Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 28/2/2026 một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) ngày 28/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026
Lịch cúp điện Cao Lãnh
KHU VỰC: Một phần đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Võ Trường Toản, tổ 1, tổ 4, tổ 5, khóm 1, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các cơ quan y tế, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát Việt Nam, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sa Đéc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Nha Mân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Lai Vung
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Tân Hồng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Tháp Mười
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Lấp Vò
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Thanh Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Tam Nông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.
