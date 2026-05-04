Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Mức phạt đối với người chậm nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Thứ hai, 14:15 04/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quy định hiện nay, người chậm nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp thuế với mức 0,03%/ngày/số tiền chậm nộp thuế. Sau ngày hôm nay 4/5/2026, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Quyết toán  thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc hằng năm đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải tự quyết toán. Theo quy định, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ khi kết thúc năm dương lịch.

Năm nay, do ngày 30/4 trùng với kỳ nghỉ lễ, tiếp sau là ngày nghỉ cuối tuần, nên thời hạn thực tế được lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tức ngày 4/5.

Cơ quan thuế lưu ý cá nhân tự quyết toán và có số thuế phải nộp thêm cần nộp hồ sơ đúng hạn, đồng thời hoàn tất nghĩa vụ thuế để tránh phát sinh tiền chậm nộp cũng như các khoản xử phạt hành chính.

Người nộp thuế cần xác định rõ mình thuộc diện được đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thay hay phải tự thực hiện. Nếu phải tự quyết toán, nên chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh tình trạng quá tải hệ thống vào những ngày cuối. Hiện nay, việc quyết toán có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Thuế, ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định tùy theo hình thức kê khai:

Với các loại thuế kê khai theo tháng: hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Với kê khai theo quý: hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Đối với quyết toán thuế năm, tổ chức phải nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Riêng cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân được gia hạn thêm 1 tháng, tức hạn chót là ngày cuối cùng của tháng thứ 4.

Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh: nếu thời hạn nộp hồ sơ hoặc nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với các loại thuế kê khai theo tháng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế, phí bảo vệ môi trường, nguyên tắc chung là hạn nộp vào ngày 20 của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, nếu trùng ngày nghỉ, thời hạn sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Như vậy, ngày 4/5 không chỉ là hạn chót quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà còn là thời hạn cuối cùng để kê khai và nộp thuế theo quý I. Cần lưu ý, trường hợp nộp chậm sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày trên số  tiền thuế chậm nộp.

Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người dân cần biết ngayHàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người dân cần biết ngay

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, nhiều khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Đó là những khoản thu nhập nào?

Hà Nội: Truy tố "bà trùm" đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuếHà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày

3 điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày

Từ 1/7, người trúng xổ số nộp thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Từ 1/7, người trúng xổ số nộp thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Hiểu đúng cách tính thuế khi vừa có nhà và tài sản cho thuê để tránh mất tiền oan

Hiểu đúng cách tính thuế khi vừa có nhà và tài sản cho thuê để tránh mất tiền oan

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%

Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh đăng ký thuế như nào?

Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh đăng ký thuế như nào?

Cùng chuyên mục

Thực tế xe máy điện giá 13,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, đi 65km/lần sạc, trọng tải lớn, rẻ nhất thị trường

Thực tế xe máy điện giá 13,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, đi 65km/lần sạc, trọng tải lớn, rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện "thu hút" học sinh nhờ thiết kế dễ thương, động cơ 700W, quãng đường 65 km/lần sạc.

Hôm nay là hạn cuối cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025

Hôm nay là hạn cuối cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với cá nhân tự quyết toán là ngày 4/5/2026 trừ trường hợp cá nhân có số thuế được hoàn. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra lại tình trạng của mình và nộp hồ sơ đúng hạn nếu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 10/5/2026: Khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 10/5/2026: Khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá cực hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mới

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mới

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (4/5) trong nước ổn định, trong khi trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực giảm.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 - 10/5/2026: Tăng hàng loạt khu vực bị mất điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 - 10/5/2026: Tăng hàng loạt khu vực bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên Nghĩa

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên Nghĩa

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù lượng thông tin rao bán không nhiều, nhưng giá bán loại hình nhà phố thương mại tại khu vực phường Yên Nghĩa, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.

SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàu

SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàu

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A điện đô thị chuẩn bị được ra mắt với giá chỉ 184 triệu đồng, phạm vi di chuyển tới 310 km, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ‘xe điện rẻ nhất thị trường’.

Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng nhẹ, duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 4 - 10/5/2026: Khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 4 - 10/5/2026: Khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top