Mức phạt đối với người chậm nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc hằng năm đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải tự quyết toán. Theo quy định, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ khi kết thúc năm dương lịch.

Năm nay, do ngày 30/4 trùng với kỳ nghỉ lễ, tiếp sau là ngày nghỉ cuối tuần, nên thời hạn thực tế được lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tức ngày 4/5.

Cơ quan thuế lưu ý cá nhân tự quyết toán và có số thuế phải nộp thêm cần nộp hồ sơ đúng hạn, đồng thời hoàn tất nghĩa vụ thuế để tránh phát sinh tiền chậm nộp cũng như các khoản xử phạt hành chính.

Người nộp thuế cần xác định rõ mình thuộc diện được đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thay hay phải tự thực hiện. Nếu phải tự quyết toán, nên chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh tình trạng quá tải hệ thống vào những ngày cuối. Hiện nay, việc quyết toán có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Thuế, ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định tùy theo hình thức kê khai:

Với các loại thuế kê khai theo tháng: hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Với kê khai theo quý: hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Đối với quyết toán thuế năm, tổ chức phải nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Riêng cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân được gia hạn thêm 1 tháng, tức hạn chót là ngày cuối cùng của tháng thứ 4.

Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh: nếu thời hạn nộp hồ sơ hoặc nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với các loại thuế kê khai theo tháng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế, phí bảo vệ môi trường, nguyên tắc chung là hạn nộp vào ngày 20 của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, nếu trùng ngày nghỉ, thời hạn sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Như vậy, ngày 4/5 không chỉ là hạn chót quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà còn là thời hạn cuối cùng để kê khai và nộp thuế theo quý I. Cần lưu ý, trường hợp nộp chậm sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày trên số tiền thuế chậm nộp.

