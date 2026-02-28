Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ Chủ nhật ngày 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Thứ bảy, 10:58 28/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 1/3/2026 không có khu dân cư, đơn vị nào thuộc khu vực TP. Cần Thơ bị mất điện.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) ngày 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện? - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 1/3/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 1/3/2026.

Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Đồng Tháp ngày 28/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 28/2/2026 một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

