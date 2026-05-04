Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 - 10/5/2026: Tăng hàng loạt khu vực bị mất điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 4 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 - 10/5/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Khách hàng Karaoke Vĩnh Hiệp, đường Phù Đổng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/05/2026 đến 10:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Thị Tuyền, đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/05/2026 đến 12:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Tiêu Thụ Lúa Giống Mỹ Trà, đường Lê văn Phương, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/05/2026 đến 16:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cái Tôm, tổ 32, tổ 33, khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cái Tắc Thông Lưu, từ tổ 9 đến tổ 16, khóm Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng KS Kim Lê, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhà nghỉ Ruby, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhà máy bê tông đúc sẳn, KCN Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, Nguyễn Trung Trực, tổ 6 và từ tổ 56 đến tổ 64, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, đường qua Tân Thuận Tây, từ tổ 1 đến tổ 12 và từ tổ 52 đến tổ 60, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, từ tổ 9 đến tổ 10 và từ tổ 57 đến tổ 62, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, đường Nguyễn Thái Học, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/05/2026 đến 13:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Công Nhàn, từ tổ 4 đến tổ 7, khóm Tân Dân, khóm Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Ngang, Rạch Dưa từ tổ 2 đến tổ 6, khóm Tân Dân, khóm Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, Lý Chính Thắng, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Thái Bình, Mạc Đĩnh Chi, Lưu Văn Lang, Khu 500 căn, Cao Văn Đạt, Nguyễn Văn Biểu, Đỗ Thị Đệ, Ngô Quyền, Cách mạng tháng 8, phường Mỹ Trà, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần Kinh 50, khu vực cống Rạch Ruộng, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Kinh Cùn, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT852 (khu vực Cầu Ông Hộ) và một phần rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:30:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:30:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối Rạch Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Nhum đến Cuối ngọn Rạch Nhum thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ chợ An Phú Thuận đến trường THCS An Phú Thuận thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Đình Phú Long đến rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA Phước Lập Đồng Tháp 2, Phước Lập Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 10:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA DNTN Đức Thành

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA Nhà Máy Nước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 15:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA Nguyễn Thái Hoàng.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cầu Mương Khai Tân Mỹ đến cuối ngọn Mương Khai thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Nhà máy nước Lộ Tiểu đến Cầu Dầu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phương Anh 1, Phương Anh 2, Phước Anh 2

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu, từ đầu Đường Nguyễn Văn Voi đến Vòng Xoay Nguyễn Văn Voi thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 10:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Kênh Bà Khạo thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Rau Cần 1 đến Nhà Máy Thuận Bình 3 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 11:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Thanh Lâm.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Gia thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 10:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Ông Ngũ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bằng Lăng đến Vàm Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối Ngọn Đìa Trầm thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 15:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Gộc Gừa đến đến cuối rạch Gộc Gừa thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Gộc Gừa đến chùa Lá Sen thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Chợ Cái Mít)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 12:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Cái Mít)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty Cổ Phần Thuận Hải Green - Chi Nhánh Lai Vung, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 12:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 12:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Hòa, ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa, một phần ấp Tân Hưng, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Khoa Nam (Trạm Bơm Tiểu Vùng 6), ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 10:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trần Quang Giang (Trạm Bơm Tiểu Vùng 6B), ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/05/2026 đến 12:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nhà Máy Xay Lúa Nguyễn Văn Cường, ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 15:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Sản Xuất Bột Chiến Thắng (Nguyễn Văn Chiến), ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Võ Thành Khương, ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 10:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Xay Xát Hà Bích Hạnh, ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Đựng (Trạm Bơm Út Hà), ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Đựng (Xay Xát Phạm Văn Tuân), ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 1, ấp Long Hưng 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ Cầu An Khương đến Rạch Ngã Bát)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Lò Đường - Xếp Nò)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 05/05/2026 đến 18:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 08:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Châu, ấp Long Hậu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 18:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ chuột ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ cái vừng ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ làng ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Hòa B, xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Hòa B, xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm chợ Tân Phước 3

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/05/2026 đến 16:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm ranh giới Tân Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 16:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm ấp Thị

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 13:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm tập thể Gò Bói 1

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/05/2026 đến 18:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm đầu lộc Gò Rượu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC Cây Dương 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/05/2026 đến 14:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Bửng Năm Hăng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 13:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm bờ tây kinh Tân Thành B

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/05/2026 đến 18:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm tập thể Phước Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm bến đò Tứ Tân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/05/2026 đến 14:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Quốc Lộ 30 cũ 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm cầu Sa Rài

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 13:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Thi Sơn 1

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC Lò Gạch 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Chòi Mòi 1

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Phước Xuyên 9

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 13:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Thi Sơn 2

