Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 4 - 10/5/2026: Khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

Thứ hai, 07:40 04/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 4 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 4 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 4 - 10/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 4 - 10/5/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 10/5/2026.

Lịch cúp điện Cái Răng


KHU VỰC: Một phần Rạch Cái Da thuộc KV 1 - P. Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 10:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 16:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ô Môn


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Hòa C, khu vực Thới Hòa - P Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/05/2026 đến 11:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Xương 1, KV Thới Xương 2 – P Thới Long , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 11:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Mỹ, KV Phú Luông - P. Thới Long , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Bắc Vàng, Thới Xương 1 - P Thới Long , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 11:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Bình Hòa, P Phước Thới , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 09:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Bình Yên, P Phước Thới , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/05/2026 đến 10:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Tân Qui, P Phước Thới , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần KV Tân Qui, KV Tân Xuân, P Phước Thới , TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/05/2026 đến 15:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thốt Nốt


KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/05/2026 đến 10:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/05/2026 đến 11:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/05/2026 đến 14:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/05/2026 đến 15:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Yến Đỉnh, phường Tân Lộc Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: NTTS Nguyễn Văn Hùng, phường Tân Lộc Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 16:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: NTTS Viễn Mừng, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CS Hải Vân 2, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 16:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân An, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thới An, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 14:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 09:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/05/2026 đến 10:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Trường Thọ, phường Tân Lộc, tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/05/2026 đến 13:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/05/2026 đến 14:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Thủy


KHU VỰC: Một phần đầu đường Nguyễn Chí Thanh, hẻm 1-2-26-36-8A, KDC Miền Nam, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 09:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 7, KV Thới Hưng đường Nguyễn Văn LInh, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu TT Nhiệt Điện Ô Môn , đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 14:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Chí Thanh hẻm 1A, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần mặt tiền đường Lê Hồng Phong từ cầu Bình Thủy đến đầu hẻm 5, hẻm 1-3-5 đường Lê Hồng Phong, P Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 16:30:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/05/2026 đến 10:10:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 11:50:00 ngày 05/05/2026 đến 13:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Thành_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 14:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Qui_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:25:00 ngày 05/05/2026 đến 15:25:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp: Tân Lập, Tân Hưng-Xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 11:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm DNTN Đồng Tâm AGI, Xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/05/2026 đến 15:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 10/5/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai


KHU VỰC: Ấp Trường Ninh 1, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 16:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thới Khánh, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 09:45:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 15:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Định Hòa B, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 11:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 16:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thới Lộc, Thới Bình, Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 09:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trung Thành, xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 14:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cờ Đỏ


KHU VỰC: Công ty TNHH Xây Dựng nhà ở An Gia

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/05/2026 đến 09:45:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Nhà Thờ Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/05/2026 đến 11:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm công ty CBLT Thiện Phát

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/05/2026 đến 15:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 16:00:00 ngày 04/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần sản xuất lương thực đồng bằng sông cửu long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 10:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trường PTTH Trung An

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 05/05/2026 đến 11:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Salarice

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 15:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 09:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 14:00:00 ngày 05/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 08:45:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Vạn Thành 3

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/05/2026 đến 09:45:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Tô Hồng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty CPLT Lộc Nhân

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/05/2026 đến 16:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ĐDHA TBA Chợ Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:30:00 ngày 06/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Tư Be

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 11:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Lương Thực Vạn Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/05/2026 đến 10:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 10:00:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/05/2026 đến 11:30:00 ngày 07/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH Lương Thực Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 10:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trường THCS Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Xây lắp Tường An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 13:45:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Liên Hợp Xây Dựng Vạn Cường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:45:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cửa hàng Tol thép Kim Yến

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùngLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện mới nhất

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện mới nhất

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Có nơi sáng sớm đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Có nơi sáng sớm đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện từ sáng sớm

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện từ sáng sớm

Cùng chuyên mục

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'

Giá cả thị trường - 32 phút trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực hấp dẫn nhờ ưu đãi vô cùng lớn, đả bại Kia Morning về giá.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 4 - 10/5/2026: Số lượng khu vực bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày tăng mạnh

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 4 - 10/5/2026: Số lượng khu vực bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày tăng mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Vài u đầu mùa giá cả trăm nghìn đồng/kg nhưng vẫn ‘được lòng’ người tiêu dùng

Vài u đầu mùa giá cả trăm nghìn đồng/kg nhưng vẫn ‘được lòng’ người tiêu dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Vải tươi đầu mùa dù có giá bán tương đối cao nhưng vẫn trở thành mặt hàng ‘hot’ tại thị trường trái cây Việt.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 3/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision

Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda SCR125 đang tạo nên cơn sốt tại phân khúc xe tay ga nhờ mức giá cực kỳ rẻ cùng khối động cơ bền bỉ, sản phẩm này chính là giải pháp di chuyển tuyệt vời và gợi nhớ về huyền thoại SCR 110 vang danh một thời.

Giá bạc hôm nay 3/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 3/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2

Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm tháng 5/2026, nhà phố thương mại (shophouse) tại khu vực phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới, giá bán chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2..

Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch ngưỡng giá 163 - 166 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm.

Xe máy điện giá 17,3 triệu đồng ở Việt Nam phong cách retro thanh lịch, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn cả Wave Alpha cực được lòng chị em

Xe máy điện giá 17,3 triệu đồng ở Việt Nam phong cách retro thanh lịch, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn cả Wave Alpha cực được lòng chị em

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện nổi bật với thiết kế thanh lịch pha cổ điển, động cơ 1.400W, quãng đường 60–90 km/lần sạc và nhiều tiện ích phù hợp đi phố

Hatchback giá 205 triệu đồng của thương hiệu lớn phong cách tân cổ điển, nội thất tiện nghi, chạy xa tới 403km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

Hatchback giá 205 triệu đồng của thương hiệu lớn phong cách tân cổ điển, nội thất tiện nghi, chạy xa tới 403km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hatchback này sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường trong thời gian tới, dễ ‘đấu thẳng’ với Hyundai i10.

Xem nhiều

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 2/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 2/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 2/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 204 triệu đồng của Kia đẹp long lanh, trang bị siêu xịn, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH thích hợp với chị em

SUV cỡ nhỏ giá 204 triệu đồng của Kia đẹp long lanh, trang bị siêu xịn, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH thích hợp với chị em

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng phong cách retro, trang bị ngang Honda SH Mode, phanh ABS, tiêu thụ 1,75L/100 km, rẻ chỉ như Vision chắc chắn hài lòng chị em

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng phong cách retro, trang bị ngang Honda SH Mode, phanh ABS, tiêu thụ 1,75L/100 km, rẻ chỉ như Vision chắc chắn hài lòng chị em

Giá cả thị trường
SUV hybrid hạng C giá 399 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km, rẻ ngang Kia Morning được lòng chị em 40

SUV hybrid hạng C giá 399 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km, rẻ ngang Kia Morning được lòng chị em 40

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top