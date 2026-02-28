Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) Chủ nhật ngày 1/3/2026: Điểm danh những khách hàng sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Sóc Trăng cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng cũ) ngày 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 1/3/2026

KHU VỰC: Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Thảo Nguyên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 12:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Kim Chung Cường Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/03/2026 đến 17:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Mỹ Tú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cù Lao Dung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Long Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Ngã Năm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Trần Đề

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.