Mức phạt đối với người chậm nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2026
GĐXH - Theo quy định hiện nay, người chậm nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp thuế với mức 0,03%/ngày/số tiền chậm nộp thuế. Sau ngày hôm nay 4/5/2026, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc hằng năm đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải tự quyết toán. Theo quy định, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ khi kết thúc năm dương lịch.
Năm nay, do ngày 30/4 trùng với kỳ nghỉ lễ, tiếp sau là ngày nghỉ cuối tuần, nên thời hạn thực tế được lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tức ngày 4/5.
Cơ quan thuế lưu ý cá nhân tự quyết toán và có số thuế phải nộp thêm cần nộp hồ sơ đúng hạn, đồng thời hoàn tất nghĩa vụ thuế để tránh phát sinh tiền chậm nộp cũng như các khoản xử phạt hành chính.
Người nộp thuế cần xác định rõ mình thuộc diện được đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thay hay phải tự thực hiện. Nếu phải tự quyết toán, nên chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh tình trạng quá tải hệ thống vào những ngày cuối. Hiện nay, việc quyết toán có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Thuế, ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định tùy theo hình thức kê khai:
Với các loại thuế kê khai theo tháng: hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
Với kê khai theo quý: hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
Đối với quyết toán thuế năm, tổ chức phải nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Riêng cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân được gia hạn thêm 1 tháng, tức hạn chót là ngày cuối cùng của tháng thứ 4.
Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh: nếu thời hạn nộp hồ sơ hoặc nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.
Đối với các loại thuế kê khai theo tháng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế, phí bảo vệ môi trường, nguyên tắc chung là hạn nộp vào ngày 20 của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, nếu trùng ngày nghỉ, thời hạn sẽ được điều chỉnh tương ứng.
Như vậy, ngày 4/5 không chỉ là hạn chót quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà còn là thời hạn cuối cùng để kê khai và nộp thuế theo quý I. Cần lưu ý, trường hợp nộp chậm sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày trên số tiền thuế chậm nộp.
Thực tế xe máy điện giá 13,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, đi 65km/lần sạc, trọng tải lớn, rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện "thu hút" học sinh nhờ thiết kế dễ thương, động cơ 700W, quãng đường 65 km/lần sạc.
Hôm nay là hạn cuối cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với cá nhân tự quyết toán là ngày 4/5/2026 trừ trường hợp cá nhân có số thuế được hoàn. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra lại tình trạng của mình và nộp hồ sơ đúng hạn nếu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 10/5/2026: Khu vực bị mất điện tiếp tục tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá cực hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mớiGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (4/5) trong nước ổn định, trong khi trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực giảm.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 - 10/5/2026: Tăng hàng loạt khu vực bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên NghĩaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù lượng thông tin rao bán không nhiều, nhưng giá bán loại hình nhà phố thương mại tại khu vực phường Yên Nghĩa, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.
SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàuGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A điện đô thị chuẩn bị được ra mắt với giá chỉ 184 triệu đồng, phạm vi di chuyển tới 310 km, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ‘xe điện rẻ nhất thị trường’.
Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng nhẹ, duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.