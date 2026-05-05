Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 5 - 10/5/2026: Cắt điện hàng loạt khu dân cư và doanh nghiệp
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 5 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 5 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 5 - 10/5/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 11 khu phố Phú Hào; tổ 7 khu phố Phú Chánh phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 6A khu phố 2B phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 13:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 6 khu phố Phú Hào; tổ 9 khu phố Phú Tự phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Tân Thông 1; tổ 7 khu phố Thanh Sơn 4 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố An Thuận B phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Hùng Vương từ Công viên Mỹ Hóa đến Cầu Mỹ Hóa phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Công ty cổ phần đầu tư dừa Bến Tre khu phố Thanh Sơn 2 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 12:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần tổ 2, 3 khu phố Thanh Sơn 2 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 12:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần tổ 4, 6, 7 khu phố Thanh Sơn 2 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 09/05/2026 đến 13:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Đông Minh khu phố Tân Thông 1 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Dừa xanh khu phố Tân Thông 1 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thanh Sơn 1, 2, 3 phường Bến Tre.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 15 khu phố Thanh Sơn 2 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/05/2026 đến 13:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố Tân Thông 3; tổ 10 khu phố Thanh Xuân 2 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bên phải Đường Đồng Khởi từ Công viên Tượng Đài Đồng Khởi đến đường Hai Bà Trưng phường An Hội -Đường Hai Bà Trưng từ Công viên Trần Văn Ơn đến đường Nguyễn Huệ phường An Hội -Đường Nguyễn Huệ từ Vòng Xoay Đông Tây đến Chợ Đầu Mối Nông Thủy Sản Bến Tre đường Nguyễn Đình Chiểu phường An Hội, phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Âu Cơ từ Cầu Mỹ Hóa đến Ban chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Bến Tre (cũ) phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 6, 7 khu phố 3 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 4 khu phố 3; tổ 9 khu phố 6 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 13:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố 1 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 6B, 9B khu phố 7 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 13:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, ấp An Nhơn 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 09:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16 ấp Giồng Chi xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 10 ấp Gò Da xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 15:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Lực.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 09:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Phương.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Võ Thị Hồng Vân .
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 14:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Tấn Đạt.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Trọng Tài 3.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 09:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Hùng.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trại Tôm Huỳnh Trí Đức.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 14:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Tấn.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 18, 19 ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 09:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp An Thạnh 2 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/05/2026 đến 10:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8 ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15 ấp An Hòa xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 14:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 04 ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/05/2026 đến 15:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 14 ấp Mỹ Hòa xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 14, 28, 32, 33, 37, 41 ấp An Thuận xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 12:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 41, 43, 50, 51 ấp An Thuận xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp An Định 1; Tổ 8 ấp An Định 2 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Đung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 09:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trương Văn Chồi .
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Thị Yến Phượng 2 .
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 14:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Rượu Phú Lễ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/05/2026 đến 16:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Mơ .
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 09:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Đặng Thị Theo.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Phạm Thị Yến Linh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 14:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH- TM- XNK Âu Việt Furniture
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/05/2026 đến 16:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5 xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 11, 12 ấp Giồng Cả xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Thạnh Khương xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Lợi, An Phú, An Thạnh xã Ba Tri; Ấp An Phú, An Quới, An Thuận, An Hòa, Gò Dầu, Bờ Bàu, Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/05/2026 đến 14:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Thị xã Tân Xuân; Ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 10:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/05/2026 đến 12:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Định Nhơn; Một phần ấp Thanh Phước; Một phần ấp Định Nghĩa xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Điền xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 13:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp 2; Một phần ấp 3; Một phần ấp 4 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 13:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Định Nghĩa, Định Hưng, Định Thái; ẤpTân Quới 1, Tân Quới 2, Tân Phú 1, Tân Phú 2, An Thới, An Hoà, An Khánh, Phước Tân, Phước Lý, Phước Điền, Phước Hảo, Phú Tây Hạ, Phú Đông Thượng xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Long, Phước Thạnh xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Thanh Sơn - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/05/2026 đến 09:20:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Văn Tâm - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/05/2026 đến 10:20:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Thái Thừa - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/05/2026 đến 11:20:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Thương - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 13:50:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thành Nhân - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/05/2026 đến 14:50:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 28 ấp Bình Đại 2; tổ 1 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/05/2026 đến 09:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 12 ấp Bình Huề 1 xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Bình Thới 3; tổ 4 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 13:45:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 5 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:45:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 6 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:45:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Thới An, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận; ấp Phước Bình, một phần ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Hạ 1, 4 xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Lợi xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Lợi xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp An Thạnh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 09:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thành Tây xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp An Nghĩa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 14:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Phú 1 xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 09:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Phú 1 xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Đông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 14:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Quới Nội xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Quy xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chợ, ấp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy Ấp Phú Khương, ấp Phước Hưng, Phú Xuân, Phú Lễ, Phú Hòa, Phú Tân xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 15:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phước Thành; ấp Phước Hậu xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 11:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Thành; ấp Phước Hậu xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 11:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Bình Đông xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 12:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 5, 6, 9 ấp 2 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp 5A xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 10:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18 ấp Bình Thuận xã Tân Thanh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/05/2026 đến 14:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Phong Hòa, tổ 6 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 08:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 05/05/2026 đến 10:15:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Bình Lợi xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/05/2026 đến 12:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Ngô Thành Thy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 10:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/05/2026 đến 14:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Lê Thị Thu Nguyệt
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 14, 16 ấp Hòa Thạnh A xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 14:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Cái Chốt; tổ 8, 9, 10 ấp Bến Đò xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Nhơn, Qui Nghĩa xã Châu Hòa, một phần ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 13:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tồ 11, 12 ấp Kinh Ngoài xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Cty Mê Kong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thới xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lộc, Lộc Hiệp xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Tây Lộc, Bình Tây, Lân Tây, Lân Nam, Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, Vĩnh Chính, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phú xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long - Một phần ấp An Hòa, Hòa An, Tân An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Lân, Sơn Phụng xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị -Ấp Vĩnh Trị -xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 09:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - Ấp Vĩnh Trị -xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 05/05/2026 đến 10:15:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị -Ấp Vĩnh Trị -xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/05/2026 đến 11:45:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị -Ấp Vĩnh Trị -xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 14:45:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị -Ấp Vĩnh Trị -xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/05/2026 đến 16:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Cối, Ông Thung, Chợ Cũ - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Ấp Phú Long, Phú Hoà, Thanh Trung, Tân Trung, Thanh Xuân, Trung Hiệp xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 12, 13 ấp Tân Nhuận - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 16:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
