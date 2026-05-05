Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5 - 10/5/2026: Cúp điện từ 12 – 14 tiếng cả loạt khu dân cư để sửa chữa

Thứ ba, 09:56 05/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 5 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 5 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5 - 10/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5 - 10/5/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh


KHU VỰC: Khu phố thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Đông phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 10 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Ninh Lộc phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Dầu


KHU VỰC: Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh; ấp Rộc A xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Bến Mương, Bến Đình, Cẩm Long xã Thạnh Đức; khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 07:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trảng Bàng


KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Lộc Chánh phường An Tịnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hoà Lợi, phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH LI-YUEN GARMENT, Công ty TNHH May mặc LangHam, Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam).Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu Chế xuất Linh Trung, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Lâm xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Hòa xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, Thạnh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Tân Châu; xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 1, Thạnh Hòa xã Tân Châu; ấp Thạnh Phú xã tân Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 4, xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: Cơ sở hạt điều Nguyễn Tấn Linh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG PHƯƠNG AN

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: Bùi Thị Vân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long Châu xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Suối Dộp xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Suối Dộp xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Sa Nghe xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vịnh xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Lương xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Thọ xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vịnh xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Châu Thành; Ấp Xóm Ruộng, ấp Tầm Long, ấp Xóm Mới 1, ấp Xóm Mới 2 xã Hảo Đước; Xã Ninh Điền (trừ ấp Bến Cừ, ấp Gò Nổi, ấp Trà Sim); Xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Điền xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay lúa Bàu Năng-1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 09:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Chế biến ống nhựa PVC

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/05/2026 đến 11:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Ngọc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/05/2026 đến 14:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 09/05/2026 đến 19:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 09/05/2026 đến 19:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng các khách hàng: Công ty TNHH Thiên Lộc

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 09/05/2026 đến 19:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng các khách hàng: Công ty Hiệp Phát

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 09/05/2026 đến 19:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 3 xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lộc Tân, Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung, Lộc Tân, Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Bình Linh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty PouHung Việt Nam.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Bình Linh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Các ấp Thạnh Thọ, Thạnh An xã Thạnh Bình; Ấp Suối Mây xã Tân Lập; ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Phú, Thạnh Thọ, Thạnh An xã Thạnh Bình; Ấp Suối Mây xã Tân Lập; ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Phú, Thạnh An xã Thạnh Bình; Ấp Suối Mây xã Tân Lập; ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trường Lương Thế Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/05/2026 đến 09:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đỗ Đoàn Tấn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/05/2026 đến 10:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cơ sở Nguyễn Thành Công

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/05/2026 đến 15:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Tiến xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4 xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 6 xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Nam xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Thành


KHU VỰC: Khu Phố Sân Cu, Long Đại, Long Mỹ, Trường Phước, phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 04:35:00 ngày 05/05/2026 đến 05:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện


KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:54:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Ân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Hải phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu Phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 1 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Long Tân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Long Tân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 3 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa .

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 07:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa .

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố 2, 3 phường Long Hoa, khu phố Long Thới phường Hòa Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 08:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố 2, 3 phường Long Hoa, khu phố Long Thới phường Hòa Thành.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 08:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Long Thời phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 08:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Long, Hiệp An phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 08:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Long, Hiệp An phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền. Khu phố 4 phường Long Hoa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bến Cầu


KHU VỰC: Khách hàng CSXX Thái Văn Quang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 10:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thuận Đông xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Trung, ấp Phước Tây xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 11:30:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Bình luận (0)
