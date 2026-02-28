Lịch cúp điện TP. Cần Thơ Chủ nhật ngày 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) ngày 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 1/3/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.