Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 - 19/7/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối xếp hàng dài

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 13 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Dương Thị Mỹ, tổ 3, tổ 4, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, tổ 3, khóm Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hồ Thị Trầm, tổ 4, tổ 5, khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phan Văn Cử, Trần Quang Diệu, Lê Đại Hành, tổ 7, từ tổ 18 đến tổ 21, từ tổ 28 đến tổ 32, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Đại Hành, Khu 28 căn, tổ 30, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đặng Văn Bình, Võ Trường Toản, Trần Hưng Đạo, tổ 35, tổ 36, khóm 4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, tổ 28, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Cách mạng tháng tám, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 9, tổ 46, tổ 47, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Lê Lợi (từ ngã ba Lý Tự Trọng đến đường ĐT 848); đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/07/2026 đến 18:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy Khánh Huy, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Văn Hiển, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Kinh Trung Ương, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm CK Tư Hòa, Đường Tứ Quí Tân Dương, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/07/2026 đến 09:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trung tâm Bảo Hiểm Xã Hội, Đường Hồ Tùng Mậu, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trung tâm sức khỏe thuộc trạm Vũ Hữu Hùng, Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở nem Tuấn Phát, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ĐT 848 từ cầu Sa Nhiên đến cầu Sa Đéc 2, rạch Cây Vừng phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Chợ Hang Mai thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 18:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tân Xuân đến nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Chọn 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 09:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Chọn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Hưng 2, Võ Văn Tám

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Phú Mỹ tới Rạch Mương Hai Ái thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 15:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Mương Hai Ái thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Xẻo Nổ đến Đình An Khánh thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngộ đến cuối Rạch Hai Ngộ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Hồng Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Đàm Thị Ánh Nguyệt

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Ngọc Đài Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập Đồng Tháp 2, Phước Lập Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ CDC Tân Thành đến cổng KCN Sông Hậu)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hội, ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Kênh 27/7 và Kênh Bún Tàu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Trạm Cty TNHH May túi xách Thái Dương (3P-400kVA) tại trụ 190/1 NR 480-12A/16A tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:35:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm NTTS Phạm Thị Thúy Nhàn (3x1P-25KVA) Tại trụ 94/1A NR 477-10/1-1/7A tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:48:00 ngày 13/07/2026 đến 09:27:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm NTTS Đào Quang Thái (3x1P-25KVA).Tại trụ 70/1 NR 477-10/1A/8 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:12:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực sạt lỡ ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực sạt lỡ từ trạm bơm đến hãng nước đá quảng an thái ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực lộ làng ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực sạt lỡ ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực gần cầu cái vừng ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện khách hàng một phần Ấp Long Sơn và một phần Ấp Chòi Mòi - Xã Tân Thành (Mất điện khách hàng toàn bộ TDC Bờ Đông Long Sơn Ngọc Từ nhà Ông Phạm Hoàng Dũng đến nhà Ông Nguyễn văn Sạch).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 12:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm ông Sĩ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thống Nhất xã Tân Hồng (khu vực từ bến đò Thống Nhất đến ngọn Bắc Dung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Đuôi Tôm xã Tân Hộ Cơ (Dọc Đuôi Tôm từ khu vực NLMT đến CDC Gò Ô Môi)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Vàng xã Tân Thành (khu vực từ trạm bơm Bào Tranh 1 đến trạm bơm Bào Tranh 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm tập thể cây Dương 2 từ nhà bà Dung đến nhà ông Tuấn toàn bộ khách hàng trong CDC cây Dương

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Thành (Khu vực từ Cầu Thông Bình đến Chợ Trời Thông Bình).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Kía 6 Chiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng thuộc TBA TDC Cửa Khẩu Dinh Bà 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Đại Đội Cơ Động