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Ngã Ba Cả Mũi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 13:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm bến đò Chiến Thắng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm NMXX Trương Thị Xuyến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm bơm Ông Đốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ ( khu vực Xóm Giồng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3T, xã Tân Hội Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, xã Ba Sao (khu vực mất điện Kênh 2200)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 11:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện Đình Bình Hàng Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp AB, ấp Tây Mỹ xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần Rạch Út Liễu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Tân, ấp Bình Mỹ B xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Hưng Thạnh, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực CDC Đồng Tiến Hưng Thạnh xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần Rạch Xẻo Gừa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, ấp 7,xã Phong Mỹ (mất điện khu vực Lung Môn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phong Mỹ ( mất điện một phần Khu Vực Cầu Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-630kVA Đông Á

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA Trạm Bơm Ông Lo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA KS Khả Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Trường Tiểu Học Thị Trấn Mỹ Thọ 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Cai Châu xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 11:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Chợ Mương Điều xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Bình Phú Quới xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Gò 70 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Ranh Hội An Đông thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Mương Chùa xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Ông Từ xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực từ UB xã Phú Lợi cũ đến ngọn Cái Gáo và Kênh Thống Nhất), văn phòng Đảng ủy xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/05/2026 đến 14:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực từ trạm y tế Bình Thành đến ranh xã Phú Cường)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 18:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm Tập Đoàn 1, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực đầu Kênh Giữa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nguyễn Tấn Dương 1, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực gần NTTS Nguyễn Tấn Dương)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực gần Dinh Ông hướng lên chùa Cao Đài)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực gần xay xát ông Hà Anh Dũng)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/05/2026 đến 14:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực Đường Nước Giữa)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/05/2026 đến 14:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần lò sấy bà Nguyễn Thị Hạnh)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực gần Trường mầm non Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực Trào Bông)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (một phần khu vực Cồn Én)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần ô bao Ấp 1, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm ông Nguyễn Văn Tính, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực TDC Rạch Mã Trường Tân Bình gần Phòng khám Tân Bình)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực gần Hồ Bún)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Phú Xuân 3 đến trạm bơm Tổ Hợp Tác Số 1 Phú Xuân).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/05/2026 đến 11:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Tổ Hợp Tác Số 1 Phú Xuân đến nhà ông Trần Văn Nam).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/05/2026 đến 16:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Nông, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà bà Lê Thị Bé Hai đến nhà ông Lê Quốc Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 09:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Xuân).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/05/2026 đến 11:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trạm bơm Cao Thị Hai đến trụ sở ấp Bưng Sấm).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/05/2026 đến 14:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cụm Dân Cư Phú Thành B). (Khu vực từ trạm XX Trần Thế Mạnh đến trạm Bơm HTX Long Phú B).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 08:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cụm Dân Cư Phú Thành B). (Khu vực từ trạm XX Trần Thế Mạnh đến trạm Bơm HTX Long Phú B).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Tràm Chim và một phần khu vực ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Dứa Em dọc theo kênh ranh trái đến trạm bơm Phạm Thành Hải 2).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim (Khu vực từ trại mộc Bảy Thâu đến trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Vạn Ý Tràm Chim).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 16:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ quán cơm Ngọc Ánh dọc theo đường ĐT 843 đến chợ Phú Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 09:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Mai Văn Thông đến nhà ông La Quốc Vinh).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/05/2026 đến 11:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường. (Khu vực từ lò rượu Hữu Thoại đế trạm bơm Thái Văn Tấn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 09:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư An Long).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Quang Thành đến công ty Thái Bình Seed).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Phạm Thành Hồng ven sông Tiền đến bến đò Tân Quới).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/05/2026 đến 16:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. (Khu vực từ cầu Kênh Phèn dọc theo đường ĐT 844 đến trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Thọ).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 08:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. (Khu vực từ cầu Kênh Phèn dọc theo đường ĐT 844 đến trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Thọ).

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ C, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trung tâm học tập công đồng xã Phú Thọ dọc theo đường ĐT 844 đến cầu Tổng Đài).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 16:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp Phú An, xã An Long. (Khu vực từ trường Mần non Phú Ninh dọc theo tuyến dân cư ấp Phú An đến nhà ông Nguyễn Văn Nhàn). (Khu vực từ nhà ông Lâm Tấn Trải dọc theo QL30 đến nhà bà Phan Trúc Ly).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Võ Thị Sáu khu Bờ Đông giai đoạn 3

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực CDC An Thành đường Số 4 - Tố Hữu - Phan Văn Cai - Nguyễn Quang Diêu - Trần Hưng Đạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu Kháng Chiến dọc kênh đến CDC Kho Bể

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu Kháng Chiến dọc kênh đến CDC Kho Bể

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu 2 tháng 9 dọc kênh đến Ngã Tư kênh 2 tháng 9

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực đường Tránh QL30

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ trạm bơm Thông Lưu đến cầu Mương Lớn 1 Thường Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp