Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư để sửa chữa

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) ngày 28/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026

KHU VỰC: Một phần đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Võ Trường Toản, tổ 1, tổ 4, tổ 5, khóm 1, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các cơ quan y tế, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát Việt Nam, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Nha Mân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Lai Vung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Hồng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Tháp Mười

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Lấp Vò

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Thanh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Tam Nông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.