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Trường Tiểu Học Bình Phú 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đông kênh xáng ấp 5 số 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Đốc Binh Kiều 7 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các trạm chuyên dùng: Giống cây trồng Việt Nam, Công ty One-One, Công ty Cẩm Nguyên thuộc xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4P, xã Ba Sao (mất điện một phần đường tỉnh 856 khu vực cây xăng Phương Trà)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 12:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 7 xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kênh Nhà Báo)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5T, ấp 6T xã Bình Hàng Trung, ấp Mỹ Long 4, ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện trung tâm GDLĐ xã Hội)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6T, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P, xã Ba Sao (mất điện một phần khu vực Rạch Cả Đụng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4A, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1A, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phương Thịnh, một phần khu vực ấp 10, xã Phong Mỹ ( mất điện một phần Kinh Ông Hai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Nông Trường)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung (mất điện khu vực Chùa Tổ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Cao Đài)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: = Khu vực Cầu Mới Vĩnh Thạnh xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Bờ Xáng ấp Vĩnh Lợi xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/07/2026 đến 15:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm NLMT Cửu Long và Cây xăng Rạng Vân xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: = Khu vực Rạch Mốc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/07/2026 đến 15:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: = Khu vực Cua Bún Riêu xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Đường ĐH64 từ Cống Bà Lan đến Cầu Chùa xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 09:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Kênh Nổi xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Mương Chùa xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Cái Sơn xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực cầu Tân Bình xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Vượt xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Bờ Cao xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực TDC 2B gần trạm bơm Tân Phú)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa A, xã Thanh Bình (khu vực gần Trường THCS Tân Phú)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực đường DT843 đoạn cầu Cái Tre, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/07/2026 đến 14:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Bà Hai, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Trồng Trọt gần cầu cái Tre trong)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Rạch Chùa gần Chùa Cao Đài)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 12:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Chín Cứng, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Giồng Gòn-Tân Phong, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực Chợ Tân Quới, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần CS bao bì Tạ Minh Hải, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm BƠM TÂN THỚI 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực từ Cầu Dinh Ông đến bến đò Chợ Thủ và các ô bao nuôi trồng thủy sản trong khu vực này)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nguyễn Văn Bừng, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Lò sấy Nguyễn Văn Lâm, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/07/2026 đến 14:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Ngọc Hà 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trần Thị Phụng, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 12:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm Đỗ Văn Kết, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 12:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 09:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm Sáu Sua)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm số 2 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm HTXNN Tân Bình 13, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CSSX Bao bì Tạ Minh Hải, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực ngã tư giáp ranh Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Trương Thanh Tuấn đến Công ty Hoàng Long).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 08:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K8, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Phan Chơn Ngôn đến nhà ông Đào Thanh Lước).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/07/2026 đến 10:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Đường Nước Số 2 đến nhà ông Nguyễn Hữu Truyền).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Thành B).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/07/2026 đến 14:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã An Hòa. (Khu vực từ ban nhân dân Ấp 4 đến nhà bà Trương Thị Nứt).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/07/2026 đến 15:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Khu vực từ nhà bà Huỳnh Thị Duyên dọc theo đường ĐT 844 đến nhà bà Lê Thị Mỹ Nương).

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ quán cơm Ngọc Ánh dọc theo đường ĐT 843 đến chợ Phú Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. Một phần ấp Tân Lợi, ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim và một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ cụm dân cư Phú Xuân đến cầu chữ Y).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ cầu Chữ Y đến trạm bơm Tây Kênh Phước Xuyên).

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Khu Vực 11, tỉnh Đồng Tháp dọc theo đường ĐT 855 đến nhà ông Nguyễn Thành Sơn).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 07:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Cao Thành Sơn dọc theo đường ĐT 855 đến chợ Hòa Bình). (Khu vực từ cầu chữ Y đến trạm bơm Hòa Bình 2).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Khu Vực 11, tỉnh Đồng Tháp dọc theo đường ĐT 855 đến nhà ông Nguyễn Thành Sơn).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 08:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Bơm Đường Nước Giáo Luận đến nhà văn hóa ấp 5, xã Phú Cường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/07/2026 đến 12:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Bình đến nhà ông Trần Văn Tào).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Ngã tư cầu Sở Thượng 2 dọc lộ DT 841 đến Ấp Trung và từ Cầu Trà Đư đến Ngã tư Cây Đa.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Nhánh rẽ NTTS Ông Mững đến trạm bơm Ông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ XX Lê Văn Thành đến Cầu Cội Tiểu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cầu Cội Tiểu đến Kênh Ba Nguyên (gián đoạn điện)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/07/2026 đến 07:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cầu Cội Tiểu đến Kênh Ba Nguyên (gián đoạn điện)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cầu Cội Tiểu đến Kênh Ba Nguyên (gián đoạn điện)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp