu, Ẩp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp 6 xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/07/2026 đến 07:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp 7 xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 07:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Kiến Tường và một phần Ấp Ông Lễ, Ấp Ông Nhan Tây, Ấp Mới, Ấp Gò Tranh, Ấp Cái Đôi Đông và Ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: TBA 160kVA Cơ sở gia công Hữu Truyền xã Lương Hoà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 10:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà trọ Ba Lợi (Ngô Tấn Lợi) ấp Tấn Long xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 10:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Trương Thanh Trường ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 09:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 75kVA HKD Huỳnh Thị Mai xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/07/2026 đến 13:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An Ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/07/2026 đến 12:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Lâm ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 15:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 1000kVA NLMT Thép Cẩm Nguyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 10:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Liên Hiệp Phát LA ấp 8 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa và Thương Mại CTM ấp 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Saviking ấp Bến Lúc 9 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An ấp 5A Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/07/2026 đến 10:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TBA 400kVA Lý Tiểu Bình xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt Ấp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An ấp 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 15/07/2026 đến 13:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX - TM Hù Kiệt ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 15/07/2026 đến 13:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quang Nghệ ấp 7A xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Huỳnh Văn Thật ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại - XNK Kim Thành ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5, 6 7A, 7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 06:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 5, 6 7A, 7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên và một phần ấp 1, 2, 3 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 5, 6 7A, 7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 18/07/2026 đến 19:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 18, 20, 21, 24 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, 10 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Phú Sang (TBA 630kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trần Quốc Trầm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: DNTN Cẩm Tú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Đường Cắt - Ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Bùi Mới - Ấp 1, Ấp 2, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bảy Mét, Hai Vụ, Đá Biên, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 07:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 1 – Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lý Văn Cừ - Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 10:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TMDV Việt Top - Ấp 1, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Võ Ngọc Ẩn – Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 5 – Ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ủy ban Hậu Thạnh Tây – Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Hòa, Tân Lợi, Tân Hòa xã Vảm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 14/07/2026 đến 05:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4,5 xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, Bình Lợi xã Vảm Cỏ, ấp Bình Lợi, Bình Hòa, Bình Tịnh, Bình Thạnh, Bình Điện, Bình Lãng, Bình Đức xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 07:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, Thuận Lợi xã Vảm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, ấp Nhựt Hòa, ấp Nhựt Long, ấp Nhựt Tân và một phần ấp 6, một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Nin

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, ấp 1+3 xã Nhựt Tảo tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1+3, 3 xã Nhựt Tảo tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 07:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1+3, 3 xã Nhựt Tảo tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, Bình Lợi xã Vảm Cỏ, ấp Bình Lợi, Bình Hòa, Bình Tịnh, Bình Thạnh, Bình Điện, Bình Lãng, Bình Đức xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 16/07/2026 đến 05:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Đông, ấp Bình Tây, ấp Bình Trinh Đông và một phần ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 17/07/2026 đến 05:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, Quê Mỹ Thạnh xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, Quê Mỹ Thạnh xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Đông, ấp Bình Hòa xã Tân Trụ, ấp 1, 2 xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1+3 xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Nhựt Tân, ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo. Ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Một phần Ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa Khu vực trạm T33 Hòa Bình 2

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp 3, xã Hiệp hòa, khu vực trạm T12 Nr Cầu Móng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp 5 xã Hiệp Hòa, khu vực Trạm T21 chợ hiệp hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp chánh, gò sao, xã Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 08:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần, ấp Giồng Trôm, Bà Mùi, ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Cty Út Dũng Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 10:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Hân Quang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: XX Bùi Tiến Đạt

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 15:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Trang Nguyễn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xay xát Quốc Doanh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 10:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Trực

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Đoàn Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 14:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Đức Vạn Thành

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Luông, ấp Trà Cú - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: tại trạm biến áp 250kVA T2 HTX Hưng Phú nhánh rẽ HTX Hưng Phú, tuyến 476VH - ấp Hưng Điền - xã Khánh Hưng – tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 15/07/2026 đến 07:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang, Láng Lớn, Thái Hoà, Thái Vĩnh, Thái Lộc, Thái kỳ - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 10:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 16/07/2026 đến 11:15:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 16/07/2026 đến 16:15:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 09:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/07/2026 đến 12:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Trạm bơm điện 831 Vĩnh Châu B, ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 15:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1/5, Xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vườn Chuối, Xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp Gò Gòn, ấp Hưng Tân, ấp Hưng Trung, xã Vĩnh Thạnh; một phần ấp Rọc Chanh và một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng, một phần ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 09:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp