Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 19:14 27/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 28/2/2026 một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) ngày 28/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh


KHU VỰC: Một phần đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Võ Trường Toản, tổ 1, tổ 4, tổ 5, khóm 1, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các cơ quan y tế, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát Việt Nam, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Nha Mân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Lai Vung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Hồng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Tháp Mười

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Lấp Vò

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Thanh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Tam Nông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tây Ninh sẽ không có điện để dùng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Một loạt khách hàng sẽ bị mất điện từ sáng sớm

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Một loạt khách hàng sẽ bị mất điện từ sáng sớm

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) ngày 27/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) ngày 27/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày 27/2/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày 27/2/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 28/2/2026: Những khu vực dân cư nào sẽ bị cúp điện?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 28/2/2026: Những khu vực dân cư nào sẽ bị cúp điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 phút trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 28/2/2026 sẽ không có khu dân cư, đơn vị nào thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ bị mất điện.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 28/2/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 28/2/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 phút trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 28/2/2026 một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực TP. Cần Thơ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) ngày 28/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) ngày 28/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 phút trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 28/2/2026 một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Sóc Trăng cũ sẽ không có điện để dùng.

Hôm nay (27/2/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 35 tỷ đồng

Hôm nay (27/2/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 35 tỷ đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 35 tỷ đồng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Vision và LEAD với mức giá hấp dẫn chỉ 29 triệu đồng.

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mua vàng tích lũy, xu hướng lựa chọn trang sức để đeo lấy may trong những ngày đầu năm đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm và ưa chuộng.

EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về khả năng hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, xuất phát từ diễn biến thời tiết thất thường cùng nhu cầu sinh hoạt gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.

Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air Blade

Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air Blade

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện nhiều giờ trong ngày một số hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện nhiều giờ trong ngày một số hộ dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top